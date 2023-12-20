Biden, yasama başarılarıyla finanse edilen projelerin hayata geçirilmesinde yavaş davranılması nedeniyle perde arkasında sabırsızlanıyor

Biden'ın üst düzey yardımcılarına yaptığı yorumları bilen üç kaynağa göre, Başkan'ın iki partili altyapı yasası gibi tarihi yasaları övmek için ülkeyi gezerken bile, federal fon alan bazı toplulukların sakinlerinin inşaatın başladığını görmesinin yıllar alabileceğinden yakındığı söyleniyor.

Bir yönetim yetkilisi "Bu konuda büyük bir hayal kırıklığı var ve bunu çok açık bir şekilde dile getirdi" dedi.

Her üç kaynak da CNN'e, Senato'da onlarca yıl geçirmiş olan Başkan'ın, federal fonların köprüler ve demiryolları gibi somut yapılara dönüşmesinin ne kadar zaman alabileceği de dahil olmak üzere büyük yasaların uygulanmasının gerçeklerinin tamamen farkında olduğunu söyledi. Yine de Biden, danışmanlarına bu yasaların ülke çapında yaratılmasına yardımcı olacak fiziksel örnekleri sergileyebilmenin önemini açıkça belirtti.

Beyaz Saray'ın yakın bir müttefiki bunu basitçe "O bunları şimdi istiyor" şeklinde ifade etti.

Halen geliştirilmekte olan projelerden daha iyi pay alabilmek için Beyaz Saray yaz boyunca altyapı yasasının mümkün kıldığı gelecekteki iyileştirmelerin yerlerine tabelalar yerleştirmeye başladı. Beyaz Saray'a göre yönetim şu ana kadar 40.000 altyapı projesi için 400 milyar dolar ayırdığını açıkladı ve sonunda ülke çapında yüz binlerce tabela dikilerek şu mesaj verilecek "Başkan Joe Biden'ın İki Partili Altyapı Yasası Tarafından Finanse Edilen Proje." Biden'ın kendisi de ülke genelinde çok sayıda kurdele kesme törenine katıldı.

Ancak Beyaz Saray, Biden'ın yasama sicilini ve bir dizi güçlü ekonomik göstergeyi - yavaşlayan enflasyon, rekor düzeyde düşük işsizlik, sağlam bir işgücü piyasası, artan tüketici güveni ve konut başlangıçlarındaki artış dahil - vurgularken bile, kamuoyu yoklamaları ekonomi hakkında inatçı bir kötümserlik göstermeye devam ediyor. Ekonomik ve mali konular çoğu seçmen için en önemli endişe kaynağı olmakla birlikte, CNN'in bu ay yaptığı bir anket, her 10 Amerikalıdan yedisinin ülkenin ekonomik koşullarını kötü olarak değerlendirdiğini gösterdi.

Biden ekonomik mesajını Çarşamba günü yine yollara düşecek ve savaşın kilit eyaleti Wisconsin'e giderek Wisconsin Siyah Ticaret Odası'nda bir konuşma yapacak ve Beyaz Saray'ın "Siyah küçük işletme patlaması" olarak adlandırdığı durumu anlatacak.

Hem Biden'ın Beyaz Saray'ı hem de kampanyası, Başkan'ın ilk dönemdeki başarılarını (devasa bir altyapı anlaşması, çip üretiminde ABD yatırımlarını artıracak bir yasa tasarısı ve iklim ve sağlık hizmetlerine odaklanan büyük bir paketin yasalaşması gibi) başarılı bir şekilde tanıtmanın, seçmenleri ekonominin Biden'ın gözetiminde dramatik bir dönüş yaptığına ikna etmenin anahtarı olacağını açıkça ortaya koydu.

Beyaz Saray ayrıca yönetimin reçeteli ilaçlar ve gereksiz ücretler de dahil olmak üzere günlük maliyetleri düşürmeye yönelik çalışmalarının da altını çizdi.

Ancak birçok Demokrat'ın büyük endişesine rağmen, seçmenlerin çoğu bu noktada ikna olmaktan uzak görünüyor.

Loş ekonomik görünüm, Biden için önemli savaş alanı eyaletlerinde sorun yaratabilir: New York Times/Sienna College 'ın altı savaş bölgesi eyaletinde seçmenlerle yaptığı bir anket, seçmenlerin %62'sinin ekonominin sadece "orta" ya da "zayıf" olduğunu düşündüğünü gösterdi. Eski Başkan Donald Trump'a karşı varsayımsal bir eşleşmede, seçmenler - %59'a %37'lik bir farkla - eski Cumhuriyetçi başkana ekonomi konusunda Biden'dan daha fazla güvendiklerini belirttiler.

Üst düzey Biden yetkilileri, güçlü ekonomik toparlanma ile kamuoyunun bu konudaki acımasız görünümü arasındaki kopukluğun tamamen farkında olduklarını söylüyor. Beyaz Saray'da özel olarak, ekonomik gündemlerini "Bidenomics" olarak etiketleme kararının riskli olduğu kabul edildi - içinde başkanın adının geçmesi nedeniyle kabileciliğe davetiye çıkaran bir kelime.

Ancak aynı zamanda, özellikle "Bidenomics "in temsil ettiği şeyin arkasındaki özü başarılı bir şekilde ortaya koyabilirlerse ve enflasyon yavaşlamaya ve ücretler artmaya devam ederse, önümüzdeki Kasım ayından önce kamuoyu duyarlılığının iyileşmesi için hala bolca zaman olduğunu savunuyorlar.

Bu ifadenin etkinliğine ilişkin bazı iç kaygılara rağmen Biden konuşmalarında bu ifadeyi kullanmaya devam ediyor. Bu hafta Instagram'da beyaz bir tahtanın önünde "Bidenomics "in ne anlama geldiğine dair üç maddelik bir açıklama içeren bir fotoğraf paylaştı.

Bir Beyaz Saray sözcüsü CNN'e yaptığı açıklamada, Biden'ın imzaladığı yasa tasarılarını "hızlı ve etkili bir şekilde" uygulamanın başkan için en önemli öncelik olduğunu söyledi.

"Mümkün olduğunca hızlı hareket ettiğimizden emin olmak için ekibini sürekli zorluyor ve bu yaklaşım tarihi sonuçlara yol açtı: Rekor sayıda iyi ücretli inşaat ve imalat işleri yaratmak, yollarımızı ve köprülerimizi yeniden inşa etmek ve reçeteli ilaçların maliyetlerini düşürmek" dedi. "Kentucky'deki Brent Spence Köprüsü ve New York'taki Hudson Nehri Tüneli gibi projeleri ziyaret ederek bu ilerlemeyi ülke çapında vurguladı ve yönetimi Philadelphia'daki I-95 ve Los Angeles'taki I-10'un rekor sürede yeniden inşa edilmesine yardımcı oldu."

Biden'ın üst düzey ekonomi danışmanları, halkın ekonomiye bakış açısını değiştirmenin bir gecede gerçekleşmeyeceğini kabul ediyor. Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisinin CNN'e verdiği demeçte, Covid-19 salgınının ardında rekor düzeyde yüksek fiyatlar bıraktığı derin sarsıcı deneyim insanların zihninde hala taze ve bunu düzeltmek için zamanın geçmesinden daha iyi birkaç çözüm var.

Beyaz Saray yetkilileri de ücretlerin enflasyona kıyasla artmasını olumlu bir işaret olarak görüyor, ancak Amerikalıların bu faydaları zihinsel olarak sindirmek için daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu söylüyor.

Gelecek yıl Kasım ayında yapılacak seçimlere kadar geçecek 10 ayı aşkın sürenin, Biden'ın ekibinin ekonomik sicilinin siyasi getirilerinden tam anlamıyla faydalanması için yeterli olup olmayacağını zaman gösterecek.

Geçen hafta Las Vegas'ta yaptığı konuşmada, yıllarca bitmeyecek projeleri tanıtmanın zorlukları ortadaydı. Biden, Las Vegas ve Los Angeles arasında yüksek hızlı bir hat da dahil olmak üzere milyarlarca dolarlık yeni yolcu demiryolu yatırımlarını tanıtmak için şehirdeydi.

Ancak projenin inşası yıllar alacak; yeni bir tren istasyonu yerine, demiryolu hattının inşası için örgütlü emeğe başvurulacağını vurgulamayı umarak marangozlar için yerel bir sendika salonundan konuştu.

Biden konuşmasında kendi sicili ile selefi ve 2024'teki muhtemel rakibinin sicilini karşılaştırmaya çalışarak şunları söyledi: Yeni altyapı konusunda "Trump sadece konuşuyor, biz ise yürüyoruz".

Başkan yine de Las Vegas'a hızlı trenin gelmesinin yıllar alacağını kabul etti. Biden, projenin Kaliforniya'nın ev sahipliği yapacağı 2028 Yaz Olimpiyatlarına kadar tamamlanma yolunda olduğunu söyledi - eğer seçilirse ikinci döneminin neredeyse sonunda.

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Kaynak: edition.cnn.com