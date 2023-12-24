Beyzbolun büyük ismi Alex Rodriguez steroid kullanımını ve J-Lo ile geçmişini anlatıyor

Rodriguez, CNN ve HBO Max'in "Chris Wallace ile Kim Konuşuyor?" programına verdiği röportajda, mirasına gölge düşüren performans artırıcı ilaç skandalının "kariyerimin en utanç verici anı" olduğunu söyledi.

Sunucu Chris Wallace'a "Hayatımda yapmak zorunda kaldığım en zor şey kızlarım Natasha ve Ella ile yüzleşmek ve onlara babamın yaptığı hatanın bu olduğunu söylemekti" dedi.

Rodriguez, profesyonel beyzbolun katı kültürü nedeniyle, efsanevi beyzbol kariyerine mutlu bir son veremediğini söyledi.

"Hatamı anladım ve bunun tüm sorumluluğunu üstlendim" diye ekledi.

Profesyonel beyzbolda değişiklikler

14 kez Major League Baseball'un all-star oyuncusu, izleyicilerin maçları izlemek için daha az motive olduğuna dair uyarı işaretlerine rağmen beyzbolun geleceği hakkında "yükselişte" olduğunu söyledi.

Daha geçen hafta MLB'nin home run listesinde Albert Pujols tarafından geçilen Rodriguez, MLB komiseri olsaydı "taşkın kapılarını açacağını" ve taraftarların Amerika'nın eğlencesine daha fazla erişimini sağlayacağını söyledi.

Wallace'a verdiği demeçte "Proaktif olmalıyız, yani adamların üzerine kamera koyardım," dedi. "Parka giden oyuncuları evlerinde görmek istiyorum."

Rodriguez, taraftarların kulüp binalarını, vuruş kafeslerini ve yedek kulübelerini görebilmeleri için kapsama alanının genişletilmesini istedi.

Dünya Serisi galibi ayrıca Major League Baseball'un, Ulusal Futbol Ligi'nin Şükran Günü'nde yaptığı gibi, bayrağını Amerika'nın Bağımsızlık Günü'ne dikmesini savundu.

"4 Temmuz'a bakacak olursanız, o çok açık bir gün. Futbol yok, basketbol yok, futbol yok," dedi ve MLB'nin 4 Temmuz'u "tamamen beyzbolla ilgili" hale getirmesi gerektiğini belirtti.

"Her maçta bu adamlara mikrofon takacağız ve röportajlar yapacağız ve herkes evinde ailesiyle birlikte barbeküde beyzbol izleyecek."

A-Rod'un iş dünyasına geçişi

Rodriguez'in beyzbolda yapmak istediği bir diğer değişiklik de oyunculara sermaye piyasaları, yatırımlar ve çek defterini dengelemenin önemini öğretmek gibi finansal okuryazarlık eğitimini artırmaktı.

Rodriguez, "Bir yerde okuduğuma göre sporcuların %50'sinden fazlası oynadıktan sonra iflas ediyormuş," dedi. "Bu bir trajedi."

Oyunculuk sonrası kariyerinde Rodriguez kendi odağını iş dünyasına çevirdi. Wallace'a yatırım şirketi A-Rod Corp'un bir "mini-Berkshire Hathaway" olduğunu söyledi - Rodriguez'in akıl hocası olarak gördüğü milyarder Warren Buffett'ın sahibi olduğu çok uluslu holdinge atıfta bulunuyor.

A-Rod Corp, Rodriguez'in geniş gayrimenkul varlıklarının yanı sıra özel sermaye ve risk sermayesi yatırımlarına da ev sahipliği yapan bir yatırım şirketi.

Rodriguez Chris Wallace'a verdiği demeçte, "Girişimimize bir değer biçecek olursanız, muhtemelen 1 milyar ile 2 milyar arasında bir değer biçersiniz" dedi.

Jennifer Lopez ile ilişkisi

Eski kısa mesafe koşucusu ayrıca pop ikonu Jennifer Lopez ile ayrılığı hakkında da konuştu. Lopez, Rodriguez ile uzun yıllar süren ilişkilerini bir yıl önce sonlandırdıktan sonra Temmuz 2022'de aktör Ben Affleck ile evlendi.

"Jennifer ile, bakın, iyi bir deneyimdi. Ona ve akıllı, güzel ve harika olan çocuklarına en iyi dileklerimi sunuyorum," dedi Rodriguez.

CNN'den Chris Wallace'a yaptığı açıklamada, çok sayıda yüksek profilli ilişkisine rağmen, önceki ilişkilerinin ve 2014 yılında MLB'den uzaklaştırılmasının etkisinin kendisini gelecekte "koca malzemesi" haline getirdiğini düşündüğünü söyledi.

"En büyük hatalarımdan çıkardığım dersler sayesinde, uzaklaştırma sonrasında harika bir eş, koca ve baba olacağımı düşünüyorum."

CNN'den Lori Crim bu habere katkıda bulundu

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Kaynak: edition.cnn.com