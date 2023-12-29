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Bern E-Prix: Jean Eric-Vergne İsviçre başarısının ardından üst üste ikinci şampiyonluğa yaklaşıyor

Jean Eric-Vergne Bern E-Prix'sini kazandı

Şampiyonluk farkını 32 puana çıkardı

İsviçre'nin başkenti ilk Formula E yarışına sahne olurken, ilk turda yaşanan yığılmanın ardından geç saatlerde yağan yağmurun 2,75 km'lik 14 turlu pisti tehlikeli hale getirmesiyle heyecan doruğa ulaştı.

Pol pozisyonundaki Vergne yarış boyunca liderdi ancak Yeni Zelandalı Mitch Evans (Jaguar Racing), ev sahibi Sebastien Buemi (Nissan e.dams) ve DS Techeetah takım arkadaşı Andre Lotterer'in sürekli baskısı altındaydı.

Fransız pilotun geç saatlerde hata yapmamak için temkinli sürüşü Evans ve diğer takipçilere zafer şansı bırakırken, Vergne dördü de burun buruna yarışı tamamlarken onları geride bıraktı.

Dramatik bir şekilde, Lotterer daha sonra 22 saniyelik bir ceza aldı ve pit çıkış ışığını görmezden geldiği için 14. sıraya düşerek şampiyonluk şansını kaybetti.

Vergne, Berlin galibi Lucas di Grassi'ye 32 puan fark atmış durumda ve New York'taki çifte yarış öncesinde üst üste şampiyonluk elde etmek için önemli bir konumda bulunuyor.

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Sezonun üçüncü galibiyetini ve üst üste üçüncü podyumunu elde eden Vergne, "Müthiş bir yarıştı," dedi.

"Formula E'de hiçbir şey kazanılmaz ama 32 puan oldukça iyi ve geçen yıldan daha fazla" diye ekledi.

Vergne starttan önce en hızlı sıralamayı yaparak ve şampiyonluktaki en büyük rakibi di Grassi'nin ancak 19. sırayı alabildiğini görerek moral buldu.

Mahindra Racing'den Pascal Wehrlein ve Geox Dragon'dan Max Gunther'in çarpışması ve Wehrlein'in takım arkadaşı Jerome d'Ambrosio'nun da Virgin Racing'den Robin Frijns'e çarpmasının ardından yarış hemen kırmızı bayrak gördü.

Di Grassi dumanlar içinde

Di Grassi (Audi Sport Abt Schaeffler) yaşanan kaosun ardından pistteki yerini aldı, ancak yarış komiserleri sollamaların sarı bayrak altında yapıldığına ve yeniden startın orijinal sıralamada yapılacağına karar vererek di Grassi'yi hayal kırıklığına uğrattı.

Formula E'deki ilk sezonunda yarışan eski F1 yıldızı ve Brezilyalı arkadaşı Felipe Massa'dan destek bulan di Grassi "Bu tamamen yanlış" dedi.

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Di Grassi, Lotterer'in yarış dışı kalmasının ardından dokuzuncu sıraya yükseldi ancak şampiyonluk şansı pamuk ipliğine bağlı.

Evans da aracının bariz yarış temposunu zafere dönüştüremediği için hayal kırıklığına uğradı ve dalgalı sokak pistinde daha hızlı görünmesine rağmen kurnaz Vergne'yi geçmenin bir yolunu bulamadı.

Eski şampiyon Buemi kendi evindeki yarışı iyi bir üçüncülükle tamamlarken, Britanyalı Sam Bird dördüncülüğe yükseldi.

Bu sonuçla Techeetah, önümüzdeki ay Büyük Elma'da yapılacak şampiyona finali öncesinde Audi Sport'a karşı şampiyonluk yarışında 43 puanlık bir üstünlük elde ederken Vergne Formula E tarihine geçmenin eşiğine geldi.

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Kaynak: edition.cnn.com