Beyaz Saray Teksas'ın yeni göçmenlik yasasını eleştirirken federaller olası bir meydan okumayı değerlendiriyor

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre, Salı günü düzenlenen basın toplantısında Senato Bill 4'e ilişkin bir soru üzerine gazetecilere yasanın "Teksas'taki toplulukları daha güvenli hale getirmeyeceğini ve getirmediğini" söyledi.

Jean-Pierre, "Öyle değil" diye ekledi.

Mart ayında yürürlüğe girecek olan yasa uyarınca, Teksas'taki yerel kolluk kuvvetleri göçmenleri tutuklama yetkisine ve hakimler de onları Amerika Birleşik Devletleri'nden çıkarma emri verme yetkisine sahip olacak.

Yasa, Teksas'ta eyalet nüfusunun yaklaşık %40'ını oluşturan Latin toplumunda korku dalgalarına yol açarken, sivil haklar örgütleri ve göçmenlik savunucusu grupların ırksal profilleme konusundaki endişelerini de arttırdı.

Yasa, güney sınırındaki göçmen akınının yerel, eyalet ve federal yetkililer üzerinde yasadışı geçişleri engelleme baskısı yarattığı bir dönemde geldi.

Demokratlar yasanın anayasaya aykırı olduğuna inandıklarını belirttiler. Göçmenlik yasasının uygulanması genellikle eyalet hükümetlerinin değil federal hükümetin yetki alanına girmektedir.

Başkan Joe Biden'ın federal hükümetin yasal işlem başlatmasını destekleyip desteklemediği sorusuna Jean-Pierre, bir dava açılıp açılmayacağına Adalet Bakanlığı'nın karar vereceğini ve kendisinin "bunun önüne geçmeyeceğini" söyledi.

"Göçmenlik yasalarını ihlal eden vatandaş olmayanların nasıl ve ne zaman sınır dışı edileceğini belirleme yetkisi eyaletlere değil federal mahkemeye aittir," diye ekledi. "Bu konu orada duruyor ve oraya ait."

Teksas'taki üç üst düzey ilçe yöneticisi geçen ayın sonlarında Biden'a bir mektup yazarak SB 4'ün yürürlüğe girmesini engellemesi çağrısında bulunmuş ve önlemin anayasaya uygunluğu ve toplumları gerçekten daha güvenli hale getirip getirmeyeceği konusundaki endişelerini dile getirmişti.

İlçe yöneticileri eyalet nüfusunun yaklaşık dörtte birini temsil eden El Paso, Harris (Houston'a ev sahipliği yapıyor) ve Travis (Austin'e ev sahipliği yapıyor) ilçelerini yönetiyor.

X'te yayınlanan mektupta "Bu yasanın yürürlüğe girmesini engellemek ve Teksas Valisi Greg Abbott'un ABD Anayasasını ihlal etmesini önlemek için sizi müdahale etmeye çağırıyoruz" denildi.

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Kaynak: edition.cnn.com