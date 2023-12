'Benim zamanım henüz dolmadı': Futbol yıldızı Alphonso Davies NFT'ler, TikTok, Bayern'deki başarı ve gelecek hakkında konuşuyor

Ailesi iç savaştan kaçmak zorunda kalmış bir mülteci olan Bayern Münihli futbolcu, şimdiden çoğu futbolcunun kariyeri boyunca kazanmayı hayal edemeyeceği kadar çok kupa kazandı.

Ancak Davies sadece sahada futbolseverleri eğlendirmekle ilgilenmiyor. TikTok'ta devasa bir takipçi kitlesi edinen Davies, hem kendi hem de "birilerinin yüzünü güldürmek" için çevrimiçi paylaşımlar yapıyor.

CNN Sports' tan Amanda Davies'e "Bir video ya da TikTok yaptığınızda, kendi içeriğinizden keyif almalısınız" diyor.

Futbol dışında bir hayat

Hayranları Davies'in hicivli mizah tarzından açıkça hoşlanıyor.

Geçen yıl, sevilen komedi dizisi "Brooklyn Nine-Nine " dan tek kişilik bir canlandırma yarattıktan sonra viral oldu ve bir polis sırası sahnesinde dudak senkronizasyonu yaptı. Andy Samberg'in canlandırdığı New York polisi Jake Peralta, bir tanık ve Backstreet Boys'un "I Want It That Way" şarkısına uyum sağlayan şüphelilerin her birinin rollerini oynuyor.

Teknik açıdan zor bir skeç olmasına rağmen, şimdiye kadar yarattığı en sevdiği skeç olduğunu söylüyor.

"Bunu yapmak neredeyse 45 dakika sürdü çünkü farklı kıyafetleri ve bunun gibi şeyleri değiştirmek, kelimeleri doğru yapmak zorunda kaldım" diyor. "Bunu yapmak eğlenceliydi. O videodan çok iyi ve olumlu geri dönüşler aldım."

Kendisini futbol başarıları ya da mizah anlayışı için takip edip etmediklerine bakmaksızın, izleyicilerini eğlendiren içerikler yayınlamayı umuyor. "Bu beni meşgul ediyor ve sadece futbolcu Alphonso Davies'i değil, insan Alphonso Davies'i de gösteriyor."

"[Bu] onlara futbol dışında da bir hayatım olduğunu gösteriyor."

Nefretle başa çıkmak

Ancak Davies, kendisine hayranlarıyla bağlantı kurma fırsatı verdiği için sosyal medyadaki varlığından hoşlansa da, spot ışıkları altında Siyah bir adam olarak var olmanın tehlikesini de deneyimledi.

Aralık 2020'de, o ve kız arkadaşı - Paris Saint-Germain forveti Jordyn Huitema - Ağustos ayında İbiza'da tatilde çekilmiş bir fotoğraflarını paylaştıktan sonra ırkçı tacize uğradıklarını açıkladılar.

Bayern başkanı Herbert Hainer o dönemde çifti savunmak için atağa geçti.

"Dışlanma, ayrımcılık, nefret ve şiddetin her türlüsünün dünyamızda yeri yoktur. Nereden gelirseniz gelin, futbol hepimize bir yuva sunuyor," dedi Alman Bild gazetesine.

"Futbol insanları birbirine bağlama gücüne sahiptir. FC Bayern olarak biz de her zaman buna katkıda bulunmak istiyoruz," diye ekledi Hainer.

Davies nefret dolu yorumlar almaya devam ediyor ama o yılmıyor. "Dışarıda nefret duyacağınız pek çok insan var, herkes sizi sevmeyecek," diyor. "Ben iyi insanların etrafında büyüdüm [...] onlar beni güçlü tuttu."

"Bazı insanların söyleyecek çirkin şeyleri var, ama biliyorum ki onlar sadece bir ekran yazısının arkasındalar. Bu beni gerçekten etkilemiyor."

İnternette süregelen ırkçı tacizleri ortadan kaldırmak, sporun yönetim organlarının henüz üstesinden gelemediği bir konu.

İngiliz futbolunun en büyük paydaşlarından bazılarının bu sorunla mücadele etmek için bir sosyal medya boykotuna katılmasından sadece haftalar sonra, Manchester United'ın forveti Marcus Rashford, takımının Avrupa Ligi finalinde Villarreal'e yenilmesinin ardından ırkçı nefret yorumlarına maruz kaldı.

Davies, "Avrupa Ligi finalinden sonra Marcus Rashford'un başına gelenleri görmek çok çirkindi," diyor. "Bizler futbolcuyuz ama aynı zamanda insanız. Herkes gibi nefes alıyoruz, uyuyoruz, yemek yiyoruz."

"Bence hangi oyuncu bu nefreti alıyorsa, bunu iyi idare ediyor [...] Bunu görmek kolay değil, çok zor."

"Küçüklüğümden beri insanların her konuda farklı fikirleri, farklı görüşleri olduğunu biliyordum," diye ekliyor.

"Eğer kendinize sadık kalırsanız, bunların hiçbirinin sizi etkileyebileceğini sanmıyorum."

Geri vermek

Haziran ayında, ABD merkezli illüstratör Jack Perkins tarafından yaratılan üç benzersiz sanal sanat eserini içeren ilk değiştirilemez token (NFT) koleksiyonunu piyasaya sürerek en son dijital trendden yararlandı.

Her bir tasarımı yayınlamadan önce Davies, hayranlarının koleksiyonun tasarımlarının her bir yönünü oylamasına olanak tanıyan bir sosyal kampanya ile çevrimiçi takipçilerini bir araya getirdi.

Kampanyanın üç kazananı sınırlı sayıda üretilen bir NFT'nin yanı sıra bir altın bilet sahibine Davies ile tanışma ve imzalı bir UEFA Şampiyonlar Ligi galipleri forması hediye etme şansı kazanacak.

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance, NFT'lere ev sahipliği yapacak ve NFT pazarında ticaretini yapacak.

"Bazı sanatçıların çalışmalarını göstermeleri için harika bir yol oldu" diyor. "Dijital sanat farklı bir şey [...] Bu işe dahil olmanın harika bir fikir olduğunu düşündüm."

Davies'in dijital sanat ve kripto para dünyasına adım atması iyi bir amaç için: Fonların %20'si Filistinlilere yardım etmek için çeşitli hayır kurumlarına bağışlanacak.

"O ülkeden kalbime yakın insanlar var. Neler olup bittiğini gördüm ve onları desteklemenin benim için hızlı bir karar olduğunu düşünüyorum" diyor.

"Orada olup biten her şey, bence herkesin saygı görmeyi [...] ve onurlu muamele görmeyi hak ettiğini gösteriyor."

Dünyanın dört bir yanında yerinden edilmiş insanlar için savunuculuk yapmak onu derinden etkileyen bir konu. 20 yaşındaki oyuncu Kanada futbolunun yüzü olabilir ama mütevazı bir başlangıçtan geliyor. Davies, ülkelerindeki iç savaştan kaçan Liberyalı bir ailenin çocuğu olarak Gana'daki bir mülteci kampında dünyaya gelmiş.

"Mülteci kampındaydım, insanlar bize yardım etti ve ben sadece onlara geri vermek istiyorum" diyor. "Bunun yapılacak iyi bir şey olduğunu düşünüyorum."

Kanada'ya göç

Davies beş yaşındayken ailesiyle birlikte Gana'daki Buduburam mülteci kampından ayrılarak Kanada'nın Edmonton kentinde yeni bir hayata başladı.

"Ailem Kanada'ya geldiğinde bana Gana'da geçirdikleri zamanla ilgili bazı hikayeler anlattılar. Üzücü, zor bir dönemdi ve çok zordu," diyor. "Bu hikayeleri dinleyerek büyüdüğüm için ailem için daha iyi bir hayat kurmak istedim."

Annesi ve babası geçinebilmek için uzun saatler çalışmış. Davies, yeteneklerinin ilk kez fark edildiği Rahibe Teresa Katolik Okulu'na devam ederken iki küçük kardeşinin yetişmesine yardımcı oldu.

Daha sonra St Nicholas Futbol Akademisi'ne katıldı ve 14 yaşına geldiğinde Vancouver Whitecaps'in ikamet programına kaydoldu - 2000'lerde doğup MLS'de oynayan ilk oyuncu olmasını sağlayacak bir gelişim programı.

Ertesi yıl Davies Kanada vatandaşı oldu ve aynı gün ilk uluslararası çağrısını kazanarak Kanada erkek futbol tarihinin en genç oyuncusu oldu.

Gana'daki yaşamına dair çok fazla anısı olmasa da, geriye dönüp baktığında ailesinin fedakarlığının hırsını ve amaç duygusunu körüklediğini söylüyor. "Bu benim bir parçam olan bir hikaye ve geriye dönüp baktığımda bunu başardığımıza inanamıyorum, ki bu inanılmazdı."

"Onların [ebeveynlerinin] ailelerini özgür bırakmak için ne kadar çok çalıştıklarını hatırlıyorum. Sahaya her çıktığımda onlar için çıkıyorum."

Bayern'de erken başarı

Davies, 2018 Ocak transfer döneminde Bayern'e katıldığından beri kulüpte inanılmaz başarılar elde etti.

Teknik direktör Hansi Flick ile 12 ay içinde altı kupa kaldırdı, bunların arasında bu sezonki üçüncü Bundesliga şampiyonluğu ve 2020'deki ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da var.

Ancak kulübe geldiğinde, efsanevi başlangıç kadrosu ve folklorik tarihi onu şaşkına çevirdi.

Soyunma odasına ilk kez girip yeni takım arkadaşlarının duvardaki resimlerine bakmasını "inanılmaz" bir deneyim olarak tanımlıyor.

"Kelimeler bunu gerçekten açıklayamaz [...] Zihnimde, bunların gerçek insanlar olmasına imkan olmadığını düşünüyordum," diyor. "Ve sonra Robben odaya girdi ve o gerçek bir adamdı, bir karikatür değildi."

"Elini sıktım ve kendini tanıttı, çok kibar, mütevazı bir adamdı, inanılmazdı" diye ekliyor. "Başardığım her şey inanılmazdı [...] fırsatım olduğunda kendime 'Fırsatını kullan' dedim ve kullandım."

Özellikle de Bavyera kulübünde geçirdiği 10 yılın ardından Real Madrid'e katılan eski takım arkadaşı David Alaba'yı örnek alıyor. "David Alaba'yla tanışmak beni çok heyecanlandırdı çünkü biz küçükken, o memleketteki çocukların çoğu için bir rol modeldi."

'Gelecek için heyecanlıyım'

Davies, RB Leipzig'den Julian Nagelsmann'ın gelecek sezon kulübün baş antrenörü olarak Flick'ten görevi devralacak olmasıyla birlikte ufuktaki yeni değişikliklere hazırlanıyor.

"Onun iyi bir koç olduğunu biliyoruz. Yeni fikirleri, yeni oyun tarzı var" diyor. "Antrenörlük dünyasının daha genç tarafında olduğunu biliyoruz ama bu önemli değil [...] gelecek ve futbol kulübüne gerçekten bilgeliğini ve bildiklerini getirecek."

Muhafızların değişmesine rağmen Davies'in kulüp için beklentileri değişmedi. 2022'de Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak ve bir sezonda altı kupa kazanmak istiyor.

"Bunun kolay olmayacağını biliyoruz. Gerçekten zor olacak. Ama takımla birlikte bunu tekrar yapabileceğimizi hissediyorum."

"Bayern ile işim henüz bitmedi. Orada daha çok yılım ve kazanacak çok kupam var, bu yüzden gelecek için heyecanlıyım."

Kanada'nın Altın Kupa hazırlıkları sırasında sol ayak bileğinde yırtık oluşan Davies'in Temmuz ayında Bayern tarafından yapılan açıklamada bir süre "kenarda" kalacağı ve Münih'te rehabilitasyon göreceği belirtilmişti.

Davies o zamandan beri antrenmanlara geri döndü. Bayern'in ilk Bundesliga maçı 13 Ağustos Cuma günü Borussia Monchengladbach'a karşı.

