Bhutan daha uzun süre kalan ziyaretçiler için günlük turist vergisini düşürüyor

Bhutan, COVID-19 salgını öncesindeki seviyenin çok altında olan ziyaretçi sayısını artırmak amacıyla dört günden fazla kalan turistlerden aldığı gecelik ücretleri düşürecek.

Doğal Himalaya krallığı, iki yılı aşkın bir süre pandemi nedeniyle kapalı kaldıktan sonra geçen yıl Eylül ayında sınırlarını turistlere yeniden açtığında, yaklaşık otuz yıldır uyguladığı "Sürdürülebilir Kalkınma Ücreti "ni ziyaretçi başına gecelik 65 dolardan 200 dolara yükseltti.

Yetkililer, SDF'nin çevreyi bozan ekonomik gezginleri caydırarak zengin turistleri çekmek için tasarlandığını söylüyor. Fonlar, bozulmamış manzarayı koruyor ve ziyaretçilerin bıraktığı karbon ayak izlerini dengeliyor.

Bhutan, zirvelerinin kutsallığını korumak için dağ tırmanışını yasaklıyor ve yakındaki Nepal'i ziyaret eden turistlerin sadece bir kısmını çekiyor.

Bu aydan itibaren 2024 sonuna kadar geçerli olmak üzere, dört gün için günlük ücret ödeyen turistlerin fazladan dört gün daha kalmalarına izin verilecek. SDF'yi 12 gün için ödeyenler ise tam bir ay kalabilecek.

Turizm Bakanlığı Genel Müdürü Dorji Dhradhul, "Daha fazla turist Bhutan'da daha uzun süre kalırsa, turizm ekonomimizin daha hızlı büyümesine yardımcı olabilir" dedi.

Teşvik sadece dolar cinsinden ödeme yapan turistler için geçerli olup, komşu Hindistan'dan gelen ve rupi cinsinden ödeme yapan ziyaretçiler için geçerli değildir.

Dhradhul, Bhutan'ın 3 milyar dolarlık ekonomisine turizmin katkısını kademeli olarak %5'ten %20'ye çıkarmak istediğini söyledi. Herhangi bir zaman çizelgesi vermedi.

Dhradhul, Ocak ayından bu yana Bhutan'ı 47.000'den fazla turistin ziyaret ettiğini ve ülkenin pandemiden önce 2019'da yaklaşık 315.600 olan ziyaretçi sayısına kıyasla yıl sonuna kadar 86.000 ziyaretçi alma yönündeki "mütevazı" hedefine ulaşma yolunda ilerlediğini söyledi.

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Kaynak: edition.cnn.com