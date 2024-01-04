Beyzbol oyuncusu Jurickson Profar takım arkadaşıyla çarpıştıktan sonra yere yığıldı

Hem Profar hem de C.J. Abrams, San Francisco Giants'a karşı oynanan bir maçta birbirlerinin çabalarından habersiz topu yakalamak için koşuyorlardı.

Abrams topu yakaladıktan bir saniye sonra, Profar'ın dalış yaparak yakalamaya çalışmasıyla ikili yüksek hızda çarpıştı. Görüntülerde Abrams'ın dizinin takım arkadaşının kafasına önemli ölçüde temas ettiği görülüyor.

Profar yerde yatarken bariz bir rahatsızlık içindeydi ancak daha sonra takım arkadaşlarının eşliğinde sahadan çıkmaya çalıştı. Ancak saha kenarına geldiğinde yere yığıldı ve daha sonra sağlık görevlileri tarafından sedyeyle çıkarıldı.

"Jurickson Profar ileri değerlendirme için UC San Diego Health'e nakledilmiştir. Mevcut olduğunda ek güncellemeler sağlayacağız," dedi Padres bir açıklamada.

Profar alkışlar arasında stadyumdan ayrıldı ve gülümseyerek taraftarları selamlamak için yumruğunu havaya kaldırdı.

Menajer Bob Melvin maçtan sonra "Kollarda karıncalanma ya da herhangi bir şey yok" dedi. "Sanırım şu anda en çok endişelendiğimiz şey beyin sarsıntısı ama her şeyi kontrol ediyorlar."

"Birini böyle sedyeye koyduğunuzda bu çok kötü bir duygu.

"Sadece ona bakınca, yüzündeki gülümsemeyle herkesi rahatlatmaya çalışması bile kendinizi biraz daha iyi hissetmenizi sağlıyor."

Maçtan sonra Abrams, Profar'ın geldiğini duymadığını ve temas edene kadar takım arkadaşının tamamen farkında olmadığını söyledi.

"Ben sadece topu yakalamaya çalışıyordum," dedi Abrams. "Hiçbir şey duymadım; kalabalığın sesi çok yüksekti. Sonra bir de baktım ki birbirimize çarpmışız ... Umarım durumu iyidir."

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Kaynak: edition.cnn.com