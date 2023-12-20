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Belçika GP: Lewis Hamilton Spa'daki baskın sürüşüyle zafere ulaştı

Hamilton Spa'da zafere doğru ilerliyor

Vettel'in şampiyona liderliğini düşürdü

Michael Schumacher'in ilk Grand Prix zaferinin 25. yıldönümünde Hamilton, yarış efsanesini taklit etmeye koyuldu.

Bu vesileyle, Schumacher'in oğlu Mick, sürücüler ünlü pistte mücadele etmeden önce babasının 1994'te şampiyonluk kazanan aracını Spa'daki pistte sürdü.

Tıpkı Schumacher'in 200. yarışında yaptığı gibi Hamilton da damalı bayrağa ilk ulaşan isim olmak için üstün bir performans sergiledi.

İngiliz pilot, üçü Spa'da olmak üzere katıldığı 200 Grand Prix'nin 58'ini kazanmış oldu.

Hamilton podyumun en üst basamağından indikten sonra Mark Webber'e "Kendim ve takımım için güçlü bir hafta sonu oldu" dedi. "Takım harika bir iş çıkardı ve tüm sıkı çalışmaları için gerçekten minnettarım.

"Sebastian harika bir mücadele ortaya koydu ama ben de bunu yapacağımı söylemiştim ve yaptım."

Force India takım arkadaşları Sergio Perez ve Esteban Ocon'un 30. turda çarpışmasının ardından, pistteki enkaz nedeniyle güvenlik aracı çağrıldı ve bu hareket yarışın önünü açtı.

Hamilton ve Vettel arayı açmadan önce ilk beş pilot arasında sadece beş saniye vardı.

Alman pilot daha sonra Hamilton üzerinde baskı kurmaya başladı, ancak hatasız bir sürüşle birincilik için gerçek bir meydan okuma asla gerçekleşmedi.

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"Gerçekten çok yoğundu. Lewis'in bir hata yapmasını bekliyordum ama yapmadı," dedi Vettel yarıştan sonra. "Yeniden başladığında çok yakındım."

Spa'da boşa harcanan pek çok puana rağmen Force India'nın sıralamadaki dördüncülüğü tehdit altında görünmüyor ancak Operasyon Direktörü Otmar Szafnauer, Perez ve Ocon'un artık yarışmasına izin vermeyeceğini ve bundan sonra takım emirlerine uyacaklarını doğruladı.

Öfkeli Ocon Sky Sports'a yaptığı açıklamada Perez'le görüşmeler yapacağını söyledi.

"Beni 300 km/s hızla duvara sıkıştırdı, hayatımı riske attı, sebepsiz yere. Onun bir profesyonel olması gerekiyordu," dedi Fransız pilot.

"Ona gerçeği söyleyeceğim, ondan korkmayacağım. Erkekçe konuşmak gerekirse konuşurum."

Mad Max

Gözle görülür bir şekilde hayal kırıklığına uğrayan Max Verstappen, bu sezon 12 yarışta altıncı kez emekli olmak zorunda kaldı ve aracının güvenilirliğini sorgulamasına neden oldu.

Belçika doğumlu Hollandalı pilot, komşu Hollanda'dan iyimserlikle gelen turuncu giysili taraftarlara el salladı.

Bu iyimserlik, Verstappen'in yarış öncesi "tüylerinin diken diken olması" gibi, genç pilotun aracının sadece dokuz tur sonra pes etmesiyle kısa sürede kayboldu.

Verstappen Sky Sports'a verdiği demeçte Red Bull'daki geleceğini düşünmeden önce "çok fazla" emekliliğe daha katlanamayacağını söyledi.

"Hayal kırıklığına uğradım, hayal kırıklığına uğradım ve gerçekten mutlu değilim" dedi. "Üst düzey bir takım için bu olamaz. Başlangıçta kötü şans diyebilirsiniz, böyle şeyler olur.

"Ama bu yıl altıncı kez oluyorsa, artık buna kötü şans diyemezsiniz. Taraftarlar gelip yarışı izlemek için çok pahalı biletler alıyorlar ve sekiz tur sonra yarış bitiyor.

"Ayrıca bu gerçekten motivasyon kırıcı çünkü tüm hafta sonu çok çalışıyorsunuz, harika bir sıralama yapıyorsunuz ve yarışı dört gözle bekliyorsunuz ama sekiz tur sonra yarış dışı kalıyorsunuz. Ne diyeceğimi bilemiyorum - bu çok zor bir yıl."

Ancak Verstappen'in Red Bull'dan takım arkadaşı Daniel Ricciardo için durum farklıydı; Ricciardo güvenlik aracının ardından müthiş bir yeniden start alarak beşincilikten üçüncülüğe sıçradı ve son podyuma çıkan isim oldu.

Kulaktan kulağa gülümseyen Avustralyalı pilot, aşağıda kendisini izleyen taraftarları Meksika dalgalarıyla yönlendirdi.

"Bize biraz fırsat verildiğini biliyordum, bu yüzden yeniden başlatmada Valtteri ile bundan yararlanmak iyi oldu" dedi.

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Kaynak: edition.cnn.com