Bella Hadid, Hulu dizisi 'Ramy'nin Üçüncü Sezonunda yer alacak

Yaratıcısı Ramy Youssef'e iki Emmy adaylığı kazandıran "Ramy", New Jersey'de yaşayan bir Müslüman olarak kimlik arayışındaki bir Arap Amerikalının hayatını konu alıyor. Prömiyeri 2019'da yapılan dizi, Temmuz 2020'de üçüncü sezon için yenilendi.

Gayrimenkul geliştiricisi Mohamed Hadid ve "The Real Housewives of Beverly Hills" mezunu Yolanda Hadid'in kızı Hadid, Cuma günü Instagram'da duyuruyu paylaştı.

"AKA yerel tavla turnuvası. En iyi oyuncu kadrosu, en iyi ekip, en iyi şov. Onurlu ve heyecanlı," diye yazdı 25 yaşındaki Hadid. "Yallaaaa @ramy. Eğer ilk iki sezonu izlemediyseniz.... gidin. Koşun. Şimdi."

Hadid'in kız kardeşi, diğer süper model Gigi Hadid de Bella'nın yeni rolünü kutlayanlar arasındaydı. "Çooook heyecanlıyım!!!!!!!!" Gigi gönderinin altına yorum yaptı.

Yeni sezonun ne zaman yayınlanacağı belli değil.

Dizide Youssef, kültürel ve dini değerleriyle Amerikan milenyum tarzı arasında denge kurmaya çalışan birinci kuşak Mısırlı bir Amerikalı olan Ramy Hassan'ı canlandırıyor. "Ramy" Müslüman inancını kutlarken bir dizi toplumsal sorunu da gözler önüne seriyor.

"Ramy" Müslüman bir Amerikalı karaktere odaklansa da, dizi, karakterin romantik hayatı, kariyer hedefleri ve zorba ebeveynleri konusundaki endişeleriyle ilişki kurabilen farklı etnik ve dini geçmişlere sahip Y kuşağından geniş bir izleyici kitlesi buldu.

Youssef, 2020'de bir komedi dizisinde üstün başrol oyuncusu ve üstün yönetmenlik dahil olmak üzere iki Emmy'ye aday gösterildi ve aynı yıl bir televizyon dizisinde bir aktör tarafından en iyi performans dalında Altın Küre kazandı.

Hadid'in ailesinde Müslüman ve Filistinli kökler var ve her iki toplumu da desteklemek için düzenli olarak açık sözlü davranıyor.

CNN'den Nadeem Muaddi bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com