Beklenmedik bir Orta Doğu destinasyonu nasıl kaya tırmanışı cenneti haline geliyor?

"Bu bölge herkesten çok uzakta," diyor çalışmasına ara vererek. "Belki bazı yürüyüşçüler keşfetmeye gelmiştir. Ama... çoğunlukla burada yaşayan ve koyunlara çobanlık yapan yerel halk var."

Alabdu, Suudi Arabistan'ın ilk sertifikalı kaya tırmanışı eğitmeni. Boş zamanlarında, daha fazla insanı bu spora çekmeyi umarak yeni tırmanış rotaları oluşturuyor. Son dört yılda Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Tanomah kentinde 11 rota açtığını söylüyor.

Suudi Arabistan hem yurt dışında hem de yurt içinde spora yatırım yaparken, Alabdu kaya tırmanışının profilini kişisel olarak yükseltmek istediğini söylüyor.

"Çoğu insan [Suudi Arabistan'ın] bir tırmanış destinasyonu olduğunu düşünmez. Biz de bunun için çalışıyoruz - daha fazla rotaya sahip olarak, onları erişilebilir hale getirerek ve sonra da tanıtarak bunu yapmak."

Spor için büyük harcamalar

Suudi Arabistan son yıllarda büyük spor yatırımlarıyla dünya çapında manşetlere çıkıyor. Ülke, 2034 Dünya Kupası da dahil olmak üzere cömert futbol sözleşmelerinden LIV golf serisinin lansmanına kadar, yüksek profilli anlaşmalar için milyarlar harcadı. Eleştirmenler bu harcamaları, dikkatleri insan hakları sicilinden uzaklaştırmanın bir yolu olan "sportwashing" olarak adlandırıyor. Ancak yetkililer bunun Suudi Arabistan'ın Vizyon 2030 planının bir parçası olarak petrole dayalı ekonomiyi çeşitlendirme stratejisi olduğunu söylüyor.

Suudi Arabistan kendi ülkesinde de vatandaşlarını daha aktif olmaya ve daha sağlıklı yaşamaya teşvik etmek için çok çalışıyor. Ülke, 2030 yılına kadar haftada bir kez egzersiz yapan Suudi sayısını artırmayı umuyor. Bu hedefe ulaşmak için hükümet spor etkinlikleri, ülke çapında kampanyalar ve yarışmalar düzenliyor.

Futbol Suudi Arabistan'ın en popüler sporu olmakla birlikte, 2015-2022 yılları arasında ülkedeki spor federasyonlarının sayısı üç katına çıktı: Bugün ülkede, 2018 yılında kurulan Suudi Yürüyüş ve Tırmanış Federasyonu da dahil olmak üzere 95'in üzerinde federasyon bulunuyor.

Suudi Arabistan'da yeni rotalar bulmak

Alabdu güneybatıdaki Abha kentinde doğdu ve orası ile Cidde arasında büyüdü. Tırmanmaya 2014 yılında başladı ve Avustralya'dan Vietnam'a kadar en az 17 ülkede tırmandığını söylüyor. Bir süre, tutkusunun peşinden yalnızca yurtdışında gidebileceğini düşünmüş.

"Suudi Arabistan'a ilk döndüğümde ... Suudi Arabistan dışında tırmandığım kalitede kaya bulamadım," diyor. "'Sadece seyahat ettiğimde tırmanırım' diye düşündüm. Ve bu biraz üzücüydü."

Tanomah'ı ilk kez ziyaret ettiği 2016 yılında her şey değişti. Bölge yılın büyük bölümünde ılıman sıcaklıklara sahip ve Suudi Arabistan'ın güneybatısından Yemen'e kadar uzanan Sarawat Dağları'na ev sahipliği yapıyor. Alabdu burada tırmanmak için daha güvenli olan daha sağlam kaya yüzeyleri bulmakla kalmadı, aynı zamanda dağ silsilesi de çeşitli tırmanılabilir rotalar sundu. Ve bu rotalara kasabadan erişilebiliyordu.

"[Tanomah] Riyad'dan ve ayrıca Cidde'den biraz uzakta," diye açıklıyor. "Ama buraya ulaştığınızda buna değiyor çünkü ... otelden kayalıklara 10 dakikadan daha kısa sürede kolayca ulaşabilirsiniz. Ve bence bu büyük bir avantaj."

Bu keşiften ilham alan Alabdu, Amerikan Dağ Rehberleri Birliği (AMGA) ile eğitim almak için Nevada'ya gitti. 2019 yılında AMGA tek basamaklı eğitmen programını tamamladıktan sonra Suudi Arabistan'daki ilk sertifikalı kaya tırmanışı eğitmeni oldu.

Bir tutkuyu paylaşmak

Alabdu, 2021 yılında şu anda Granite Climbing olarak adlandırılan şirketi kurdu. Suudi Arabistan'da kapalı veya açık alan tırmanış faaliyetleri kurmak isteyen hükümet ve şirketlere danışmanlık yapıyor. Ayrıca ülkenin dağlarına tırmanmak isteyen turistler için keşif gezilerine öncülük ediyor. Ayrıca özel ve grup dersleri de veriyor.

Alabdu, sırt çantasındaki aletleri karıştırırken, "Pek çok insan bunun bir spor olarak zor olduğunu düşünüyor, ancak gerçekte, gerçekten kolay erişilebilir rotalardan gerçekten gelişmiş rotalara kadar tüm derecelere sahip," diyor. "'Bunu asla yapamayacağım' diye düşünen insanlar oluyor. Sonra bunu yapıyorlar, sonra bir tane daha yapıyorlar ve sonra birdenbire kaya tırmanıcısı oluyorlar."

"Tırmanışta ve tırmanışı öğretmekte sevdiğim şey bu."

Alabdu, Suudi Arabistan'da yaklaşık 300 kişiye tırmanış dersi verdiğini tahmin ediyor. Çoğu tek bir giriş kursu için geliyor, ancak bir avuç düzenli müşteri olarak kaldı.

Alabdu, ders vermediği zamanlarda genellikle Tanomah'ta yeni rotalar çiziyor. Bu, önce bir kaya yüzeyini gevşek kayalardan temizlemeyi, paslanmaz çelik bulonların nereye yerleştirileceğine karar vermeyi ve ardından bunları yerine delmeyi içeriyor.

Bu Eylül sabahında Alabdu, Alsharaf Park'taki bir kayalıkta bir patika açıyor. Üzerinde çalıştığı kaya yüzeyinin yaklaşık 2.300 metre yüksekliğinde olduğunu söylüyor. Alabdu, Tanomah'ta çizdiği 11 patikaya ek olarak, Riyad'ın güneyindeki küçük bir kasabada yaklaşık 10 patika daha açtığını söylüyor.

Alabdu'nun bolting misyonu, tutkusunu başkalarıyla paylaşma arzusundan ilham alıyor. Ama aynı zamanda kişisel motivasyonlarını da kabul etmekte gecikmiyor. Birçok tırmanış gezisi partner gerektirir - birinin yerde olması, tırmanıcıyı dengelemesi, belaying olarak bilinen bir teknik. Ve tırmanış Suudi Arabistan'da hâlâ çok yeni olduğu için kuşakçı bulmak zor olabiliyor.

"Bu, genellikle, Suudi Arabistan'da büyük bir sorun - tırmanma ortakları bulmak. Ancak bu genellikle tırmanış alanını popüler hale getirerek çözülür" diyor Alabdu. "Ne kadar çok trafiğe sahip olursanız, ortak bulma konusunda o kadar az sorun yaşarsınız."

"Umarım bu, GCC'den [Körfez ülkeleri], Suudi ve daha sonra uluslararası dağcıları da çekecektir. Ve bu kulağa bencilce gelebilir," diyor gülerek. "Ama o zaman her zaman kuşaklarım olacak."

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Kaynak: edition.cnn.com