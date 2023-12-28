Berlin'den Batı Şeria'ya - neden duvarlar inşa ediyoruz

Bir korku, kararlılık, gurur ya da meydan okuma anında, önce duygusal sonra da çoğu zaman fiziksel bariyerler kurarız.

Sonra da onlarla, onların etrafında ve onlar aracılığıyla yaşamak zorunda kalırız. Onların parçalanmasını, başkaları için araç haline gelmesini ya da kalabalık, çılgın manzaramızdaki başka bir alan olmasını izleriz.

Kasım ayında, Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30. yıldönümünü anmak üzere, Los Angeles'taki Annenberg Fotoğraf Alanı için "W|ALLS: Defend, Divide, and the Divine" başlıklı bir sergi düzenledim.

Fikir, Berlin Duvarı'nın yıldönümünden ilham alan ve dünyanın bir kez daha duvarlara, ama onları yıkmak yerine dikmeye takıntılı göründüğüne dair kanıtlardan etkilenen kurumun direktörü Katie Hollander'dan geldi.

Belli bir kuşaktan insanlar için 9 Kasım 1989'u çevreleyen günler belirleyici bir ana işaret ediyordu.

Elbette, televizyonda yayınlanmış ve pek çok kişi tarafından belgelenmiş olması, hepimizin orada, eylemin merkezinde olduğumuzu hissetmemize yardımcı oldu. "Yeniden birleşme" sadece siyasi bir soyutlama ya da editoryal bir tanımlama değildi; o gün kutlama yapan insanları yakalayan Washington Post fotoğrafçısı Carol Guzy'nin de aktardığı gibi (üstteki resim de dahil olmak üzere) bir halkın birleşmesinin duygusal bir kakofonisiydi. Guzy, "Berlin Duvarı'nın yıkılması, uzun süredir ayrı olan her iki taraf için de inanılmaz bir sevinç anıydı," diyor.

Kasım 1989'da o anda dünya çapında 15 sınır duvarı vardı. Quebec-Montreal Üniversitesi'nde coğrafya profesörü olan Elisabeth Vallet'e göre, Mayıs 2018 itibariyle 77'den fazla duvar vardı.

2020 yılı, Avrupa ülkelerinin çoğunu iç sınırlarını kaldırmaya yönelten Schengen Anlaşması'nın 35. yıldönümü. Şimdi bu duvarlar bile yeniden inşa ediliyor - ideolojik, duygusal ve fiziksel olarak. 1989'da Berlin'de öğrenci olan Kai Wiedenhöfer, bir duvarın başarısızlığının bu anıtsal örneğinin nasıl olup da hemen unutulduğunu anlamaya çalışırcasına, dünyanın dört bir yanındaki bu duvar inşası patlamasını - sistematik, panoramik ve güzel bir şekilde - belgeliyor.

Wiedenhöfer, onlarca yıllık çalışmasının ardından şu sonuca varıyor: "Sorunları duvarla çözmek ilkel bir fikir. İnsanlar konuşamıyor ya da bir çözüm bulamıyor, bir duvar inşa ediyorlar. Ama zamanla bu daha fazla soruna yol açıyor." Siyaset bilimci Wendy Brown'ın "Walled States, Waning Sovereignty" adlı kitabında gözlemlediği gibi, "Hem gerçek hem de mecazi ulus-devlet duvarlarıyla güvence altına alınan yoğun bir milliyetçi yeniden sınırlandırma çağına girmiş görünüyoruz."

Fotoğrafçılar -ticari, foto muhabiri, kavramsal ve amatör- hayatlarımızın ufuk çizgilerini hızla belirleyen duvarların bu çoğalmasını yakalıyorlar. Sergiyi dolduracak görselleri ararken tüm bu kaynaklardan yararlandım çünkü nereye seyahat edersek edelim manzaranın bir yerinde yükselen ya da molozları kalan duvarlarla karşılaşıyoruz ve bu da kültür ya da dönem ne olursa olsun insanların her zaman duvarlar inşa ettiğini doğruluyor. Benzer şekilde, insanlar her zaman bariyerleri yıkmanın yollarını bulmuşlardır.

Gerçek anlamda tıraşlama veya sökme söz konusudur, ancak sanatsal müdahaleler de aynı derecede güçlü olabilir.

Bir duvarı tuvale ya da mesaj panosuna dönüştüren pek çok grafiti ve duvar resmi örneği vardır; bir de en faydacı çitleri bile şiirsel bir araç olarak kullanan performanslar ve heykeller vardır.

Bunların bir kısmı son yıllarda ABD-Meksika sınır çitinde gerçekleşti. Mimarlık stüdyosu Rael San Fratello'nun "Teeter Totter Wall" adlı çalışması, pembe tahterevallileri çitin çıtalarından geçirerek her iki taraftaki insanları bir araya getirmiş, böylece her iki tarafta da yaşayanlar bir yolculuğu paylaşarak bu toplulukların birbirine bağlılığını ortaya koymuştur.

Sanatçı Tanya Aguiñiga, ABD-Meksika sınırındaki topluluklarla diyalogdan sanatsal müdahalelere kadar birçok katmanı içeren çok yıllı ve çok boyutlu bir seri olan AMBOS Projesi'ni başlattı.

Aguiñiga ve Jackie Amézquita, "Tensión" adlı çalışmalarında, dokumacının bedenini yatak direği gibi sabit bir çapa ile kullanarak çözgü ipliklerinde gerilim yaratan sömürge öncesi bir teknik olan sırt askılı dokumanın bir varyasyonunu yarattılar.

Cansız bir nesne yerine, iki kadın dokuma tezgâhının yapısını oluşturuyor ve tekstili dokumak için mekiği ileri geri hareket ettiriyorlar. Bir nesneyi çitin içinden geçirme eylemi yasaklanmıştır ve bu, temas yoluyla yaratma eylemiyle birlikte, sınır kasabalarının bağlı bağımlılığını ve temas askerileştiğinde ekonomik istikrara getirilen temel sorunları zarif bir şekilde yansıtır.

Bu topluluklar ve ülkeleri, bir duvar onları ayırsa bile, en temelde toprakla ve en pratikte ekonomiyle birleşmişlerdir.

Ancak daha sonra, Ami Vitale'nin Hindistan'ın Jaipur kentinde bir basamakta buluşan iki kadını gösteren fotoğrafında çok güzel bir şekilde yakalandığı gibi, duvarların insanları bir topluluk haline getirdiğine dair örnekler de bulduk.

"W|ALLS" sergisindeki tüm fotoğraflar gibi bu fotoğraf da basit mühendislikten yüzeysel estetiğe ve öznel sembolizme kadar bir duvarın çok değerli doğasını gözler önüne seriyor.

SHAN Wallace, ayrımcı kredi politikalarının ("redlining") bir bankanın haritası yerine bir mahallede tezahür ettiği nadir bir örnek olan ve "8-Mile Wall" olarak adlandırılan duvarı fotoğraflamak için Detroit'e gittiğinde benzer ve şaşırtıcı bir hikaye buldu. Wallace sergi için şunları yazdı: "8 Mil Duvarı, birbirine kenetlenen ve birlikte kutlama yapan sıkı sıkıya bağlı bir topluluk yarattı. Kökleri ırkçılık ve ayrımcılığa dayanan, Detroit Duvarı, Detroit'in Ağlama Duvarı, Birwood Duvarı ya da Detroit'in Berlin Duvarı olarak bilinen bu bariyer, bu mahallenin süregelen tarihinin sadece küçük bir bölümü.

"Siyah aileler, o ihtişamlı günleri canlı bir şekilde hatırlayan 90 küsur yaşındaki yaşlılar, 22 inç jantlı eski model şeker boyalı arabaları olan babalar, uzun tırnaklı ve parmak dalgalı teyzeler, gülen çocuklarla dolu bu dirençli 8-Mile mahallesi, Detroit Duvarı'nın tarihini kucaklarken, kendileri tarafından tanımlanan daha eşitlikçi ve güvenli bir topluluk yaratmaya ve yeniden hayal etmeye kararlıdır."

Geçen yıl bu zamanlar, "W|ALLS" için fotoğrafların güvenliğini sağlamaya başladığımızda, Donald Trump'ın hükümeti kapatıp federal çalışanların maaş çeklerini rehin tutarak Kongre'yi güney sınırı boyunca bir duvar için kendisine para vermeye zorlamaya çalışmasını ABD'de şok ve utanç içinde izledik. Bu tatil sezonunda da yüksek kaygı ve raydan çıkan bölücülük aynı tonda olsa da, ABD-Meksika sınırındaki duvar uzak bir anı gibi geliyor ve yerini koronun her iki tarafından da gücün kötüye kullanılmasına karşı yükselen çığlıklara bırakıyor. Açıkçası, duvarlar yükselmeye devam ediyor.

Üstteki resim: Fotoğrafçı Carol Guzy'nin fotoğrafı 9 Kasım 1989'da yıkılan Berlin Duvarı üzerinde kutlama yapan insanları gösteriyor.

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Kaynak: edition.cnn.com