Belgelere göre Çin, Trump görevdeyken Trump mülklerinde 5,5 milyon doların üzerinde harcama yaptı

Bu ödemeler arasında Çin'in ABD Büyükelçiliği'nden, ABD Adalet Bakanlığı tarafından Kuzey Kore'nin yaptırımlardan kaçmasına yardımcı olmakla suçlanan devlete ait bir Çin bankasından ve devlete ait bir Çin hava taşımacılığı şirketinden alınan milyonlarca dolar da yer alıyordu. Trump'ın eski muhasebe firması Mazars USA'nın muhasebe kayıtları Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesindeki Demokratlar tarafından ele geçirildi.

Temsilciler Meclisi Demokratları hazırladıkları bir raporda Çin'in, eski başkanın Beyaz Saray'daki görevi sırasında Washington DC, New York ve Las Vegas'taki otelleri de dahil olmak üzere Trump'a ait işletme ve mülklere toplamda en az 7.8 milyon dolar ödeme yapan 20 ülkeden biri olduğunu söylüyor.

Belgeler, yabancı hükümetlerin görevdeki bir başkanın sahip olduğu işletmelere doğrudan para harcaması gibi nadir görülen bir uygulamaya dair ek kanıtlar sunuyor ancak Beyaz Saray'da bulunduğu süre boyunca Trump'ın işletmelerine yapılan tüm yabancı ödemelerin tam bir kaydı değil.

O dönemde Trump'ın avukatı, eski başkanın otellerinden elde ettiği yabancı karları ABD Hazine Bakanlığı'na bağışlamayı planladığını söylemişti. Ancak Trump Organization tarafından 2017 ve 2018 yıllarında bağışlandığı bildirilen miktar, mülklerine yapılan tahmini yabancı ödemelerin oldukça gerisinde kalıyor.

Trump göreve gelmeden önce kurumsal varlıklarını ve mülklerini elden çıkarmayı reddetti, bu da çeşitli işletmelerinden çok az şeffaflıkla kar etmeye devam edebileceği anlamına geliyor.

Demokratlar, ek muhasebe kayıtlarının Trump'ın Beyaz Saray'dayken şirketleri aracılığıyla onu etkilemeye yönelik olası çabalar hakkında yeni sorular ortaya çıkardığını söylüyor.

Komite Demokratları örnek olarak, Trump'ın New York'taki Trump Tower'da mülk kiralayan devlete ait bir kuruluş olan Industrial and Commercial Bank of China'ya (ICBC) yaptırım uygulamayı reddetmesine işaret ediyor.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun 2012 yılında yaptığı bir başvuru, Çinli bankanın ödediği temel kiranın 1,9 milyon dolar olduğunu gösteriyor ve Mazars tarafından üretilen belgeler bankanın en azından 2019 yılına kadar Trump Tower'da kaldığını doğruluyor.

Adalet Bakanlığı 2016 yılında bankayı ABD yaptırımlarını delmek için Kuzey Koreli bir bankayla işbirliği yapmakla suçlamıştı.

Ancak Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi Demokratları, Mazars USA kayıtlarının içeriğini özetleyen bir raporda, Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin "Kuzey Kore ile iş yapan daha fazla Çin bankasını hedef alarak" "maksimum mali ve diplomatik baskı uygulama" çağrılarına rağmen Trump göreve geldikten sonra ICBC'ye yaptırım uygulamadı.

Çin Büyükelçiliği sözcüsü Liu Pengyu CNN'e verdiği demeçte, Çin'in Trump'a ait mülklere yaptığı ödemelerle ilgili bir soru üzerine, "Çin içişlerine karışmama ilkesine bağlıdır ve ABD iç siyasetiyle ilgili konularda yorum yapmaz" dedi.

"Aynı zamanda, Çin hükümetinin her zaman Çinli şirketlerin yurtdışında yerel yasa ve yönetmeliklere uygun olarak faaliyet göstermesini şart koştuğunu vurgulamak isterim. Çin-ABD ekonomik ve ticari işbirliği karşılıklı fayda sağlamaktadır. Çin, ABD'nin Çin-ABD ekonomik ve ticari meselelerini siyasileştirmesine karşı çıkmaktadır." Pengyu sözlerine ekledi.

CNN yorum için Trump Organizasyonuna ulaşmıştır.

Bu haber son dakika olup güncellenecektir.

