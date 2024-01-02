Linas Kojala

Belarus-Litvanya sınırındaki krize ne sebep oluyor?

Ancak en yeni "kriz" farklı bir cephede hissediliyor: Avrupa Birliği üyesi Litvanya'da hükümet Temmuz ayı sonunda yaptığı açıklamada iki ay içinde 2,400'den fazla kişinin yasadışı geçiş yaptığını açıkladı.

AB'ye girmeden önceki geçiş noktaları: Belarus.

Bu son göç dalgasının, Avrupa'nın son diktatörü olarak bilinen ve geçtiğimiz Ağustos ayında yapılan tartışmalı bir seçimin ardından ülkesindeki muhaliflere yönelik bir baskının ortasında olan Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko rejimi tarafından desteklendiği anlaşılıyor. Batı, Belarus'un otoriter baskılarına ve yaygın tutuklamalarına tepki olarak yaptırımlar ve eleştiriler yayınlarken, Lukashenko'nun göçü siyasi bir silah olarak kullanarak Avrupa'nın altını oymaya çalıştığı görülüyor.

Bu, gelecekte aynı mücadeleyle karşılaşabilecek diğer demokrasiler için zor bir ders.

Litvanya'nın 3 milyondan az olan nüfusu ABD'nin Kansas eyaleti ile hemen hemen aynı büyüklüktedir. AB'nin küçük üye devletleri arasında yer almasına rağmen Avrupa'nın sıcak noktalarından biridir. Bunun nedeni Litvanya'nın komşusu Belarus ve onun parya rejimi.

Litvanya, insan hakları ihlalleri iddiasıyla Belarus'a karşı daha geniş kapsamlı AB ekonomik yaptırımları için bastıranlar arasında yer alıyor. Görünen o ki Lukashenko hoşnutsuzluğunu - ve yaptırım çabalarını baltalamaya çalıştığını - göç yoluyla gösteriyor. 2021'in ilk yedi buçuk ayında Belarus'tan Litvanya'ya yasadışı geçişlerin sayısı 2020'nin tamamına kıyasla yaklaşık 55 kat daha fazla.

Iraklılar, Kongolular, Kamerunlular ve diğerleri Litvanya'yı Batı ülkelerine açılan yeni bir kapı olarak görerek AB'ye akın ediyor. Alman Der Spiegel dergisinin bu ay yayınladığı bir habere göre pek çok kişi Belarus'a turist vizesiyle seyahat ederken, Belarus devletine ait bir şirket de AB'ye daha fazla seyahatin teşvik edilmesinde rol oynamış olabilir. (Şirket bunu yaptığını reddetti.) Hatta bazı durumlarda Litvanya'da gözaltına alınan göçmenler, Belaruslular tarafından Litvanya sınırını geçmeleri için zorla "itildiklerini" bildirdiler.

Bu bir tesadüf değildir. Lukashenko'nun kendisi Mayıs ayında AB'yi "göçmen ve uyuşturucu" ile doldurmakla tehdit etmişti. Şimdi ise Belarus, Litvanya sınırından yasadışı geçişlere en iyi ihtimalle göz yumuyor, en kötü ihtimalle de aktif olarak teşvik ediyor gibi görünüyor. Belarus'un eylemlerini "AB'yi istikrarsızlaştırmaya ve baskı altına almaya yönelik doğrudan bir saldırı" olarak nitelendiren 27 AB üyesi ülkenin ortak görüşü de bu yönde.( Belarus devlet medyasının bildirdiğine göreLukashenko, Belarus'un yasadışı göçü teşvik ettiğine dair hiçbir kanıt olmadığını söyleyerek suçlamayıreddetti ). Belaruslu yetkililer CNN ve diğer yayın organlarına göçmenlerin Belarus'a turist olarak geldiklerini, sınır muhafızlarının suç faaliyetlerini önlemekle meşgul olduklarını söyledi ve Litvanya'yı sığınmacıları yasadışı yollardan sınıra getirmek ve AB topraklarının dışına itmekle suçladı.

Ancak Litvanya hükümeti, Belarus sınır muhafızlarının dikenli telleri sök erken ve yasadışı geçiş yapanların ayak izlerini gizlemeye çalışırken yakalandığını söylediği için sahadaki durum gerginliğini koruyor. Litvanya devlet medyasında yer alan haberler bu soruna dikkat çekiyor.

Litvanya devlet medyasında yer alan haberlere göre, Litvanya kısa bir süre önce ülkeye yasadışı yollardan girmeye çalışan bazı göçmenleri geri çevirmeye başladı ve halihazırda Litvanya'da bulunan bazı göçmenlere de ülkeyi terk etmeleri için nakit teşvikler sundu. Birçok kişi hala deniyor olsa da, sınırı başarıyla geçenlerin sayısı son günlerde keskin bir şekilde azaldı. Letonya ve Polonya üzerinden AB'ye giden alternatif rotaların artık daha fazla ilgi görmesi şaşırtıcı değil.

Lukashenko için nihai hedef AB'yi cezalandırmak ve baskı altına almaya çalışmak gibi görünüyor. Buna karşılık olarak AB'nin içişlerinden sorumlu komisyon üyesi Ylva Johansson, Lukashenko'nun "insanları saldırgan bir eylemde kullandığını" söyledi.

AB, akınla başa çıkmaya yardımcı olmak üzere Litvanya'ya 100 Avrupalı sınır görevlisi gönderdi. Ayrıca en az 12 AB ülkesi çadır, yatak ve jeneratör gönderdi. Ancak Litvanya yine de bunalmış olabilir. Kontrolsüz insan akını siyasi, hukuki ve lojistik bir zorluk teşkil ediyor. Önümüzdeki aylarda daha kaç kişinin sınırı geçmeye çalışacağı belli değil. Dahası, geçişler Belarus-Rusya arasında dört yılda bir düzenlenen ve NATO'yu zor durumda bırakan "Zapad" (ya da Batı) askeri tatbikatından önce gerçekleşti.

Peki bu krizden çıkarılacak dersler nelerdir?

Birincisi, otoriter bir rejime komşu olan her demokrasinin yapması gerektiği gibi Litvanya'nın da daha hazırlıklı olması gerekirdi. Ne de olsa Lukashenko 1994'ten beri iktidarda ve hiçbir zaman Batı değerlerine uyum sağlamaya çalışmadı. Dahası, müttefiki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, göç de dahil olmak üzere çeşitli hibrid saldırganlık araçlarını kullanmasıyla biliniyor.

Ne yazık ki, Litvanya'nın Belarus'la olan yaklaşık 420 millik sınırının krizden önce sadece yüzde 38'i güvenlik kameralarıyla izlenebiliyordu. Şimdisınırın tamamını kapsayacak bir bariyer inşa ediliyor.

İkinci olarak, bu sadece Litvanya için bir tehdit değil, tüm AB için bir tehdittir. AB'nin Schengen Bölgesi içindeki herhangi bir kişi göreceli bir özgürlükle seyahat edebilir ve göçmenler için nihai hedef ülke genellikle Almanya'dır. Ancak 2015-2016 krizi birleşik Avrupa projesi için ciddi zorluklar yaratırken, AB hala göç politikalarında kapsamlı bir reform gerçekleştirmiş değil.

Dolayısıyla Litvanya-Belarus sınırındaki sorun, Avrupa'nın diğer bölgelerini yeniden tehdit edebilecek ve blok içinde gerginliklere neden olabilecek bir sorunun mikrokozmosu niteliğindedir.

Afganistan'da Taliban'ın geri dönüşü ve dünyadaki diğer jeopolitik değişimler Avrupa'ya göçün azalacağına değil artacağına işaret ediyor. BM İnsani İşler Ofisi, bu yıl 500,000 kişinin çatışmalar nedeniyle yerlerinden olacağını ve 18.5 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyabileceğini tahmin ederken, kuraklık ve uluslararası birliklerin ayrılması da bu rakama katkıda bulunuyor. İklim değişikliği ve şiddetli hava koşulları önümüzdeki yıllarda ve on yıllarda daha fazla göçü tetikleme tehdidinde bulunuyor.

Tehlikeli ve yoksun koşullardan bir çıkış yolu arayanların birçoğu için Avrupa tercih edilen varış noktasıdır.

Otoriter rejimlerin birbirlerinin demokrasilerin altını oyma girişimlerini takip ettiğini varsayabiliriz. Silahlandırılmış göçün etkili olduğu kanıtlanırsa, kesinlikle tekrar denenecektir. Bu tür çabalar NATO'nun Doğu sınırındaki güvenlik ortamını önemli ölçüde zayıflatabilir.

Silahlandırılmış göç Avrupa için daha büyük önem taşısa da, Amerika Birleşik Devletleri kendi nedenleriyle dikkat etmelidir. Amerika'nın stratejik dikkatini başka yerlerdeki jeopolitik yangınları söndürmek yerine Hint-Pasifik bölgesine yönlendirebilmesi için Avrupa'nın istikrarlı kalmasına ihtiyacı vardır.

Göç, Belarus gibi otoriter ülkeler tarafından ne kadar silah haline getirilirse, zayıflatmaya çalıştıkları demokrasiler için o kadar büyük baş ağrısı olacaktır. Lukashenko söz konusu olduğunda, AB yanıt vermenin bir yolunu bulmalıdır - hem de bir an önce.

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Kaynak: edition.cnn.com