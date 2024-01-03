Biden 6 Ocak'ta Valley Forge yakınlarında yapacağı konuşmayla 2024 kampanyasını başlatıyor

Başkan Yardımcısı Kamala Harris için de ayrı etkinliklerin yer alacağı Ocak ayı kampanyası, Biden'ın geçen yılın büyük bir bölümünü resmi Beyaz Saray etkinlikleri ve kapalı kapılar ardındaki siyasi bağış kampanyaları için seyahat ederek geçirdikten sonra 2024'teki ilk halka açık kampanya katılımına işaret ediyor. Kampanya yetkilileri, bu ay başlayacak olan GOP önseçimlerinde Cumhuriyetçilerin muhtemel adayı olarak gördükleri Trump'la aralarındaki zıtlığı arttırmak istiyorlar.

Biden, 6 Ocak 2021'de ABD Kongre Binası'ndaki ayaklanmanın üçüncü yıldönümü olan Cumartesi günü, yaklaşık 250 yıl önce George Washington ve Kıta Ordusu'na ev sahipliği yapan tarihi Devrim Savaşı bölgesi Valley Forge yakınlarında bir konuşma yapmak üzere savaş alanı Pennsylvania eyaletine gidecek.

Biden-Harris kampanya müdür yardımcısı Quentin Fulks, "Başkan, 13 koloniyi birleştiren ve ulusumuzun tarihi boyunca nesillerin uğruna savaştığı ve öldüğü iki güçlü fikir olan demokrasi ve özgürlüğün, bugün içinde bulunduğumuz mücadelenin merkezinde yer aldığını doğrudan anlatacak" dedi.

Başkan daha sonra Pazartesi günü Güney Carolina'nın Charleston kentine giderek, 2015 yılında bir silahlı saldırganın bir İncil çalışma grubuna ateş açması sonucu dokuz kişinin öldürüldüğü, tarihi bir Siyah kilisesi olan Mother Emanuel AME Kilisesi'nde konuşma yapacak.

Fulks sözlerini şöyle sürdürdü: "Beyazların üstünlüğünü savunanların tarihi bir Amerikan şehri olan Charlottesville'e inmesi, 6 Ocak'ta ulusumuzun başkentine yapılan saldırı ya da yaklaşık dokuz yıl önce Beyazların üstünlüğünü savunan bir kişinin Mother Emanuel'de kiliseye gidenleri öldürmesi fark etmeksizin, Amerika siyasi şiddetin artmasından endişe duyuyor ve buna karşı durmaya kararlı."

Harris Cumartesi günü Güney Carolina'ya giderek Myrtle Beach'teki 7. Episkopal Bölge AME Kilisesi Kadın Misyoner Topluluğu'nun yıllık inzivasında konuşmalar yapacak. Eyalet, Biden'ın 2020'deki ön seçim kampanyasının yeniden canlanmasına yardımcı oldu ve 3 Şubat'taki ön seçim Siyah seçmenler için önemli bir sınav olacak.

Bu ayın ilerleyen günlerinde Harris, Wisconsin'de bir üreme özgürlükleri turu başlatarak Roe v. Wade'in 51. yıldönümünü anacak ve kampanya kürtaj haklarını argümanlarının ana odağı haline getirmeye çalışacak.

Biden'ın siyasi etkinliklerinin önümüzdeki aylarda hız kazanması bekleniyor, ancak yetkililer yakın gelecekte ne sıklıkla kampanya yoluna çıkacağını açıklamıyor. Kampanyanın 2024'ün ilk aylarını, bu ay daha fazla savaş bölgesi eyaleti liderini işe almak da dahil olmak üzere, yaz başında "tam hızda" faaliyet gösterme hedefiyle operasyonlarını ölçeklendirerek geçirmesi bekleniyor. Biden ekibinin ayrıca Biden'ın bu hafta Pennsylvania'ya yapacağı gezi öncesinde yeni bir reklam kampanyası duyurması bekleniyor.

Bu hamleler, Biden'ın ekibinin, bazı anketlerin varsayımsal kafa kafaya eşleşmelerde Başkan'ı Trump'ın gerisinde göstermesi nedeniyle şüpheci seçmenlerle iğneyi hareket ettirmeye çalıştığı sırada geliyor. Kampanya yetkilileri uzun zamandır erken anketlerin nihai sonucu öngörmediğini ve daha fazla insan 2024'te neyin tehlikede olduğuna odaklanmaya başladıkça seçmenlerin karşı karşıya olduğu seçimin daha net hale geleceğini savunuyor.

"Joe Biden dört yıl önce başkanlığa adaylığını koyduğunda, Amerika'nın ruhu için bir savaşta olduğumuzu söylemişti. Ve Kasım 2024'e doğru bakarken, hala öyleyiz. Donald Trump'ın 2020'de Amerikan demokrasisine yönelttiği tehdit, o günden bu yana geçen yıllar içinde daha da vahim bir hal aldı," diyor Biden-Harris kampanya yöneticisi Julie Chavez Rodriguez. "Gelecek yıl seçmenler için seçim sadece rakip yönetim felsefeleri arasında olmayacak. Kasım 2024'te Amerikan halkının seçimi, demokrasimizi ve her Amerikalının temel özgürlüklerini korumakla ilgili olacak."

Yetkililer, farklı bir adayın GOP adayı olarak ortaya çıkması olasılığına da hazırlıklı olduklarını ancak Cumhuriyetçi alanın Trump'ın yaklaşımını ve gündemini tamamen benimsediğini savundular.

Chavez Rodriguez, "2024 sahası, Donald Trump'ın anti-demokratik, özgürlük karşıtı söylem ve eylemlerini sadece kabul etmekle kalmayıp tam destek verdiklerini defalarca açıkça ortaya koydu" dedi.

Chavez Rodriguez ayrıca CNN'in, adaylıklarını sürdürmesi beklenen ve Başkan'ın yeniden seçilme çabaları için kritik seçmenleri uzaklaştırabilecek üçüncü parti adaylarının rekabetiyle karşı karşıya kalan kampanyanın hangi kaynakları harcaması gerektiği sorusu üzerine 2024 seçimlerinin dar marjlarını da kabul etti.

"Bunun çok yakın bir seçim olacağını ve Başkan ve Başkan Yardımcısının zafere giden birden fazla yolu olduğunu biliyoruz. Kampanyamız seçmenlerini gerçekten kazanmaya, ikna edilebilir seçmenlerimizi ikna etmeye ve 2020'de Başkan ve Başkan Yardımcısını Beyaz Saray'a gönderen koalisyonu oluşturmaya odaklanmaya devam edecek." dedi Rodriguez.

Kampanya ayrıca, koalisyonunun önemli bölümlerinde bazı gerginlik işaretleri görülürken, Siyah ve Hispanik seçmenler de dahil olmak üzere seçmenlerle iletişim kurmak için yaptığı yatırımların altını çizdi. Ancak bu iki demografik gruptan seçmenler arasında Biden'a desteğin azaldığı bir ortamda Fulks, kampanyanın endişeli olup olmadığını söylemedi ancak Biden ve Harris'in Güney Carolina gezilerinin "vaaz ettiğimiz şeyi uygulamakla" ilgili olduğunu söyledi.

Fulks gazetecilere verdiği demeçte, "Beyaz olmayan seçmenler söz konusu olduğunda, eğer endişeleniyorsak, bakın, kampanyamız önümüzdeki sonbaharda beyaz olmayan topluluklarla iletişim kurmak ve onların katılımını sağlamak için yapmamız gereken her şeyi yapmak için çalışıyor" dedi.

Fulks, kampanyanın siyasi reklamlar ve erken örgütlenme çalışmaları yoluyla bu seçmenlerle iletişim kurmak için her zamankinden daha erken ve daha fazla yatırım yapmaya çalıştığını da sözlerine ekledi.

"Bu, bekleyip son dakikada bu topluluklara paraşütle inip onlardan oy istemeyeceğimize dair net bir sinyal gönderiyor. Onların oylarını kazanacağız" dedi ve şöyle devam etti: "Beyaz olmayan seçmenler bu seçimde en çok risk altında olanlar ve her birinin önlerindeki seçimi anladığından emin olmamız gerekiyor."

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Kaynak: edition.cnn.com