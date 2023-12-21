Bernard Tomic, Avustralya Açık elemelerinde Covid testinin pozitif çıktığını ve izole edilmesinin söylendiğini açıkladı

260. sıradaki Avustralyalı' nın kendi evindeki grand slam'de yarışma umutları, Melbourne Park'ta dünya 146 numarası Roman Safiullin'e 6-1 6-4 yenilmesinin ardından bir saatten kısa bir süre içinde yok oldu.

Avustralyalı oyuncu, 23 dakika süren zorlu ilk set mağlubiyetinin ardından, ikinci setteki bir oyuncu değişikliği sırasında 2-1 gerideyken Brezilyalı hakem Aline Da Rocha Nocinto'ya 48 saat içinde Covid-19 testinin pozitif çıkacağını söyledi ve turnuvanın test düzenlemelerini eleştirdi.

Tomic, "Önümüzdeki iki gün içinde testimin pozitif çıkacağından eminim, size söylüyorum," dedi.

"Üç gün içinde testim pozitif çıkmazsa size yemek ısmarlayacağım, aksi takdirde siz bana yemek ısmarlayın.

"Kimsenin test yaptırmadığına inanamıyorum. Oyuncuların odalarında hızlı testlerle sahaya çıkmalarına izin veriyorlar... resmi PCR testi yok."

CNN yorum için Avustralya Açık'a ulaştı.

Harika bir genç olan Tomic, sekiz yıl sonra kariyerinin en yüksek dünya 17 numarasına ulaşmadan önce 2008'de gençler Avustralya Açık'ta zafere ulaştı, ancak o zamandan beri sıralaması düştü ve 29 yaşındaki oyuncu Safiullin tarafından kararlı bir şekilde yenildi.

Maçın sonunda Tomic korttan çıkmadan önce hem Safiullin hem de Da Rocha Nocinto ile yumruklaştı.

'Kendimi gerçekten hasta hissediyorum'

Otel odasından Instagram takipçilerini güncelleyen Tomic, "gerçekten hasta hissettiğini" söyledi.

Tomic, "Kendimi gerçekten hasta hissediyorum, şu anda otel odamdayım," dedi.

"Az önce sahadaki doktorlarla konuştum ve benden izole olmamı istediler. Temastan kaçınmak için beni henüz tedavi edemediler.

"Bugün sahadaki tüm destek için teşekkür ederim. Gerçekten minnettarım! Bir dahaki sefere daha iyisini yapacağım. Avustralyalıları gururlandırmayı ve kendi sahamda iyi bir performans sergilemeyi çok istediğim için hayal kırıklığına uğradım. Sizi haberdar etmeye devam edeceğim."

Tomic'in Avustralya Açık'ın Covid protokolleriyle ilgili yorumları, dünya 1 numarası Novak Djokovic'in turnuvaya katılımıyla ilgili devam eden destanın ortasında geldi.

Sırp sporcu, Avustralya hükümetinin Djokovic'in vizesini iptal etme kararını bozan ve Melbourne'deki geçici göçmen gözaltı tesisinden serbest bırakılmasına hükmeden bir yargıcın Pazartesi günü yaptığı açıklamanın ardından turnuvanın 1 numaralı seribaşı olarak listelendi.

Ancak Avustralya Göçmenlik Bakanı tenisçinin ülkeden çıkarılması için devreye girmeyi düşünürken, aşılanmamış 34 yaşındaki oyuncu hala sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya olabilir.

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Kaynak: edition.cnn.com