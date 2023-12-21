Biden kampanyası 2024'e Trump'ın demokrasi için bir tehdit olduğunu anlatmaya hazırlanıyor

İlk olarak CNN ile paylaşılan bir kampanya stratejisi notu, Biden'ın Trump 'ın demokrasiye yönelik oluşturduğu tehdidi, 2020'de yaptığı argümanlara benzer şekilde kampanyasının ana odağı haline getirmeyi planladığını gösteriyor. Ancak bu strateji, Başkan'ın selefine karşı varsayımsal eşleşmelerde zorlu anketlerle boğuştuğu ve kendi koalisyonunda bazı gerginlik işaretleri olduğu bir döneme denk geliyor.

Kampanya yöneticisi Julie Chavez Rodriguez notta bu argümanın özünü şöyle ifade etti "Gelecek yıl seçmenler için seçim sadece rakip yönetim felsefeleri arasında olmayacak. Kasım 2024'te Amerikan halkının seçimi, Amerikan demokrasisini ve Amerikalılar olarak sahip olduğumuz bireysel özgürlükleri korumakla ilgili olacak."

Kampanya, yetkililerin "olasılık" olarak nitelendirdiği GOP önseçiminde Trump 'ın Cumhuriyetçilerin adayı olmasını planlıyor ve bekliyor. İlgili taraflara gönderilen notta, kampanyanın önümüzdeki yılı seçmenleri Trump'ın "siyasi şiddeti kışkırtma ve demokrasimize ve özgürlüğümüze saldırılar düzenleme yeteneği" yoluyla "demokrasi için varoluşsal bir tehdit" oluşturduğuna ikna etmekle geçireceği belirtiliyor.

Bu amaçla kampanya, önümüzdeki ayın ortasına kadar savaş alanındaki eyaletlerin liderlerini belirleme planları da dahil olmak üzere altyapısını ve organizasyonunu oluşturuyor; mesajlarını odaklayacağı temel konuları açıklıyor ve başkan ve başkan yardımcısının önümüzdeki yılın başlarında kampanya yoluna çıkmaya başlaması için hazırlanıyor. Chavez Rodriguez'e göre "binlerce personelin" yaz başında işbaşı yapması bekleniyor.

Biden, dünyadaki demokrasiler ve otokrasiler arasındaki savaşı başkanlığının temel sorusu olarak ortaya koydu. Her ne kadar Rusya ve Çin gibi otokratik hükümetleri kastediyor olsa da, kampanyası Trump'a karşı çıkarken bu sorunun kendi ülkesinde de söz konusu olduğunu savunuyor.

Chavez Rodriguez, Amerikan halkının 2020 seçimlerinde Trump'ı reddettiğini ancak Trump'ın demokrasi için oluşturduğu tehdidin o zamandan bu yana "daha da vahim hale geldiğini" yazdı.

"Trump, Amerikalıların özgürlükleri pahasına intikam ve öç alma üzerine bir kampanya yürütüyor" dedi. "Bu seçime Amerikan demokrasisinin kaderini belirleyecekmiş gibi yaklaşıyoruz - çünkü öyle olacak."

Trump'ın kampanya sözcüsü Steven Cheung CNN'e verdiği demeçte şöyle konuştu: "Sahtekar Joe Biden, sadece ulusal ölçekte değil, bu eyaletlerde de hukuku silah olarak kullanarak ve seçmenleri geniş ölçekte haklarından mahrum bırakarak demokrasiye yönelik varoluşsal bir tehdit oluşturuyor. Yaptıkları şey, bir seçime müdahale etmek için demokrasiyi halkın elinden almaktır."

Beyaz Saray, eski başkanın karşı karşıya olduğu çok sayıda davaya müdahil olmadığını savunuyor.

Son dönemde yapılan bir dizi anket, 2024'te yapılacak Biden-Trump rövanşının başa baş bir yarış olacağını gösteriyor. New York Times ve Siena College tarafından Salı günü yapılan bir ankete göre yarışın net bir lideri yok. Son aylarda önemli savaş bölgesi eyaletlerinde yapılan anketler, Biden'ın varsayımsal kafa kafaya eşleşmelerde selefinin gerisinde kaldığını gösterdi.

Biden'ın kampanyası son zamanlarda Trump'a yönelik saldırılarını artırdı ve eski başkanın yakın zamanda Iowa'da düzenlenen bir mitingde göçmenlerle ilgili söyleminin "Adolf Hitler'in papağanı" olduğunu söyledi. Biden'ın kendisi de bir bağış toplantısında bağışçılara Trump'ın siyasi rakiplerini tanımlamak için kullandığı "haşarat" kelimesinin "30'larda Nazi Almanya'sında duyduğunuz dili" hatırlattığını söyledi.

Resmi kampanya etkinliklerinde başkan ve başkan yardımcısının Trump ile bu zıtlıkları çizerken kürtaj, ekonomi, silah şiddetiyle mücadele; LGBTQ+ hakları; Sosyal Güvenlik ve Medicare; ve Uygun Bakım Yasası gibi konulara da vurgu yapmaları bekleniyor.

Harris, kürtaj karşıtlığını daha kapıdan girer girmez yola koyulacak ve savaş alanı Wisconsin'de ülke çapında bir "üreme özgürlükleri turu" başlatacak. Kampanya iletişim direktörü Michael Tyler, kampanyanın kürtaj haklarını kendi tabanı ve bağımsız seçmenler için enerji verici bir konu olarak işaret ettiğini ve bunun "ilerleyen kampanyanın temel direği" olacağını söyledi.

Beyaz Saray ayrıca Biden'ın doğrudan kontrolü dışında olan ve kilit seçmenlerin katılımını etkileyebilecek bir dizi önemli sorun ve krizle de mücadele ediyor. Ukrayna, İsrail ve sınır güvenliği için ek finansman paketi üzerine yapılan Kongre müzakereleri, Biden'ı kendi partisi içinde rahatsız edici bir yere itti. Ve güçlü ekonomik göstergelere rağmen, kamuoyu yoklamaları ekonomi hakkında inatçı bir karamsarlık göstermeye devam ediyor.

Bu krizler Biden'ın son 12 ayda onaylanma oranının düşmesinde rol oynadı. CNN'in geçen ay yaptığı bir ankete göre Biden yıla %45'lik bir onay oranıyla başladı; şu anda bu oran %37'de. Ancak bazı Demokratlar düşük rakamlardan endişe duyarken, kampanya bundan rahatsız değil. Yetkililer sık sık Biden'ın 2020'de ilk ön seçim yarışmalarındaki kötü sonuçların ardından hafife alındığını, ancak Güney Carolina'dan sonra kampanyanın tersine döndüğünü belirtiyor.

Yetkililer, Biden'ın ihtiyaç duyduğu koalisyonların, seçim yaklaştığında ve seçmenler dikkat etmeye başladığında "eve geleceğini" savunuyor. Ve henüz erken - Kasım ayında Marquette Hukuk Fakültesi'nde yapılan bir ankete göre her 5 seçmenden 1'i Trump ve Biden arasındaki yarışta kararını vermemiş durumda.

Chavez Rodriguez notunda "Joe Biden ile ilgili anketlerde hiçbir eksiklik yok" dedi. "Dokunulmaz MAGA gündemi, her döngüde olduğu gibi önümüzdeki yıl da seçmenlerin zihninde daha belirgin ve dikkat çekici hale gelecektir."

Biden yola çıkmaya hazırlanıyor

Chavez Rodriguez, Başkan'ın son aylarda çoğunlukla Beyaz Saray tarafından organize edilen resmi seyahatlere çıkmasına rağmen, Biden, Harris ve diğer vekillerin yeni yılda kampanya odaklı seyahat ve etkinlikler için görevlendirilmesini beklediklerini yazdı.

Chavez Rodriguez, Wilmington, Delaware merkezli kampanyanın önümüzdeki aylarda, "seçmenlerin seçim hakkında daha fazla düşünmesini beklediğimiz" yaz başında "tam hızda faaliyet gösterme" hedefiyle operasyonunu ölçeklendirmeyi beklediğini söyledi.

Bazı Demokratlar savaş alanı operasyonlarının yavaş başlamasından şikayetçi. Ancak geçtiğimiz haftalarda kampanya, Michigan, Nevada ve Wisconsin'in yanı sıra Demokratların ön seçim takvimindeki ilk eyalet olan Güney Carolina da dahil olmak üzere önemli battleground eyaletlerinde lider işe alımlarını duyurdu.

Chavez Rodriguez notunda, "Ocak ortasına kadar" her battleground eyaletinde eyalet liderlik ekiplerinin ilan edileceğini duyurdu ve bunların "yüzlerce eyalet parti personelini tamamlayacağını" söyledi.

Bir işe alım çılgınlığı geliyor

Kampanya 70'ten fazla tam zamanlı çalışanı işe aldı ve aynı zamanda Demokratik Ulusal Komite ve ülke çapındaki eyalet partileriyle birlikte çalışarak siyasi komitenin geçmişte nasıl kullanıldığına dair bir değişime işaret ediyor.

Eski Başkan Barack Obama, Organizing for America adlı kendi siyasi operasyonunu kurarken Biden, 2020 kampanyasının bağış toplama ve destekçi verilerini 2021'de paylaşmak da dahil olmak üzere DNC'yi erkenden benimsedi. Biden'ın yeniden seçilme çabası, Demokratların kampanya kasasını güçlendirmek için parti ve 50 eyaletle ortak bağış toplama anlaşmaları yapma ve örgütlenme konusunda yardım için DNC'ye dayandı.

Yetkililer, kısmen seçmen davranışlarındaki değişiklikler nedeniyle 2024 kampanyasının önceki yıllardan farklı görüneceğini savunuyor. Yetkililer, yarışın bu aşamasında geleneksel gerçek mekanda faaliyet gösteren saha ofislerinin artık kaynakların akıllıca kullanımı olmadığına inanıyor. Seçmenler Biden'ın bahçe tabelalarını satın almak istiyorlarsa, kampanyanın web sitesine gidiyorlar. Telefon bankacılığı genellikle sanal olarak ve genellikle kısa mesajla yapılıyor.

Chavez Rodriguez, kampanyanın eyalet programının "aşırı yerelleştirilmiş bir yaklaşım" planladığını ve seçmenlerin "kişisel arkadaş ağlarına ve etkileyicilerine" ulaşmak için örgütlenme çabaları olacağını söyledi.

"Ekibimiz halihazırda kilit eyaletlerde Siyah, Latin, kadın ve genç seçmenlere odaklanan programların pilot çalışmalarını yürütüyor ve destekçilerimizin ve çalışanlarımızın mesajımızı kilit destekçi koalisyonumuza ulaşacak şekilde paylaşmalarına yardımcı olan yeni kaynak ve araçları vurguluyor" diyen Rodriguez, bu örgütlenme çabalarının "geleneksel kapı çalma ve örgütlenme programlarıyla bir arada var olacağını" sözlerine ekledi.

Ayrıca, seçim yaklaştıkça ücretli medyanın önümüzdeki aylarda artacağını ve "özellikle yüksek etkili televizyon anları ve programları, dijital reklamlar ve Afro-Amerikan ve Hispanik medyaya yaptığımız yatırımları sürdürmeyi amaçlayan yerleştirmelerle Amerikan halkının bu seçimdeki seçimini sağlamlaştırmayı hedeflediklerini" belirtti.

Koalisyon güçleri

Yine de Biden'ın siyasi koalisyonu içinde bazı gerginlikler var. İlericiler ve göçmenlik savunucuları, Ukrayna'ya yardım için destek oluşturmaya çalışan Başkan'ın sınır politikasında verdiği tavizlerden dolayı hayal kırıklığına uğramış durumda. 2020'de Biden'ı çift haneli rakamlarla destekleyen genç seçmenler, yönetimin İsrail-Filistin çatışmasını ele alması da dahil olmak üzere hoşnutsuzluk belirtileri gösterdi.

Times/Siena'nın son anketine göre, 30 yaşından genç seçmenler arasında Biden'ın onay oranı genel olarak %26, İsrail-Filistin çatışması konusunda ise %20.

Biden'ı destekleyen bir gençlik örgütü olan NextGen America'nın başkanı Cristina Tzintzún Ramirez, "Seçmenlerin bu konuda çok tutkulu olan ve yönetimin politika pozisyonlarını değiştirdiğini görmek isteyen bir kısmı var" dedi. "Bence yönetimin onların oylarını alabilmek ve kazanabilmek için onları dinlemesi çok önemli."

Biden'ın daha katı sınır politikalarını benimsemesinin daha ılımlı seçmenler açısından avantajları olabilir. Demokrat kamuoyu araştırma grubu Blueprint'in anketi, Biden'ın göçmenlik ve dış politika konularında "rotasını düzeltmesi" gerektiğini gösteriyor.

Blueprint'in baş anketçisi Evan Roth Smith, "Donald Trump'ın pozisyonlarıyla karşılaştırıldığında Başkan'ın bu konulardaki pozisyonlarına ilişkin seçmen algısı Joe Biden için siyasi bir sorun ve seçim sorunu" dedi ve sınır güvenliği konusunda bir anlaşma yapmanın Siyah seçmenler, bağımsız seçmenler, Trump'a şüpheyle yaklaşan Cumhuriyetçiler ve Hispanik seçmenler gibi gruplarda "önemli bir siyasi avantaj" sağlayacağını öne sürdü.

Ekonomi konusunda değişen fikirler

Biden ayrıca, 2024'e doğru seçmenler için en önemli konu olmaya devam eden ekonomiyle ilgili seçmen algılarını değiştirmekte de zorlanıyor. Başkan'ın kendisi de perde arkasında sabırsızlık sinyalleri veriyor, zira öne çıkarmaya çalıştığı yasama başarılarıyla finanse edilen bazı projelerin hayata geçirilmesi yavaş ilerliyor.

CNN'in yakın zamanda yaptığı bir ankete göre her 10 Amerikalıdan yedisi ABD'deki ekonomik koşulların kötü olduğuna inanıyor ve üçte biri Başkan'ın ekonomi yönetimini onaylıyor.

Bu durum, enflasyonun düşmesi, düşük işsizlik ve artan ücretler gibi ekonomide ortaya çıkan parlak noktalara rağmen böyle. Beyaz Saray, Aralık ayında tüketici güveninin arttığını ve resesyon korkularının azalmaya başladığını gösteren verileri kutladı.

Yetkililer, bu değişikliklerin Amerikan ruhuna yerleşmesinin zaman alabileceğini ve birçok insanın hala pandeminin ekonomik şokunu atlatamadığını kabul ediyor.

"İnsanlar hayatlarını ekonomik istatistikler karmaşası içinde, verilerin onlara nasıl hissettiklerini söylemesini bekleyerek yaşamıyor. İnsanlar hayatlarını her hafta ne kazandıkları ve harcamalarında ceplerinden ne çıktığı bağlamında yaşıyorlar... ama Amerikan halkının yaşadığı deneyim artık değişiyor," diyen Biden'ın eski üst düzey işgücü politikası danışmanı Seth Harris, gıda ve benzin gibi kalemlerdeki düşük fiyatları örnek gösterdi.

Seth Harris, Biden'ın çalışmaları sayesinde ekonominin nasıl iyileştiğini açıklamanın yanı sıra, Trump'ın zenginler için vergi indirimleri ve Uygun Bakım Yasası'nı yürürlükten kaldırma vaadini de içeren ekonomik siciliyle bir tezat oluşturmanın kilit önemde olacağını söyledi.

Şu anda Burnes Center for Social Change'de kıdemli araştırmacı olan Seth Harris, "Aynı derecede önemli bir diğer görev de insanlara geçen sefer diğer adam döneminde nasıl göründüğünü ve ikinci bir sefer olursa diğer adam döneminde nasıl görüneceğini hatırlatmaktır" dedi. "Trump ile karşıtlık hem geçmişe dönük hem de ileriye dönük olacak - gelecekte nasıl görüneceği."

Biden'ın kampanyası bu hafta bu zıtlığı ön plana çıkarmaya odaklandı ve Çarşamba günü gazetecilerle bir telefon görüşmesi yaparak Trump'ın olası bir ikinci dönemindeki vergi politikasının ön izlemesini yaptı.

Chavez Rodriguez, seçmenlerin "net olduğunu" söyledi.

"Donald Trump'ın temsil ettiği demokrasiye yönelik varoluşsal tehdidi kabul etmeyecekler. Onun aşırı politikalarına ve günlük yaşamlarını kontrol etmek için 'ilk günden diktatör' yaklaşımına oy vermeyecekler. Önümüzdeki Kasım ayında da net olacaklar" dedi.

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Kaynak: edition.cnn.com