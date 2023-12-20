Biden, Trump'ın bir ayaklanmayı desteklediğini ancak bunun onu başkanlıktan diskalifiye edip etmeyeceğine mahkemelerin karar vermesi gerektiğini söyledi

Beyaz Saray ve Biden'ın kampanyası daha önce Colorado Yüksek Mahkemesi'nin Trump 'ın isyana karıştığı için 2024 oy pusulasından diskalifiye edildiği yönündeki kararını değerlendirmeyi reddetmişti.

Biden Milwaukee'de Air Force One'dan indikten sonra gazetecilere verdiği demeçte Trump'ın bir isyancı olduğunun "apaçık ortada olduğunu düşünüyorum" dedi.

Biden, "14. Değişikliğin geçerli olup olmadığına mahkemenin karar vermesine izin vereceğim" dedi.

"Ama o kesinlikle bir ayaklanmayı destekledi. Bu konuda hiçbir şüphe yok. Hem de hiç. Sıfır," dedi Biden. "Her şeyi ikiye katlıyor gibi görünüyor."

Bu bir son dakika haberidir ve güncellenecektir.

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Kaynak: edition.cnn.com