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Bertrand Piccard: 'Tek sınırlama sahip olduğumuz inançlardır'

Öncü havacı rekor kıran uçuşunun ayrıntılarını açıkladı

Bertrand Piccard Solar Impulse'ın yenilenebilir enerji kullanımını teşvik etmesini umuyor

Okyanus bilimci bir babaya ve ünlü bir fizikçi olan bir büyükbabaya sahip olan İsviçreli havacı, ailesinin çığır açan keşif geleneklerini sürdürdü.

Piccard ve Brian Jones 1999 yılında, İngiliz iş adamı Richard Branson ve Amerikalı iş adamı Steve Fossett'i geride bırakarak, Breitling Orbiter 3 adlı balonla dünya etrafında durmaksızın uçan ilk insanlar oldular.

Bu yıl, güneş enerjisiyle çalışan bir uçak olan Solar Impulse 2 ile ilk dünya turu uçuşunu tamamlayarak bir başka hava dönüm noktasına imza attı.

Piccard ve pilot arkadaşı Andre Borschberg geçtiğimiz Temmuz ayında havada 500 saatten fazla kalarak ve 26,000 milden (43,000 kilometre) fazla yol kat ederek Abu Dabi'ye iniş yaparak destansı yolculuklarını tamamladılar.

CNN Supercharged sunucusu Nicki Shields, 58 yaşındaki kaşifi Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda yakaladı ve yol boyunca karşılaştığı bazı tehlikeleri ve rekor kıran yolculuğunun temiz yakıtlı bir geleceğe bir adım daha yaklaşılmasına nasıl yardımcı olacağını umduğunu anlattı.

CNN: Bertrand, öncelikle tebrikler! Ne inanılmaz bir başarı. Dünyanın çevresini güneş enerjisiyle dolaşmış olmak nasıl bir duygu?

Bertrand Piccard: "Bilim kurgu gibi hissettiriyor. Çünkü uçarken güneşe bakıyorsunuz, pervanelerle birlikte dönen dört elektrik motorunuza bakıyorsunuz ve gürültü yok, kirlilik yok, yakıt yok ve sonsuza kadar uçabileceğinizi biliyorsunuz. Ve zaten gelecekte olduğumu düşünürsünüz. Ama bu şimdiki zaman, biliyorsunuz. Teknolojinin başarabileceği harikalar ve mucizeler."

CNN: Bize seyahatinizden bahsedin ... Anladığım kadarıyla siz ve Andre Borschberg Solar Impulse 2'yi sırayla uçurdunuz?

BP: "Evet, kokpitte sadece bir koltuk vardı, bu yüzden Andre bazı bacakları uçurdu, diğer bacakları ben uçurdum. Farklı uçuşları paylaştık. Andre Abu Dabi'den başladı, sonra sırayla Asya'yı geçtik. Andre Japonya'dan Hawaii'ye uçtu. Ben de San Francisco'ya uçtum. ABD'yi paylaştık. Atlantik'i geçen ilk uçuşu ben yaptım, o Mısır'a uçtu ve ben de bu yıl Temmuz ayında Abu Dabi'ye indim."

23 günde dünya turu

Solar Impulse 2, 72 metrelik kanat açıklığı boyunca yerleştirilmiş 17. 000 güneş pilinden 11 .000 kWh enerji üretti 17 ayaklı uçuşun tamamlanması 16 ay boyunca toplam 23 gün sürdü ve 26.700 mil(43 .000 kilometre) yol kat etti

CNN: Bazı uçuşlar birkaç gün sürdü - nasıl uyanık kaldınız?

BP: "20 dakikalık küçük anlarda uyuyorsunuz ve sonra çalar saatiniz çalıyor çünkü her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Sonra tekrar uyuyabiliyorsunuz. Son seferde, Kahire'den Abu Dabi'ye üç gecede uçtuğumda, gece başına ortalama 45 dakika uyudum."

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BP: "Konfor alanınızdan çıktığınızda çok daha fazla şey yapabilirsiniz. Tek sınırlama sahip olduğumuz inançlardır. Tüm inançlarımız, tüm koşullar, tüm kesinlikler, bunlardan kurtulduğunuz anda çok daha iyi işlev görürsünüz ve aslında bu maceranın büyüsüdür.

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"Gerçekten bir maceranın içinde olduğunuzda tüm referanslarınızı kaybedersiniz. Öyle bir farkındalık, bilinç ve yaratıcılık halindesiniz ki. Bildiğimiz her şeyden bir kopuş olur ve her şey yeni olduğu için öğrendiklerinizi unutursunuz (ve) yeni durumlara nasıl adapte olacağınızı keşfetmeye çalışırsınız.

"Böylece her zaman yeni düşünme biçimleri, yeni yapma biçimleri, yeni tepki türleri yaratırsınız - bu tam bir farkındalıktır. Bu bir lütuf anıdır. Bu harika bir şey."

CNN: Dünyanın etrafında "temiz" yakıtla uçmanız için size ilham veren neydi?

BP: "Büyükbabam(Auguste Piccard) stratosfere çıkan ilk insandı. Basınçlı kapsül prensibini o icat etti. Sonra babam (Jacques Piccard) Marianas Çukuru'na en derin dalışı yaptı. Okyanusun en derin noktası, 11 kilometre derinlikte.

"Her zaman çevreyi korumanın yollarını keşfetmek (ve) bulmakla ilgiliydi. Bu yüzden benim için de aynı şeyi yapmak çok ama çok önemli hale geldi. Sadece eğlence için macera değil, anlamlı projeler.

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"1999 yılında bir balonla dünyanın etrafında uçtum. Bu bir ilkti... ama bu henüz anlamlı değildi. Bu benim kişisel hayalimdi ama Solar Impulse fikrine sahip olmamı sağladı çünkü 3.7 ton sıvı propan yaktım ve her gün benzin sıkıntısı çekmekten korkuyordum.

"Uçuş aralıksız 20 gün sürdü. Ve indiğimde 40 kilo kalmıştı. Kendi kendime dedim ki, 'Her gün yakıtım bitecek diye korktuğum böyle bir uçuş daha yapmak istemiyorum. Peki yakıt göstergesi olmadan nasıl uçabilirim? Sürekli nasıl uçabilirim? İşte o zaman güneş enerjisiyle çalışan bir uçak fikri aklıma geldi."

CNN: Önümüzdeki yıllarda güneş enerjisiyle çalışan uçakların tüketiciler tarafından kullanıldığını görecek miyiz?

BP: "'Evet' cevabını vermek çılgınca, 'hayır' cevabını vermek ise aptalca olur çünkü günümüzde 200 kişinin Solar Impulse ile uçmasına izin verilmiyor. Ancak Wright kardeşler de yolcu taşıyacak teknolojiye sahip değildi ve yine de bu gerçekleşti.

"Dünyadaki ilk bilgisayar bir ev büyüklüğündeydi ve şimdi hepimizin cebinde bir tane var. Yani Solar Impulse - tabii ki büyük, sadece iyi havalarda uçuyor, sadece bir pilot ve yolcu yok, ama bir yerlere gelecek. Kesinlikle elektrikli uçaklara gelecek.

"10 yıl içinde kısa mesafelerde 50 kişiyle uçan elektrikli uçaklarınız olacak. Belki güneş enerjisiyle okyanuslar aşılmayacak ama şimdiden elektrikli uçaklarla ilk adımlar atıldı.

"Ve her şeyden öte, Solar Impulse için sahip olduğumuz tüm teknolojiler günlük hayatımızda kullanılabilir - daha temiz hareketlilik, daha iyi yalıtılmış evler, LED lambalar, ısı pompaları, akıllı şebekeler. Bunların hepsi dünyada uygulansaydı, CO2 emisyonlarını şimdiden ikiye bölebilirdik. Ve aynı zamanda istihdam yaratabilir, kar sağlayabilir, endüstrinin büyümesini sürdürebilir."

CNN: Yani yaptığınız şey güneş enerjisinin yeteneklerini sergilemek mi?

BP: "Sadece güneş enerjisi değil, temiz teknoloji. Temiz teknoloji - bu, enerjiyi verimli hale getiren teknoloji anlamına gelir, böylece enerji tasarrufu yapabilirsiniz. Kâr elde etmenin en iyi yolu budur.

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"Biliyorsunuz, iklim değişikliğini reddedenler için bile, ekolojik olmasanız bile mantıklı olmanız gerektiğini anlamak önemlidir. Ve mantıklı olan, eski kirletici ve verimsiz şeyleri yeni modern temiz teknolojiyle değiştirmektir. Bu sadece büyümeyi yeniden artırmanın ve istihdam yaratmanın bir yoludur."

CNN: Kısa bir süre önce Temiz Teknolojiler için Dünya İttifakını başlattınız. Ne elde etmeyi umuyorsunuz?

BP: "Benim amacım çözümler hakkında konuşmak çünkü çoğu uluslararası konferansta herkes sorunlardan bahsediyor. Ancak çözümlerin var olduğunu, çözümlerin karlı olduğunu ve daha enerji verimli olmak için çözümlerin her durumda kullanılabileceğini göstermemiz gerekiyor. "Enerji tasarrufu yapmak, doğal kaynakları korumak - bu yaşamak (ve) aynı zamanda çevreyi korumak için en karlı yoldur. Bu ekonomik bir fırsattır ve iklim değişikliğini inkar edenlerin de bunu anlaması gerekir.

" Temiz Teknolojiler için Dünya İttifakı, temiz teknoloji üreten, kullanan veya teşvik eden tüm aktörleri bir araya getirmenin ve yeni başlayanlar arasında enerji yaratmanın bir yoludur. Pek çok küçük mucidin elinde pek çok çözüm var ama kimse bunları bilmiyor. Bunların daha iyi tanınmasını sağlamalı, enerji yaratmalı ve bunları finanse edecek insanlar bulmalısınız."

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Kaynak: edition.cnn.com