Beş kez grand slam kazanan Maria Sharapova tenisten emekli oluyor

En son 2014 yılında Fransa Açık'ı ikinci kez kazanarak bir grand slam kazanan Rus tenisçi 32 yaşında emekli oldu.

Son kez katıldığı 2020 Avustralya Açık'ta Donna Vekić tarafından ilk turda elendi.

Sharapova makalesinde tenise "veda ettiğini" söyledi.

Sharapova, "Hayatımı tenise verirken, tenis de bana bir hayat verdi," diye yazdı.

"Her gün özleyeceğim. Antrenmanları ve günlük rutinimi özleyeceğim: Şafakta uyanmayı, sol ayakkabımı sağ ayakkabımdan önce bağlamayı ve günün ilk topuna vurmadan önce kortun kapısını kapatmayı. Takımımı, antrenörlerimi özleyeceğim. Babamla antrenman sahasındaki bankta oturduğumuz anları özleyeceğim. Kazansam da kaybetsem de el sıkışmalarımızı ve farkında olsalar da olmasalar da beni elimden gelenin en iyisini yapmaya iten sporcuları özleyeceğim."

Fotoğraflarla Maria Sharapova'nın tenis kariyeri

Rekabet ve gerileme

Sharapova profesyonel eğitim almak için 1994 yılında henüz yedi yaşındayken ABD'nin Florida eyaletine taşındı.

Tenis sahnesine 17 yaşındayken 2004 yılında Wimbledon finalinde 1 numaralı seribaşı Serena Williams'ı yenerek ilk grand slam şampiyonluğunu elde etmesiyle adım attı.

İlk kez 2005 yılında dünya sıralamasının zirvesine yükselen Sharapova, Wimbledon şampiyonluğunun yanı sıra iki Fransa Açık, bir Avustralya Açık ve bir ABD Açık şampiyonluğu kazandı.

Sharapova ayrıca diğer üç grand slam finalinde de ezeli rakibi Williams'a yenildi.

2016 yılında Avustralya Açık'ta yasaklı madde meldonyum testi pozitif çıktı. Başlangıçta iki yıl men cezası alan Sharapova'nın cezası, temyiz başvurusunun ardından 15 aya indirildi. Ertesi yıl Nisan ayında sahalara dönen oyuncu, o zamandan beri kariyerinin başındaki zirvelere ulaşamadı.

'Bedenim dikkat dağıtıcı bir unsur haline geldi'

WTA web sitesine göre Sharapova ayrıca kariyeri boyunca 38 milyon dolardan fazla para ödülü topladı.

"Şimdi geriye dönüp baktığımda tenisin benim dağım olduğunu fark ediyorum," dedi. "Yolum vadiler ve sapaklarla doluydu ama zirvesinden gördüğüm manzara inanılmazdı.

"28 yıl ve beş Grand Slam şampiyonluğunun ardından artık başka bir dağa tırmanmaya, farklı bir arazide yarışmaya hazırım."

Dünya sıralamasının zirvesinde beş farklı dönem geçirdi ve Nike gibi markalardan bir dizi yüksek ücretli ciro aldı.

Sharapova 2012'de zirveye döndükten sonra Londra'da Olimpiyatlara katıldı ve finalde Williams'a yenilerek gümüş madalya kazandı.

Sharapova kort dışında bir iş imparatorluğu kurmakla meşguldü, bir şeker üretim şirketi olan Sugarpova'yı kurdu ve bir güneş kremi şirketi olan Supergoop'un ortak sahibi oldu.

Ancak sakatlıklar sonunda Rus oyuncuya zarar vermeye başladı. Bir dizi omuz sakatlığı yaşadı ve geçen yılki ABD Açık'tan önce kariyerinin sonunun yaklaşmış olabileceğini fark etti.

Şu anda dünyada 373. sırada bulunan Sharapova veda yazısında "Kapalı kapılar ardında, korta çıkmadan otuz dakika önce, maça çıkabilmek için omzumu uyuşturma prosedürü uyguladım," diye yazdı.

"Omuz sakatlıkları benim için yeni bir şey değil - zamanla tendonlarım bir ip gibi yıprandı.

"Biri 2008'de, diğeri geçen yıl olmak üzere çok sayıda ameliyat geçirdim ve sayısız ayımı fizik tedavide geçirdim. O gün sahaya adım atmak bile bana son bir zafer gibi geldi, oysa bu zafere doğru atılan ilk adım olmalıydı. Bunu merhamet kazanmak için değil, yeni gerçekliğimi resmetmek için paylaşıyorum: Bedenim dikkat dağıtıcı bir unsur haline gelmişti.

'Büyük şampiyon'

"Kariyerim boyunca, buna değer mi? sorusu hiçbir zaman bir soru bile olmadı - sonuçta her zaman değdi. Zihinsel dayanıklılığım her zaman en güçlü silahım oldu. Rakibim fiziksel olarak daha güçlü, kendine daha çok güvenen, hatta sadece daha iyi olsa bile ben sebat edebilirdim ve ettim de."

Sharapova'yı 2011 Wimbledon finalinde yenen rakibi Petra Kvitova ise Rus tenisçiyi "büyük bir şampiyon" olarak selamladı.

Twitter'da "Geri dönüp oynamanın ne kadar zor olduğunu biliyorum" dedi. "Çok fazla sakatlandı. Tabii ki gerçekten ödediğinden ya da vücudunun ona izin verdiğinden daha büyük bir başarı istedi.

"Turda onunla birlikte olmak, onunla aynı kortu paylaşmak bir zevkti. Birlikte oynadığımızda her zaman harika mücadeleler olurdu. Bu yüzden onunla aynı kortu paylaşmak her zaman güzeldi ve ona her zaman saygı duydum."

