Ben Roethlisberger Pittsburgh Steelers ile 18 yıllık NFL kariyerinin ardından emekli oluyor

Roethlisberger duyuruyu Twitter sayfasından yaptı ve şunları söyledi: "Dolabımı temizleme, kramponlarımı asma ve eşim ve çocuklarım için olabileceğim her şey olmaya devam etme zamanı geldi. Futboldan gerçekten minnettar bir adam olarak emekli oluyorum."

Roethlisberger 2004 yılında Steelers tarafından 11. sıradan seçildi ve ligdeki ilk sezonunda Yılın Ofansif Çaylağı ödülünü kazandı.

Pittsburgh'da geçirdiği süre boyunca 2005 ve 2008 sezonlarında iki Super Bowl yüzüğü kazandı ve altı kez Pro Bowl'a seçildi.

Sertliği ve kararlılığıyla tanınan Roethlisberger, baş antrenörler Bill Cowher ve daha sonra Mike Tomlin yönetiminde son derece başarılı bir dönem geçiren Steelers için kısa sürede bir sütun haline geldi.

Çaylak sezonunda, sezon açılışında Tommy Maddox'un yedeğiydi, ancak 2. Hafta başladı. Daha sonra takımı 13-0'lık bir dereceye taşıyarak Tom Brady ve New England Patriots'a kaybettikleri AFC Şampiyonluk maçına kadar götürdü.

Roethlisberger'in eski takım arkadaşı ve Hall of Fame koşucusu Jerome Bettis, "Tecrübeli bir hücumda çaylak bir işaretçi olmak zorunda kaldığı ve hücumda lider olmasının istenmediği çok zor bir pozisyondaydı," dedi.

"Bu onun için zor bir geçişti çünkü ondan sahada lider olmasını istiyorsunuz ama sahadan çıktığında yine bir çaylaktı. Bunun üstesinden çok iyi geldi. Kazanmaya devam edebildik ve ona yaslandık.

"Yılın sonunda artık tecrübeli bir adamdı çünkü çok şey yaşamıştı. Sahada yapabildiği şeyler ve çaylak yılında bir veteran gibi oynaması büyüleyiciydi. Zorlukları vardı ama o bunlarla yüzleşti ve harika bir iş çıkardı."

Steelers, Roethlisberger'in yönetiminde toplamda 12 playoff başarısı elde etti. Takım ayrıca sekiz AFC Kuzey Şampiyonluğu kazandı, beş AFC Şampiyonluk maçına çıktı ve üç Super Bowl'a gitti.

Takım Super Bowl XL'i kazandığında 23 yaşında Super Bowl kazanan en genç oyun kurucu ve Steelers Super Bowl XLIII'yi kazandığında ikinci kez Super Bowl kazanan en genç ikinci oyun kurucu oldu.

39 yaşındaki oyuncu, muhtemelen Hall of Fame kariyerinde çoğu oyun kurucu istatistik ölçümünün zirvesine yakın bir yerden emekli oluyor.

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NFL tarihinde pas tamamlamada beşinci (5,440) ve toplam pas yardasında beşinci (64,088) - sadece Brady, Drew Brees, Peyton Manning ve Brett Favre'nin arkasında.

"Futbol oyununun benim için ne anlama geldiğini ve ne kadar büyük bir nimet olduğunu kelimelere nasıl dökeceğimi bilemiyorum. Bu oyuna her şeyimi verdiğimden eminim ve bana kazandırdıkları için minnettarım."

Roethlisberger sözlerine şunları ekledi: "Bu yolculuk heyecan vericiydi, ilişkilerle tanımlandı ve rekabet ruhuyla beslendi... Futbol bana bir armağan oldu ve oynamama izin verdiği için Tanrı'ya şükrediyorum. Beni harika insanlarla çevrelediği ve sonuna kadar sevgi ve onurla koruduğu için Tanrı'ya şükrediyorum."

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Kaynak: edition.cnn.com