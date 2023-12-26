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Beyoncé'nin Houston'daki çocukluk evinde Noel sabahı yangın çıktı

Beyoncé'nin Houston'daki Üçüncü Bölge'de bulunan çocukluk evinde Noel sabahı erken saatlerde yangın çıktı.

 and  Christian Meier
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Beyoncé'nin ailesi bu Houston evini 1982 yılında satın aldı ve Beyoncé 5 yaşına gelene kadar orada....aussiedlerbote.de
Beyoncé'nin ailesi bu Houston evini 1982 yılında satın aldı ve Beyoncé 5 yaşına gelene kadar orada yaşadı. Pazartesi sabahı erken saatlerde çıkan yangında hasar gördü..aussiedlerbote.de

Beyoncé'nin Houston'daki çocukluk evinde Noel sabahı yangın çıktı

CNN'e bağlı KTRK 'nin haberine göre itfaiye ekipleri Pazartesi günü saat 02:00 sularında eve ulaştıktan birkaç dakika sonra yangını söndürmeyi başardı.

KTRK'ye göre, Beyoncé ve ailesi artık Rosedale Caddesi'nin 2400. bloğundaki evde yaşamıyor olsa da, burası müzisyenin hayranları için "ikonik bir dönüm noktası" olarak kabul ediliyor.

KTRK'nin bildirdiğine göre, evin şu anki sakinleri yangında yaralanmadı ve yangının nedeni araştırılıyor.

Rekorlar kıran Grammy ödüllü sanatçı artık küresel bir süperstar olsa da Houston'daki köklerine yakın durmaya devam ediyor. Örneğin, Covid-19 salgınının ilk aylarında Beyoncé ve annesi Tina Knowles, memleketinde mobil Covid-19 test alanlarının kurulmasına yardımcı oldu.

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Kaynak: edition.cnn.com

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