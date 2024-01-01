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Beyoncé, kız kardeşi Solange'ın bale bestesinin çıkışını kutluyor

Knowles ailesinin yetenekli olduğu bir sır değil, ancak Beyoncé'nin bu hafta kız kardeşi Solange ile özellikle gurur duyması için bir nedeni var.

 and  Anne Legman
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Solange Knowles ve Beyonce kardeşler 02 Mayıs 2016 tarihinde New York'ta düzenlenen Met Gala....aussiedlerbote.de
Solange Knowles ve Beyonce kardeşler 02 Mayıs 2016 tarihinde New York'ta düzenlenen Met Gala Kutlamasının ardından Balmain ve Olivier Rousteing partisine katıldılar..aussiedlerbote.de

Beyoncé, kız kardeşi Solange'ın bale bestesinin çıkışını kutluyor

Balenin bir medya temsilcisine göreSolange , Çarşamba günü New York Şehir Balesi için orijinal bestesini sahneye koydu ve 2021'de Lido Pimienta'dan sonra bunu yapan ikinci Siyah kadın oldu.

Beyoncé kız kardeşinin başarısını ve sanatçılığını hafta sonu bir Instagram mesajıyla kutladı.

"Sevgili kız kardeşim, seninle duyduğum gurur ve hayranlığı ifade edecek kelime yok. Sen bir vizyoner ve bir tanesin," diye yazdı Beyoncé. "Bestelediğin parça olağanüstü. Seni çok seviyorum."

Solange bir baleyle yaptığı ilk işbirliğinde eseri dansçı ve koreograf Gianna Reisen için besteledi.

Multidisipliner bir sanatçı olan Solange'ın müziği, 2019 görsel albümü "When I Get Home" gibi çarpıcı video ve filmlerle tamamlanıyor.

Beyoncé saygı duruşunu, kız kardeşinin türler arası yeteneğini sorgulayabilecek herkese yönelik bir mesajla sonlandırdı.

"Size kız kardeşimle uğraşmamanızı önerebilir miyim?" diye yazdı.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com

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