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Beyoncé 'Rönesans' konser filminin ilk görüntüsünü yeni fragmanla tanıttı

Bu Şükran Günü'nde, "Renaissance "ın yeni fragmanını yayınlayan Beyoncé'ye minnettarız: Perşembe sabahı NBC'nin Macy's Day Parade yayını sırasında "Renaissance: A Film by Beyoncé" filminin yeni fragmanını yayınladı.

 and  Alex Stellmacher
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Beyoncé, Temmuz ayında New Jersey'deki Renaissance World Tour durağı sırasında sahnede..aussiedlerbote.de
Beyoncé, Temmuz ayında New Jersey'deki Renaissance World Tour durağı sırasında sahnede..aussiedlerbote.de

Beyoncé 'Rönesans' konser filminin ilk görüntüsünü yeni fragmanla tanıttı

Fragmanı göstermeden önce bir tanıtım klibinde "Beyoncé size ve ailenize çok mutlu bir Şükran Günü diliyor" dedi.

Tanıtım videosu "Break My Soul" şarkıcısının 6 yaşındaki kızı Rumi 'ye cep telefonuyla kaliteli video çekmenin "püf noktasını" öğretmesiyle başlıyor ve ona "Kamerayı yan çevirmelisin" diyor.

Rumi'nin annesine yanıt verdiği ve Grammy ödüllü şarkıcıyı doğrudan görüntülemek için kamerayı yan çevirdiği duyuluyor.

Fragmanda şarkıcının klipleri gösterilirken Beyoncé "Bu noktada kimseye kanıtlayacak bir şeyim yok" diyor.

"Kendi dünyamızı yaratıyoruz, bu benim ödülüm. Kimse bunu benden alamaz" diye ekliyor.

Filmin resmi sinopsisine göre, "Beyoncé'nin niyeti, sıkı çalışması, prodüksiyonun her yönüne katılımı, yaratıcı zihni ve mirasını yaratma ve zanaatında ustalaşma amacı hakkında".

Beyoncé geçtiğimiz ay rekor kıran Renaissance Dünya Turnesini tamamladı ve konser filmini 1 Aralık'ta yayınlayacağını duyurdu.

"Renaissance" için biletler: Beyoncé'den Bir Film" için biletler şu anda satışta.

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Kaynak: edition.cnn.com

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