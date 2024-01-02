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Beşinci seribaşı Kiki Bertens Fransa Açık'taki galibiyetinin ardından tekerlekli sandalyeyle korttan ayrıldı

Beşinci seribaşı Kiki Bertens, Fransa Açık'ın ikinci turunda Sara Errani'ye karşı kazandığı yorucu ve ateşli üç setlik zaferin ardından Çarşamba günü korttan tekerlekli sandalyeyle ayrıldı.

 and  Hanna Hofmann
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.aussiedlerbote.de
.aussiedlerbote.de

Beşinci seribaşı Kiki Bertens Fransa Açık'taki galibiyetinin ardından tekerlekli sandalyeyle korttan ayrıldı

Final seti ilerledikçe kramplarla boğuşan Bertens, üç saat 11 dakika süren 7-6 (7-5), 3-6, 9-7'lik zaferinin ardından rahatlama ve acı içinde kuma gömüldü.

Hollandalı kadın oyuncu Roland Garros'ta tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyacak kadar kötüleşen kramplarla mücadele ederken üçüncü sette 5-2'lik bir açığın üstesinden gelmek ve bir maç puanı kurtarmak zorunda kaldı.

Maç sırasında Bertens'in kramplarıyla alay eder gibi görünen Errani, alışılageldiği üzere fileye raket vurmadan korttan ayrıldı ve ayrılırken de müstehcen bir şekilde bağırdı.

2012'de Fransa Açık'ta ikinci olan Errani medyaya "Bir saat sonra sakatlandı ama sonra daha önce hiç olmadığı kadar koşturmaya başladı" dedi.

"Korttan bir sandalyede ayrılıyor ve şimdi soyunma odasında ve restoranda yemek yiyor, mükemmel. Abarttı. Bu beni çok kızdırdı. Aferin ona ama bunu yapmadan da kazanabilir."

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Bertens, Errani'ye karşı maraton maçını kazandıktan sonra tekerlekli sandalyeyle korttan çıkarıldı.

Yavaş yavaş

Toprak kort uzmanı Rafael Nadal için Çarşamba günü yine aynısı oldu.

İspanyol oyuncu Amerikalı Mackenzie McDonald'ı 6-1, 6-0, 6-3 ile geçerek üçüncü tura yükselirken sadece dört oyun kaybetti.

Nadal'ın ilk seti kazanması sadece 35 dakika sürdü ve McDonald'ın ikinci setin açılış servis oyununu kırdıktan sonra maça hakim oldu.

34 yaşındaki oyuncu sıfır kırılma puanıyla karşılaştı ve sadece 15 zorlanmadan hata yaptı.

Nadal, McDonald'a karşı oynadığı maç sırasında bir forehand vuruşu yapıyor.

"Her gün elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Her antrenmanda çok çalışıyorum ve her maçta daha iyi olmaya çalışıyorum," dedi Nadal. "Bugün o kadar soğuk değildi, yani asıl önemli olan bu. O kadar soğuk değildi, koşullar o kadar da kötü değildi."

Nadal Fransa Açık'ı 12 kez kazandı ve 2005'ten bu yana sadece iki Fransa Açık maçı kaybetti.

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19 kez Grand Slam kazanan tenisçi üst üste dördüncü kez kupayı kaldırmayı hedefliyor.

Dünya 2 numarası bir sonraki turda Kei Nishikori ya da İtalyan Stefano Travaglia ile karşılaşacak.

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Kaynak: edition.cnn.com

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