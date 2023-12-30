Beckham'ların her yere uyumlu kıyafetlerle gittikleri zamanları hatırlıyor musunuz?

Bir kere, her yere uyumlu kıyafetlerle gittikleri zamanları kim unutabilir?

Milenyumun başlarında, İngiltere'de Posh ve Becks'in artık #couplegoals olarak bildiğimiz renk koordinasyonlu yaklaşımını görmeden bir gazete açamazdınız.

2001'de kült film "Withnail and I "ın gösteriminde, David'in Matrix tarzı trençkotuyla baştan aşağı kahverengiyi tercih ettiler. İki yıl sonra, MTV Film Ödülleri'nde, ince mücevherlerle kaplı beyaz takımları tercih ettiler (yukarıda resmedilmiştir ve daha sonra Madame Tussauds tarafından ölümsüzleştirilmiştir). Tabii bir de çiftin 1999'daki düğünleri vardı; krem rengi bir kıyafetle evlendikten sonra mor renge bürünerek pastalarını gereksiz büyüklükte bir kılıçla kesmişlerdi.

Ancak, sadece birkaç hafta önce, daha da ikonik bir eşgüdümlü moda anı yaşanmıştı.

Süper çift Londra'daki Versace partisinde tepeden tırnağa deri kıyafetlerle boy gösterdiğinde Beckham-mania'nın doruk noktasıydı. Victoria üçüncü Spice Girls albümünün kayıtlarına başlamak üzereydi ve David Manchester United'ın İngiltere ve Avrupa şampiyonluklarını kazanmasına yardım etmişti. İlk oğulları Brooklyn yeni doğmuştu ve çift kısa bir süre önce medya tarafından "Beckingham Sarayı" olarak adlandırılan rahat bir aile malikanesi satın almıştı.

Gecenin ev sahibine bir selam olarak, eşleşen kıyafetler Versace tarafından yapıldı. Paparazzilerin flaşlarını yansıtacak kadar parlak ve 90'larda beklenenden daha dar olan ceket ve pantolon kombinasyonu ilgi odağı oldu ve ertesi gün gazetelerde yer aldı.

Giysilerin sezon için son derece uygunsuz olduğu genellikle göz ardı edilir. Ne de olsa Haziran ayının ortasındaydık (gerçi İngiliz yazları genellikle o kadar ılımandır ki, terlemeden deri giyebilirsiniz). Belki de bu, hem David hem de Victoria'nın neden fermuarlı yakalarını indirmeyi seçtiklerini ve anahtar deliği yakalarına dönüşen yakalarından en ufak bir cilt parıltısı bıraktıklarını açıklıyor. Yine de, bu kadar cesur bir görünüm için, neredeyse tamamen tavırsızdı. Portakal suyu içmek için bir İngiliz köy barında mola veren bir çift nazik motorcu gibi görünüyorlardı. Kıyafetini bir çift düz burunlu mokasen ayakkabı ile tamamlayan sarkık saçlı David, başlangıçta bu fikre ikna olmuş bile görünmüyordu.

O gece gözlerinde sanki bir gün bu karardan pişmanlık duyacağını biliyormuş gibi bir mahcubiyet vardı. Ve gerçekten de öyle oldu.

Instagram'da "Vay canına, bunu gerçekten yaptık" diye yazdı ve 2017'deki evlilik yıldönümünü kutlamak için ikonik görüntüyü paylaştı. Kısa bir süre sonra H&M'in dergisinde detaylandırdı: "Onlar Versace'ydi. Ama geriye dönüp baktığımda 'Ne düşünüyorduk ki?' dediğim bir fotoğraf bu. Buna gülüp geçiyoruz. Bunu bir çift olarak yapana kadar gerçekten iyi olduğunu hatırlıyorum."

Victoria ise geçmişi reddetme konusunda daha az istekli. 2018'de Grazia'ya verdiği demeçte, "Asla geriye dönüp bakmıyorum ve hiçbir şeyden utanmıyorum," diyor.

Neden öyle yapsın ki? Birincisi, saygın bir moda markasının sahibi olarak - her ne kadar kısa bir süre önce kar etmiş olsa da - Posh artık bir tasarımcı olarak önceki gardırop seçimleriyle ilgili soruları atlatmak için yeterli itibara sahip.

Ama belki de daha önemlisi: Kıyafetler tam olarak yapmaları gerekeni yaptılar.

İngiltere'nin Beckham'ların modasına olan takıntısı kısmen magazin basınının sonradan görme zenginlerin savurganlığı fikrini küçümsemesinden kaynaklanmış olabilir, ancak bu tanıtım onların amacına hizmet etti. En şüpheli kıyafetler bile modern eğlencenin en başarılı marka oluşturma egzersizlerinden birine katkıda bulundu.

Eşgüdümlü stil, ikilinin kendilerini tekil Victoria Adams ve David Beckham'dan, Collins Concise English Dictionary'ye eklenecek kadar yaygın bir takma ad olan kolektif "Posh ve Becks "e dönüştürmelerine yardımcı oldu. Birleşik bir kimlik yaratma becerileri, Hugh Grant ve Liz Hurley gibi seleflerinin çok ötesine geçerken, gelecek süper çiftlerin de temellerini attı (ve TomKat ve Brangelina'nın aksine, ilişkileri uzun soluklu oldu).

Bugünlerde Beckham'lar ikizliğe çok daha rafine bir yaklaşım sergiliyorlar. Ortak stilleri kopyacılıktan tamamlayıcılığa doğru evrildi. Örneğin 2017'de Buckingham Sarayı'nda giydikleri göz alıcı lacivert kıyafet ya da Met Gala'da giydikleri beyaz kravatlı kıyafetler, yüksek modanın en büyük sahnesinde hiç de yabancılık çekmediler.

Ve tabii ki deri kötüydü ama en azından Britney ve Justin'in tamamen denim giymesi kötü değildi.

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Kaynak: edition.cnn.com