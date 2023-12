'Berlin', 'Para Soygunu'nun yıldızı Pedro Alonso'nun büyük işlere imza atmak istemesiyle ölüleri diriltiyor

"Senaryoyu okurken, insanlar bu adam hakkında ne düşünecek diye merak ediyordum. O duygusal bir terörist" diyen Alonso bir video görüşmesinde kahkahasını gizleyemedi.

Popüler TV dizisi "Money Heist "in izleyicileri, Alonso'yu 29 Aralık'ta gösterime girecek olan ve merakla beklenen Netflix prequel'i "Berlin "de kaygısız, sofistike ve hafif psikopat hırsızı canlandırırken görmekten mutluluk duyacaklar.

"Money Heist "in ikinci sezonunda ölümcül bir hastalığa yenik düşmesine rağmen, Berlin suç dramasının üç sezonu boyunca öne çıkan bir varlık olarak kaldı, geri dönüşlerde göründü ve sonuna kadar hayranların favorisiydi. Şimdi geri döndü, daha genç ve birkaç önemli farkla.

Alonso, "'Money Heist'ın bize verdiklerini onurlandırıyoruz ve sonra da bırakıyoruz" dedi. "Yeni ton daha komedi, daha romantik; DNA'sında daha hafif bir şeyler var."

DNA'sı Berlin'i hayranların favorisi yapan şeyden çok uzaklaşmasa da - "Sleepless in Seattle "dan çok "Sleeping with the Enemy "ye yaslanıyor - Alonso aşkın yan üründe büyük bir tema olduğunu söylüyor. "Aşk her şeydir. Ama Berlin'i bir romantik komedide hayal edin" diye espri yaptı.

"Money Heist "in birinci sezonundan çok önce geçecek olan yeni dizi, Berlin'i hırsızlık kariyerinin zirvesinde, yeni bir soygun düzenlerken ve her şeyin temelinde önemli bir aşk hikayesi varken gösterecek.

Berlin, karmaşık soygunların ardındaki usta hırsız ve stratejist olarak tanınıyor, ancak konu gönül meselelerine geldiğinde, tarihsel olarak yetersiz kalıyor. "Money Heist "te ortaya çıktığı üzere, en az üç kez evlenmiştir.

"Berlin ilk başta beni gerçekten şaşırtan bir adamdı. Bana karakterin soğuk olduğunu söylediler, değil mi? Ben de soğuk mu diye düşündüm. Sonra onun bir volkan olduğunu fark ettim ve hiçbir şey romantik aşktan daha volkanik olamaz," diyor Alonso.

Aşk şehrinde geçen dizide izleyiciler Berlin'in (gerçek adı Andrés de Fonollosa) Paris'te sıra dışı bir soygun gerçekleştirmeye çalışmasına tanık olacaklar. Dizinin son fragmanı, yepyeni bir hırsız grubunun ona katılacağını doğruluyor. Planları ne? Bir öğleden sonra 44 milyon € (48 milyon $) çalmak.

Alonso'nun geri gelmesini sağlayan şey Berlin'in volkanik, ahlaki açıdan kınanması gereken doğası. "Bu rolü her canlandırdığımda, gerçekten farklı bir filmde oynuyormuşum gibi hissediyorum. Çok fazla içerik ve zenginliğe sahip bir rol," diye anımsıyor Alonso.

Yeni izleyiciler bulmak

Çok az İspanyol dizisi küresel izleyicileri "Money Heist" kadar derinden etkilemiştir. Álex Pina tarafından yaratılan ve yapımcılığını Vancouver Media'nın üstlendiği dizi, 2017'de ilk gösterimini yaptı ve o zamandan bu yana küresel bir fenomene dönüşerek uluslararası erişime sahip yeni bir İspanyol yapımları dalgasında mızrağın ucu haline geldi. Yayın hayatının sonunda Netflix'in tüm zamanların en başarılı İngilizce olmayan yapımlarından biri haline geldi.

Alonso, "'La Casa de Papel' ('Money Heist') fenomeni pek çok iyi şey getirdi," diye ısrar etti. "Vancouver ve Netflix'le yıllar içinde yaşanan her şey, benimle ilgilenilen ve malzemenin sürekli geliştiği bir yerde olduğumu bilmem için bana güven verdi."

Vancouver Media'nın Netflix ile işbirliği, "Money Heist "in yörüngesini yeniden şekillendiren çok önemli bir ana işaret ediyordu. Netflix, ilk olarak İspanyol televizyonlarında yayınlanan dizinin yayın haklarını satın aldı ve sınırlı sayıdaki dizinin orijinal 15 bölümünü 22 bölüme indirerek yeni sezonları devreye soktu. Alonso'ya göre bu hamle dizinin başarısını etkiledi ve İspanyol medya prodüksiyon endüstrisini dönüştürerek daha fazla İspanyol dizisinin üretilmesine yol açtı.

"Küresel pazar yeni bir senaryo yarattı ve artık en azından teknik olarak her türlü pazarda rekabet edebilecek diziler üretiyoruz. Bu büyük bir sıçrama oldu" dedi. "Son sekiz, dokuz, on yılda İspanyol hikaye anlatıcılığında mutlak bir devrim yaşandı."

Diğer yayın devleri de İspanyolca içeriğe önemli yatırımlar yaptı ve şimdi bunun meyvelerini topluyorlar. İspanyolca içerik ateşi her yere yayıldı, hatta Hulu'nun popüler İspanyolca dizisi "Nada "da rol alan Robert De Niro'ya kadar ulaştı.

Amazon Prime Video'nun "Argentina, 1985" adlı filmi Oscar'a aday gösterildi ve bu yılki Altın Küre ödüllerinde Yabancı Dilde En İyi Film ödülünü kazandı. Şimdi Prime Video, "Money Heist" mezunu Miguel Herrán'ın başrolünü oynadığı gerilim dizisi "Los Farad" da dahil olmak üzere İspanyolca film ve TV şovlarından oluşan yepyeni bir liste oluşturuyor.

İspanyolca içeriğe yönelik bu dönüştürücü hamle, Netflix'in Madrid'in hemen kuzeyindeki Tres Cantos'taki İspanyol prodüksiyon merkezini genişletmesiyle örneklenen İspanya'ya yaptığı son yatırımla daha da vurgulandı.

Yayın devi geçen yıl İspanyol TV orijinal dizilerini iki katına çıkardı ve Tres Cantos'u genişleterek Netflix'in Avrupa'daki ilk prodüksiyon tesisini 10 sahne ve bir post prodüksiyon tesisine ev sahipliği yapacak hale getirdi.

"Valeria" gibi melodramlardan İspanya'nın bu yıl Akademi Ödülleri'nde En İyi Uluslararası Film adayı olan gerilim filmi "The Society of the Snow "a ("La Sociedad de la Nieve") kadar platformun İspanyolca içeriğinin çoğunu burada çekiyorlar.

"Money Heist'in ilk iki sezonunda oynadım. Eleştiriler çok olumluydu ama karakterim vefat etti. Yedi yıl sonra, işte karşınızdayım. İşte Netflix'in gücü bu. Ölü insanları geri getirebiliyor" dedi Alonso gülerek.

Daha ciddi bir not olarak Alonso, İspanyol filmlerinin son dönemdeki başarısının da gösterdiği gibi, yayın akışının sürekli büyüme ve başarı için hazır olduğunu iddia ediyor.

"Gelecek yıl ne olacağını kimse tahmin edemez" diyen Alonso, "ama bence İspanyol yapımcılığı haklı olarak kendini küresel haritaya yerleştiriyor ve bu çok heyecan verici" dedi.

"Berlin" 29 Aralık'ta Netflix'te gösterime girecek.

