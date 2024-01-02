Biden kampanyası 2024'ü Biden'dan çok Trump'la bir karşıtlık haline getirmeyi nasıl umuyor?

Ya da Biden'ın yeniden seçilme kampanyasındaki bazı genç yardımcılarının acımasızca şakalaştığı gibi, mesele ne zaman "tam Hitler" olunacağıyla ilgili - önde gelen Cumhuriyetçi adayın konuşmaları ve eylemleri o kadar ileri gidiyor ki, Biden ekibi saldırılarını Trump'ın onu "papağan gibi tekrarladığını" söyleyerek geçiştirmek yerine doğrudan Nazi lideriyle karşılaştırmaya kadar gidiyor.

Bu yardımcılara göre şu ana kadarki kampanya esasen Biden'ın kendisine karşı yürüttüğü ve kaybettiği bir kampanya oldu - %40'ın altındaki onay oranları, yaşıyla ilgili kaygılar ve İsrail-Hamas savaşını ele alışıyla ilgili Demokratlar arasındaki bölünme. Ancak Cumhuriyetçilerin ön seçim kampanyalarının önümüzdeki birkaç haftasını, etkileyicileri ve medyayı yarışı kendi şartlarına göre düşünmeye ikna etmek için bir fırsat olarak görüyorlar.

CNN'e Trump hakkında konuşan ve iç stratejisini tartışmak için adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir kampanya yardımcısı, "İlk çeyrekte, kendi tabanında destek toplamak için MAGA aşırılığına devam ettiği bir an var" dedi. "Bu çabasında başarılı olsa da, eğer işimizi yaparsak, söylediği her şeyin aşırı ve popüler olmadığına dikkat çekeceğiz."

Biden'ın kampanya yardımcıları, Beyaz Saray yardımcıları Başkan'ın Şubat başında yapması beklenen Birliğin Durumu konuşmasına son şeklini verirken bunu yapacak ve Obamacare'in korunması, öğrenci borçlarının ve konut maliyetlerinin azaltılmasına yönelik çabaların genişletilmesi ve milyarderler için %25 asgari vergi ve hisse senedi geri alım vergisinin dört katına çıkarılması gibi vergi önlemleri de dahil olmak üzere kampanya yolunda hızlı bir şekilde ortaya koyabileceği bir gündem oluşturmak için yılın en büyük ulusal kitlesinden yararlanmayı hedefleyecek.

Biden'ın bağış toplama etkinliklerinin ötesinde resmi bir kampanya yürütmesine daha aylar varken, Başkan'ı başarıları hakkında resmi konuşmalar yapmak üzere savaş alanındaki eyaletlere rahatça götürecek etkinlikler planlanıyor.

Ancak Demokrat müttefikler Biden'ın şimdi kendisi ve ikinci dönem için daha fazla şey anlatmasını duymak istiyorlar. Birçok Demokrat Kongre üyesine Biden'ın ikinci dönem gündeminin ne olduğunu sorduğunuzda afalladıklarını itiraf ediyorlar. Demokratların yaptıkları hakkında daha iyi konuşmaları gerektiği konusunda ısrarcı olma eğilimindeler. Bazıları, Biden'ın kampanya lansmanında kullandığı ama artık kendisinin bile terk ettiği "işi bitir" sloganını kullanıyor.

Kongre Siyahlar Grubu'na başkanlık eden ve 2020 yarışında Biden'ın ilk destekçilerinden biri olan Temsilci Steven Horsford'a göre, Trump karşıtı argümanın akademik değil, doğrudan hissettirilmesi gerekiyor - ancak bunun yeterli olacağını düşünmüyor. Nevada Demokratı, "Bidenomics" ifadesini kullanmaktan vazgeçmeleri için Beyaz Saray ve yeniden seçim kampanyası liderleriyle - üst düzey Biden danışmanı Anita Dunn da dahil olmak üzere - bir araya geldi ve bu ifadenin seçmenlere hitap etmek yerine başkana çok fazla odaklandığını savundu.

Horsford, Biden'ın önemli bir önseçim muhalefeti olmamasına rağmen, oylamanın başlamak üzere olmasının, daha net bir ikinci dönem gündemi ortaya koymakta geciktiği anlamına geldiğini söyledi: "Bunun hakkında konuşmanın zamanı geldi."

Konuyla ilgili birçok kişi CNN'e, Beyaz Saray ve Wilmington'da birçok kampanya operasyonunun tıkandığını söylese de, yardımcılar birbirine bağlı planların aylardır şekillenmekte olduğunda ısrar ediyor. Aralık ortasında başkentte pahalı bir otelde toplanan yardımcılara, kampanyanın Trump'a yanıt vermeyi beklemenin ötesinde bir stratejisi olmadığını, hatta başka bir adayın adaylığı kazanması halinde bile bir stratejisi olmadığını söyleyen üst düzey bağışçıları geri püskürtüyorlar. Ve Biden'ın ikinci dönem gündemiyle ilgili ayrıntıları belirleyemediklerini söyleyen pek çok savunucu ve Kongre üyesini de göz ardı ediyorlar.

Biden yılı başlatmak için 6 Ocak 2021'de ABD Kongre Binası'na yapılan saldırının yıldönümünü Philadelphia'da geçirecek. Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise Roe v. Wade kararının yıldönümü olan 22 Ocak'ta Wisconsin'de kürtaj hakları hakkında konuşacağı ve Demokratların kampanyanın belirleyici teması olacağına inandıkları bir ulusal tura başlayacak.

Bu arada, Biden'ın teknik bir anlaşmazlık nedeniyle oy pusulasında yer almamayı tercih ettiği 23 Ocak'taki New Hampshire önseçimine yazılması için yürütülen kampanyanın liderleri CNN'e, gelecekte başkanlık hedefleri olan Demokratlardan oluşan bir süvari birliğinin onun adına orada görünmeye başlamasını beklediklerini söyledi.

Trump ve partisi ile zıtlıklar çiziyor

Trump'ın Cumhuriyetçilerin adayı olması halinde Biden'ın yardımcıları, eski bir başkanın Beyaz Saray'a geri dönmeye çalışması gibi benzersiz bir durumdan faydalanacaklarını, seçmenlerin Trump'ın sicilinde itici buldukları kısımlara ve görevdeyken yerine getiremediği vaatlere dikkat çekeceklerini söylüyorlar. "Makbuzlar" kelimesi çok sık gündeme geliyor. Ve eğer Cumhuriyetçilerden bir başkası ortaya çıkarsa, Biden ve yardımcıları bu adayın, Başkan'ın MAGA Cumhuriyetçi aşırılığı olarak adlandırdığı şeye bağlılık açısından Trump'tan farksız olduğunu savunacaklar.

Üst düzey kampanya yardımcısı "Bu kişiler arasında savundukları çılgın ve tehlikeli dünya görüşü konusunda sıfır mesafe var" dedi. "Bu noktada kimin aday olduğuna bağlı olarak bir karşıtlık geliştirme yeteneğimiz değişmiyor."

Bu yardımcılara göre eski Güney Carolina Valisi Nikki Haley'in köleliğin İç Savaş'ın nedeni olduğuna dair beceriksizce verdiği cevap, Trump'ın önde gelen alternatifinin bile nasıl bir başka MAGA Cumhuriyetçisi olarak görülebileceğinin en son göstergesi.

Yine de, ön seçim anketleri Biden'ın yardımcılarını Trump'ın aday olacağının neredeyse kesin olduğuna ikna etmişken, Amerikalıları - ve özellikle ana akım medya kuruluşlarını - Trump'ın 91 suçlamadan kaynaklanan yasal tarihleriyle dolu olan 2024'ü bir "yüzyılın duruşması" ve Trump sirki olarak görmemeye teşvik etmek onlar için en önemli öncelik olacak. Bunun yerine, insanların Biden'ın "dönüm noktası" olarak adlandırdığı, ülkenin önünde başkanlık ve gelecek için bariz bir şekilde farklı vizyonların olduğu bir seçim görmelerini istiyorlar.

"(Trump) şu anda çok fazla oksijen tüketiyor. Ancak bu oksijenin çoğu şu anda onun için risklerle ilgili - Donald Trump'a ne olabileceği ya da olamayacağı ve bunun Amerikan halkını nasıl etkileyeceği hakkında çok az şey var" dedi. "Amerikan halkına vereceği zararla ilgili olduğundan emin olmalıyız."

Biden'ın yardımcıları adayların karakterlerini karşılaştırmak için biraz zaman harcamayı beklese de - örneğin, Biden'ın Kutsal Kitap'tan alıntı yapan Noel mesajına ve Trump'ın "cehennemde çürümesi " gereken insanları sıralamasına işaret ediyorlar - asıl odak noktalarının Trump'ın davranışları değil, başkan olarak sicili ve tekrar başkan olursa ne yapacağını söylediği üzerine olacağını söylüyorlar.

Biden'ın, yüzlerce yeni projeyi başlatan iki partili bir altyapı yasasını geçirmek, ilaç fiyatlarını düşürmek ve istihdam yaratmak da dahil olmak üzere Trump'ın yapacağını söylediği şeyleri gerçekleştirme sicili ile noktadan noktaya karşılaştırma yapmak için daha fazla fırsatları olduğuna inanıyorlar.

Ya da Biden kampanyasının Noel'den hemen önce altıncı yıldönümünü kutladığı Trump vergi indirimleri var. Biden'ın Ulusal Ekonomi Konseyi'nin ilk direktörü Brian Deese gazetecilerle yaptığı bir görüşmede "Amerikalılara bu tasarının neler başarabileceğine dair bir versiyon sunuldu ve satıldı ve ekonomi ve orta sınıf aileler çok farklı bir şey aldı" dedi ve daha sonra vergi indirimlerinin kendi kendini ödeyeceği vaadinin "söylendiği noktada gerçekçi olmadığını ve bunun gerçekleşmediğini" ekledi.

Beyaz Saray özel kalem müdür yardımcısı Bruce Reed, Biden'ın dinleyicilerden vergi yasasının adil olduğunu düşünenlerin ellerini kaldırmalarını istediği son etkinliklere işaret etti. Reed, 2024 yılına girerken Biden'ın "vergi adaleti konusunda gerçekten ulusal bir tartışma yapmak istediğini" söyledi.

New York'un önde gelen ilericilerinden Temsilci Alexandria Ocasio-Cortez, ekonomik meseleleri ele almanın çok önemli olduğunu söyledi ancak Biden'ı sadece bu konuda konuşarak köşeye sıkışmamaya çağırdı.

"Bu sadece gündelik Amerikalılar için maliyetleri düşürmek ve enflasyonla mücadele etmekle ilgili değil, aynı zamanda iklim ve sağlık hizmetleri konusunda daha büyük bir vizyona sahip olmakla da ilgili" dedi.

Ocasio-Cortez'e göre Biden, Demokratların daha fazla Temsilciler Meclisi ve Senato koltuğunu kontrol etmesi gerektiğini savunmak için istediği ancak Kongre'nin desteklemediği eylemlere işaret edebileceğinden, üzerindeki baskının bir kısmı kalkmış durumda.

Ocasio-Cortez CNN'e verdiği demeçte, "Şu an hala bunları netleştirmek, derinleştirmek ve aynı zamanda canlandırmak için büyük bir fırsat," çünkü "bunu gerçekleştirmek için bu seçimleri kazanmak zorundayız" dedi.

Seçmenlerin Trump'ı zehirli ve Amerikan değerleriyle uyumsuz olarak görmelerini sağlamada başarılı olamayan 2016 Hillary Clinton kampanyasının üst düzey danışmanlarından Joel Benenson, Biden kampanyasının önündeki görevi arka plandaki gürültüde kaybolmayan bir senfoni yazmaya benzetti.

Benenson CNN'e verdiği demeçte "Kesinlikle hepsini bir anda dökmek istemezsiniz - onun kaçamayacağı bir kakofoni yaratmak istersiniz" dedi.

Kampanyayı göz önünde bulundurarak bir Ulusa Sesleniş konuşması hazırlamak

Yeniden seçilmek için yarışan görevdeki herhangi bir başkanın politika önerileri Beyaz Saray'ın dışına itilme eğilimindedir. Hem Batı Kanadı'nı hem de kampanyayı aynı üst düzey danışmanların yönettiği Biden için bu daha da doğru.

Biden'ın danışmanları, 2022 yazında elde ettikleri beklenmedik zaferin, yaklaşan seçimlerin baskısının Kongre'yi nasıl harekete geçireceği konusunda bir model olabileceği konusunda ısrar ederek, belki bazı yasa tasarılarını bile geçireceklerini söylüyorlar. Ancak daha büyük olasılıkla, hem daha partizan gündemi hem de bu yılki Birliğin Durumu'nda bir kez daha yer alacağını söyledikleri "birlik gündemi" konusunda daha fazlasını yapmadığı için Kongre'yi utandıracaklar. Biden, Cumhuriyetçi ve Demokratlara nihayet üzerinde anlaşabilecekleri konularda harekete geçmeleri çağrısında bulunacak: fentanil kriziyle mücadele, gazilere yönelik yardımların artırılması, ruh sağlığının ele alınması, veri gizliliğinin genişletilmesi ve kansere çare aranması.

Biden ayrıca 2023 konuşmasında Medicare ve Sosyal Güvenlik'te kesinti yapılmamasını talep ederken Cumhuriyetçilerin alkışlamasını sağladığı ya da Georgia GOP Temsilcisi Marjorie Taylor Greene'in beyaz kürklü bir ceketle ayağa kalkarak "Yalancı!" diye bağırdığı anlara benzer anlar yaşamayı umacak. - Biden'ın yardımcıları her ikisinin de daha sonra prova edilmediğini, ancak Başkan'ın yararına çalışmış gibi göründükleri için onları memnun ettiğini söyledi.

Beyaz Saray'da iç politika gündeminin büyük bölümünü yöneten Reed, CNN'e verdiği demeçte, Ukrayna ve İsrail'e daha fazla yardım sağlanması, sınırda artan göçmen krizinin ele alınması ve hükümetin bir kez daha kapanmasının önlenmesi konularında kongrede yaşanan çıkmazlarla tanımlanan Ocak ayına rağmen, 2024'e giden zihniyetin aynı anda hem dört yıllık bir gündemi yürütmek hem de ikinci dönem gündemini oluşturmak olduğunu söyledi.

Reed, "Bu yıl yapmayı umduğumuz çok şey var ve önümüzdeki yıllarda yapacağımız çok daha fazla şey var" dedi.

Reed, kendisinin ve hükümette çalışan diğer kişilerin Trump'a doğrudan yanıt vermeyeceğini ya da onu paranteze almaya çalışmayacağını, ancak Cumhuriyetçi adayların bazı olay ve açıklamalarının Biden'ın resmi yanıt ve önerilerini yönlendirmeye devam edeceğini söyledi.

Reed, "Başkan tüm Amerikalıların başkanı olduğunu göstermeye devam edecek ve ülkeyi birleştirmek ve ülkenin ruhunu yeniden tesis etmek için elinden gelen her şeyi yapmaya devam edecek" dedi. "Bu da bölücü, nefret dolu söylemlerin yanı sıra bölücü aşırı politikalara karşı durmak anlamına geliyor."

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Kaynak: edition.cnn.com