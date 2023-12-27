Ben Affleck 'Aquaman' devam filminde Batman olarak geri dönebilir

En azından onları beyaz perdede canlandıran erkekler tekrar bir araya geldi ve Jason Momoa, doğrulanmış Instagram hesabında Ben Affleck ile birlikte bir fotoğrafını paylaştı.

"Bruce ve Arthur yeniden bir araya geldi. seni seviyorum ve özledim Ben WB stüdyo turları az önce backlot'u keşfetti. sette yakalandım tüm harika şeyler geliyor AQUAMAN 2 tüm aloha j," başlığını okudu.

Bu da Affleck'in Bruce Wayne/Batman rolünü Momoa'nın Arthur Curry/Aquaman'ına karşı gelecek devam filmi "Aquaman and the Lost Kingdom "da yeniden canlandıracağı yönündeki spekülasyonları alevlendirdi.

Momoa ayrıca Instastory'lerinde "Aquaman" setine gelen bir tur grubunun videosunu paylaşarak "Bunu bir sır olarak saklamaya çalıştık" diye şaka yaptı.

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Kaynak: edition.cnn.com