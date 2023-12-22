Biden 886,3 milyar dolarlık savunma politikası yasa tasarısını imzaladı

Savunma politikası tasarısı, hizmet mensuplarına yirmi yılı aşkın bir sürenin en büyük zammını sağlıyor, tartışmalı bir gözetleme programını geçici olarak uzatıyor ve Çin'in eylemlerini caydırmak için ABD'nin Hint-Pasifik bölgesindeki duruşunu güçlendiriyor.

Hem Temsilciler Meclisi hem de Senato tarafından kabul edilen tasarı yaklaşık 3,100 sayfa uzunluğunda.

Bu bir son dakika haberidir ve güncellenecektir.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com