Beyoncé, kız kardeşi Solange'ın bale bestesinin çıkışını kutluyor

Balenin bir medya temsilcisine göreSolange , Çarşamba günü New York Şehir Balesi için orijinal bestesini sahneye koydu ve 2021'de Lido Pimienta'dan sonra bunu yapan ikinci Siyah kadın oldu.

Beyoncé kız kardeşinin başarısını ve sanatçılığını hafta sonu bir Instagram mesajıyla kutladı.

"Sevgili kız kardeşim, seninle duyduğum gurur ve hayranlığı ifade edecek kelime yok. Sen bir vizyoner ve bir tanesin," diye yazdı Beyoncé. "Bestelediğin parça olağanüstü. Seni çok seviyorum."

Solange bir baleyle yaptığı ilk işbirliğinde eseri dansçı ve koreograf Gianna Reisen için besteledi.

Multidisipliner bir sanatçı olan Solange'ın müziği, 2019 görsel albümü "When I Get Home" gibi çarpıcı video ve filmlerle tamamlanıyor.

Beyoncé saygı duruşunu, kız kardeşinin türler arası yeteneğini sorgulayabilecek herkese yönelik bir mesajla sonlandırdı.

"Size kız kardeşimle uğraşmamanızı önerebilir miyim?" diye yazdı.

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Kaynak: edition.cnn.com