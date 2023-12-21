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'Benjamin Franklin' Ken Burns'ün ABD tarihine yaptığı son derin dalışı sunuyor

Ken Burns'ün PBS belgesellerinin videodan önceki konuları ele almasının rahatlatıcı bir yanı var, zira film yapımcısı sektörün çoğunun aksine dramatik canlandırmalardan kaçınarak düşük teknolojili bir yaklaşımı tercih ediyor. Kurucu Baba'ya ayrılan dört saatlik "Benjamin Franklin", yaşadığı...

 and  Carmen Simpson
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Joseph-Siffred Duplessis tarafından yapılmış bir Benjamin Franklin portresi (GraphicaArtis/Getty....aussiedlerbote.de
Joseph-Siffred Duplessis tarafından yapılmış bir Benjamin Franklin portresi (GraphicaArtis/Getty Images)..aussiedlerbote.de

'Benjamin Franklin' Ken Burns'ün ABD tarihine yaptığı son derin dalışı sunuyor

Bir mucit, söz ustası ve yayıncı. "İsteksiz bir devrimci." Bir köle sahibi ve daha sonra bir kölelik karşıtı. Bir diplomat. Ve savaş sırasında İngiliz kraliyetine sadık kalarak aralarında bir uçurum yaratan bir oğul babası.

Franklin, onu aydınlatmak için görevlendirilen çeşitli tarihçilerin de açıkladığı gibi, bunların hepsiydi. Joseph Ellis'in özetlediği gibi, Franklin "Nobel kalibresinde bir bilim adamı, kendi kuşağının en büyük nesir stilisti ve muhtemelen Amerikan tarihinin en büyük diplomatıydı."

Burns, geçen yıl Ernest Hemingway ve Muhammed Ali hakkında yaptığı çok bölümlü yapımlar da dahil olmak üzere, oldukça üretken olmaya devam etti. Yine de "Benjamin Franklin", Burns'ün çığır açan "İç Savaş "ından 32 yıl sonra, görüntüden ziyade sesi vurgulayarak önceki çalışmalarına yöneliyor.

Gerçekten de Burns'ün PBS için yaptığı çalışmalar belgesel formatının en ayırt edici markalarından birini temsil ediyor. Bu doğrultuda, Peter Coyote'nin her zamanki görkemli anlatımının yanı sıra Mandy Patinkin Franklin'in sözlerini okurken, Josh Lucas ve Liam Neeson da dahil olmak üzere diğer önemli figürlere seslerini ödünç veriyorlar. Özellikle hoş bir dokunuşla, Paul Giamatti, HBO mini dizisinde canlandırdıktan 14 yıl sonra, diplomatik tarzı onu Franklin'in zıttı haline getiren John Adams'ın yerine geçiyor.

Birinci bölüm Franklin'in erken dönem hayatını kapsıyor ve ikinci bölümün büyük kısmını oluşturan Amerikan Devrimi'nin başlangıcına doğru ilerliyor. Bu, Franklin'in Fransa'nın desteğini sağlamak için gösterdiği önemli çabaları ve bu görev sırasında bir kadın erkeği olarak biraz abartılmış ününü de içeriyor.

Burns ve yazar Dayton Duncan'ın ayrıntı düzeyi her zamanki gibi etkileyici; Franklin'in Bağımsızlık Bildirgesi'nde yaptığı küçük ama önemli düzenlemelerden ("apaçık" ifadesinin eklenmesi) oğlu William'a "her şeyi hükümetin gözünden görüyorsun" diye yakınmasına kadar. Ve elbette, Franklin'in Anayasa Konvansiyonu'ndan sonra sık sık alıntılanan, nasıl bir hükümet yapılandırdıkları sorulduğunda, "Eğer koruyabilirseniz, bir cumhuriyet" diye yanıtladığı cümlesi de var.

Burns, özellikle tanıtım programlarında tarihle günümüz arasında bağlantı kurmakta her zaman usta olmuştur ve gerçekliği konusunda bazı tartışmalar olsa da Franklin'e atfedilen bu söz son zamanlarda yüksek sesle yankılanmıştır. "Benjamin Franklin" Burns'ün diğer bazı çalışmaları kadar gösterişli olmayabilir, ancak hepsi gibi yine de akılda kalıcı.

"Benjamin Franklin" 4-5 Nisan tarihlerinde saat 20:00'de PBS kanalında yayınlanacak.

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Kaynak: edition.cnn.com

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