Biden AMLO üzerindeki baskıyı artırırken sınırdaki dalgalanma uzun süredir devam eden bir siyasi sorunu alevlendiriyor

ABD, ABD-Meksika sınırına gelen göçmen sayısını azaltmakiçin ek yardım ararken Biden Perşembe sabahı Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ile görüştü. Görüşme, Batı Yarımküre'deki kötüleşen koşulların körüklediği göçmen akınlarıyla defalarca boğuşan Biden için siyasi açıdan hassas bir zamanda gerçekleşti.

Senato müzakerecileri, yönetimin ulusal güvenlik ek talebine bağlı bir göçmenlik anlaşmasına varmaya çalışırken, 2024'te Biden için bir güvenlik açığı olmaya devam eden sınır güvenliği bu ay ön plandaydı. Bu görüşmelerin tıkanması, Biden'ın yılsonundan önce Ukrayna ve İsrail'e ek yardım sağlamasını engelledi. Beyaz Saray'ın talebi sınır güvenliği için de 14 milyar dolar içeriyordu.

Bu arada eski Başkan Donald Trump, zaten şiddetli olan göçmen karşıtı söylemini tırmandırdı ve Teksaslı Cumhuriyetçi Gov Greg Abbott , önümüzdeki yaz Demokratik Ulusal Kongre'ye ev sahipliği yapacak olan Chicago'ya göçmenleri uçurarak göçmenlerin Demokratların liderliğindeki şehirlere taşınmasını tırmandırdı.

Bu durum bir arada ele alındığında, sınır krizinin sorumlusunun kendisi olduğunu söyleyen Cumhuriyetçiler, akınla başa çıkmak için daha fazlasının yapılabileceğini savunan Demokratlar ve sıkı sınır önlemlerine karşı çıkan ilericiler tarafından eleştirilen Biden'ı bekleyen zorlukların altını çiziyor.

Biden yönetimi yetkilileri, Batı Yarımküre'deki rekor göçmen hareketini, birden fazla ortağın yardımını gerektiren bölgesel bir sorun olarak defalarca dile getirdiler. Ancak ABD'nin göçmen akışını engellemek için aldığı bir dizi önleme rağmen binlerce kişi ABD'nin güney sınırına ulaştı.

Son günlerde her gün 10.000'den fazla göçmen ABD-Meksika sınırını yasadışı bir şekilde geçti - bu sayı, yetkililerin sınırdaki göçmenleri geri çevirmesine izin veren ve Başlık 42 olarak bilinen Covid dönemi kısıtlamasının kaldırılmasından önceki günlerden bu yana görülmemiş bir rakam. Bu sorunlarla başa çıkabilecek kapasite ve kaynakların eksikliği, ABD'li yetkililerin bir zamanlar planladıkları ancak gerçekleşmeyeceğini umdukları türden bir senaryoya dönüşüyor.

Biden yönetimi altında, İç Güvenlik Bakanlığı birden fazla senaryoyu değerlendirdi ve yetkililerin bir artışa neden olacağından endişe ettiği Covid dönemi sınır kısıtlamasının kaldırılmasından önce, ABD'nin güney sınırında günde 16.000 ila 18.000 varış kadar yüksek artışlar planladı.

Eski bir İç Güvenlik yetkilisi CNN'e verdiği demeçte "12,000 karşılaşma ile birkaç gün geçirebiliriz ve bunu sürdürebiliriz" dedi.

"Ancak gerçek şu ki, 12.000 ila 14.000'lik sürekli bir akış, sistemi çökerteceğini belirlediğimiz şeydi. Bunun ötesindeki her şey kaynakların ve gözaltıların önemli ölçüde zorlanmasına yol açtı. Nihayetinde DHS'nin kapasitesini aştığımızı biliyorduk," diyor eski yetkili. "Kırılacak."

Yetkililer, bu anı benzersiz bir şekilde zorlaştıran şeyin, ABD'nin güney sınırı boyunca birden fazla sektörün bunalmış olması ve sınırın büyük göçmen gruplarıyla boğuşan bölgelerini sıkıştırmayı daha zor hale getirmesi olduğunu söylüyor.

Eski ABD Sınır Devriye Şefi Raul Ortiz, "Birden fazla sektörünüz olduğunda ve normalde sıkıştırdığınız yerler bunaldığı için sıkıştıramıyorsanız, bu savunulamaz bir durumdur" dedi.

Bir İç Güvenlik yetkilisi, göçmen akışını karşılamak için personelin yer değiştirdiği ve binlerce insanın işlem görmeyi beklediği ABD-Meksika sınırındaki durumun "kırılma noktasına" yaklaştığını vurguladı.

Göçmenlerin milliyetleri ve demografik özellikleri de yetkililer için sürekli bir zorluk teşkil ediyor çünkü sığınma hakkı olmayanlar için yeterli gözaltı alanı ya da geri dönüş uçuşu yok.

Sınır yetkililerine göre bu artış, ABD'nin güney sınırına seyahatin reklamını yapan ve nihayetinde göçmenleri kaçakçılara bağlayan sözde meşru seyahat acenteleri ve organize ulaşım ağları tarafından yönlendiriliyor.

Bu hafta Gümrük ve Sınır Korumanın gözetiminde 26.000'den fazla göçmen vardı - kapasitenin yaklaşık 10.000 kişi üzerinde.

Abbott sınıra gelenlerin sayısındaki artıştan faydalanarak, göçmenlik işlemleri tamamlanıp serbest bırakılan göçmenleri New York, Washington, Denver ve Chicago gibi şehirlere taşıdı. Abbott'un öncülük ettiği bu hareket, şehirler gelenlerin akınıyla boğuşurken Demokrat yetkililer ve Beyaz Saray arasında bir anlaşmazlık noktası oldu.

Abbott Çarşamba günü eyaletin göçmenleri Chicago'ya uçurmasıyla çabalarını arttırdı. Uçak 120 yolcusuyla El Paso'dan Chicago'ya hareket etti.

Beyaz Saray Perşembe günü Abbott'u göçmenleri Chicago'ya uçurduğu için eleştirdi ve bunu "insanları şeytanlaştırmayı ve insanlıktan çıkarmayı amaçlayan aşırı politikalar çetelesine ekleyen" bir "siyasi dublör" olarak nitelendirdi.

Beyaz Saray sözcüsü Angelo Fernandez Hernandez CNN'e yaptığı açıklamada, "Vali Abbott bir kez daha insanlara ne kadar az saygı duyduğunu gösteriyor" dedi.

"Vali Abbott kışın ortasında göçmenleri yol kenarında bırakıyor, Sınır Devriyesinin işini yapmasını daha tehlikeli hale getiren jiletli teller yerleştiriyor ve Teksas'taki toplulukları daha az güvenli hale getirecek aşırı yasaları teşvik ediyor. Vali Abbott çözümlerle ilgilenmiyor, sadece insanları siyasi piyon olarak kullanmaya çalışıyor" diye ekledi.

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Kaynak: edition.cnn.com