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Beyaz Saray, ABD helikopterlerinin Kızıldeniz'de Husi teknelerini batırarak mürettebatı öldürmesinin ardından daha geniş bir çatışma arayışında olmadığını açıkladı

ABD helikopterlerinin Kızıldeniz'de ateş açarak üç Husi teknesini batırmasının ardından Beyaz Saray Pazar günü yaptığı açıklamada Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir çatışma arayışında olmadığını belirtti.

 and  Anne Legman
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ABD Donanması tarafından sağlanan bu görüntüde amfibi havuz çıkarma gemisi USS Carter Hall ve....aussiedlerbote.de
ABD Donanması tarafından sağlanan bu görüntüde amfibi havuz çıkarma gemisi USS Carter Hall ve amfibi saldırı gemisi USS Bataan 9 Ağustos 2023 tarihinde Bab el Mendep boğazından geçiyor. Beyaz Saray, ABD helikopterlerinin Kızıldeniz'de ateş açarak üç Husi botunu batırmasının ardından daha geniş çaplı bir çatışma arayışında olmadıklarını ancak meşru müdafaa kapsamında hareket edeceklerini söyledi..aussiedlerbote.de

Beyaz Saray, ABD helikopterlerinin Kızıldeniz'de Husi teknelerini batırarak mürettebatı öldürmesinin ardından daha geniş bir çatışma arayışında olmadığını açıkladı

Helikopterlerin tekneleri batırması ve içindekileri öldürmesi, bu yılın başlarında gerginliklerin patlak vermesinden bu yana ABD'nin Kızıldeniz'de ticari ve ticari gemileri hedef alan İran destekli Husi isyancı grubunun üyelerini ilk kez öldürmesi anlamına geliyor.

ABD, krizi daha da tırmandırmaktan kaçınmak için Yemen içindeki grubu doğrudan vurmaktan kaçındı. Ancak bir Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Pazar günü yaptığı açıklamada ABD'nin meşru müdafaa kapsamında hareket etmeye devam edeceğini söyledi.

"Bölgede daha geniş çaplı bir çatışma istemiyoruz ve Husilerle bir çatışma arayışında değiliz. Burada en iyi sonuç, defalarca açıkladığımız gibi Husilerin bu saldırıları durdurması olacaktır," dedi John Kirby ABC News'e yaptığı açıklamada.

ABD Merkez Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre "Yemen'in Husiler tarafından kontrol edilen bölgelerinden" gelen dört küçük tekne Cumartesi günü Maersk Hangzhou'ya hafif silahlarla saldırdı ve ticari gemiye çıkmaya çalıştı.

CENTCOM, USS Eisenhower ve Gravely'den helikopterlerin Maersk Hangzhou'nun 24 saatten kısa bir süre içinde ikinci kez yaptığı imdat çağrısına yanıt verdiğini ve Husi tekneleri tarafından ateş açıldığını söyledi.

"ABD Donanmasına ait helikopterler kendilerini savunmak amacıyla ateşe karşılık vererek dört küçük tekneden üçünü batırdı ve mürettebatını öldürdü. Dördüncü tekne ise bölgeden kaçtı" denilen açıklamada, "ABD personeline ya da ekipmanına herhangi bir zarar gelmediği" belirtildi.

CNN olayla ilgili yorum için Maersk'e ulaştı.

Husiler 7 Ekim'den bu yana ticari gemilere düzinelerce saldırı düzenledi ve Hamas'ın İsrail'le savaşı sırasında Hamas'la dayanışma içinde olduklarını söylediler.

ABD Kızıldeniz'e savaş gemileri konuşlandırdı ve geçtiğimiz ay kritik küresel nakliye hattında güvenliği arttırmak için çok uluslu bir deniz koalisyonu olan Prosperity Guardian Operasyonunu başlattı.

Başkan Joe Biden, Irak ve Suriye'de Amerikan birliklerine saldıran diğer İran vekili gruplara yönelik saldırılara izin verirken, Yemen'deki Husileri vurmaktan kaçındı.

Kirby, "Bölgede kendi başımıza önemli ulusal güvenlik çıkarlarımız var... ve bu çıkarları korumak için bölgeye ihtiyaç duyduğumuz türden güçleri yerleştireceğiz ve ileriye dönük olarak meşru müdafaa içinde hareket edeceğiz" dedi.

Bölgede önleyici bir saldırı olasılığı sorulduğunda Kirby Beyaz Saray'ın tutumunu yineledi.

"Hiçbir şeyi göz ardı etmiyoruz ama Husilere açıkça, bölgedeki müttefik ve ortaklarımıza da özel olarak bu tehditleri ciddiye aldığımızı ve ileriye dönük doğru kararları vereceğimizi belirttik."

CNN'den Lucas Lilieholm bu habere katkıda bulunmuştur.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com

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