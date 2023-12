'Beceriksiz çöplük yangını': Michigan GOP mali çalkantı ve iç çatışmalarla sarsıldı

Etkinlik genellikle sponsoru olan Michigan Cumhuriyetçi Partisi için para kazandıran bir etkinliktir - oy toplama çabalarını finanse etmeye ve eyalet genelinde Cumhuriyetçilerin seçilmesi için kampanyaları desteklemeye yardımcı olur.

Ancak bu yılki konferans kesinlikle farklıydı.

Ortaya çıkan tek başkan adayı Vivek Ramaswamy'ydi ve o da çoğunlukla tek haneli rakamlarda oy alıyordu. Konuşmacılar arasında başarısız Arizona valilik adayı Kari Lake; zaman zaman Fox News'e çıkan İngiliz rapçi Zuby; ve nihayetinde gelmeyen muhafazakar provokatör Dinesh D'Souza vardı.

En çok ilgi çeken isim ise QAnon komplo teorilerinin destekçisi olan ve bu yaz hit bir filme imza atan ancak belki de en çok 20 yıl önce "The Passion of the Christ" filminde İsa'yı canlandırmasıyla tanınan aktör Jim Caviezel oldu. Etkinliğe katılması ve 25 dakikalık bir konuşma yapması için kendisine 110.000 dolar ödendi.

Aktif bir parti üyesi ve eski ilçe başkanı olan Warren Carpenter, etkinliğin basitçe "bir felaket" olduğunu söyledi.

Ve Michigan eyalet partisi içindeki daha derin sorunların bir simgesiydi.

CNN'in incelediği belgeler ve 20'den fazla mevcut ve eski parti yetkilisiyle yaptığı röportajlar, bu önemli savaş alanı eyaletindeki Cumhuriyetçi Parti'nin 2024 başkanlık seçimlerine bir yıldan az bir süre kala mali kargaşa, iç çekişme ve yeni liderlik çağrılarına karıştığını gösteriyor.

Sınırlı siyasi deneyime sahip eski bir devlet üniversitesi profesörü olan Kristina Karamo, aşırı sağcı seçim komplo teorilerini ortaya attıktan ve partinin geleneksel zengin bağışçılara olan bağımlılığını sona erdirme sözü verdikten sonra Şubat ayında eyalet partisinin başına geçti.

Şimdi ise Karamo'yu göreve getiren Trump yanlısı parti üyelerinin bir kısmı Karamo'nun liderliğinden soğumuş durumda ve Karamo yönetimini bağış toplamada başarısız olarak ve parti tabanında bölünmeye yol açarak partiyi yok etmeye çalışmakla suçluyor.

Partinin eyalet komitesi üyelerinden düzinelercesi, Karamo ve bazı yardımcılarının görevden alınmasını değerlendirmek üzere ay sonunda bir toplantı yapılması çağrısında bulunan bir dilekçeyi imzaladı.

"Kristina Karamo'nun böylesine zalim ve beceriksiz bir çöplük ateşine dönüşeceğini bilseydim, seçilmesi için asla bu kadar çok çalışmazdım. Bunun için özür dilerim," diye yazıyor eyalet komitesi üyesi Dawn Beattie, geçen ay Cumhuriyetçi arkadaşlarına gönderdiği ve CNN tarafından ele geçirilen bir e-postada.

Detroit News gibi yerel yayın organlarında aylardır olumsuz manşetlere konu olan partinin mali durumunun vahim hali, geçtiğimiz günlerde Karamo'nun örgütü "iflasın eşiğine" getirdiği sonucuna varan bir raporda özetlendi. Partinin eski ilçe başkanlarından Carpenter tarafından hazırlatılan ve CNN ile paylaşılan rapor, partinin Mart ve Kasım ayları arasında sadece 71.000 $ net gelir elde ettiğini ve geçen ay itibariyle 600.000 $'dan fazla borcu olduğunu gösteren iç kayıtları içeriyordu.

CNN'in yorum taleplerine yanıt vermeyen Karamo, liderliği üstlendiğinde yüz binlerce dolar borcu olduğunu ve elinde milyonlarca dolar olmasına rağmen eski liderlik döneminde birçok seçimi kaybettiğini savunduğu partiyi "rotasında düzelttiğini" söyledi.

Yine de siyasi danışmanlar, oy verme kampanyaları ve diğer yerel çabaları organize eden etkili eyalet partilerinin yakın seçimleri kazanmak için genellikle gerekli olduğunu savunuyor. Eski Başkan Donald Trump 2016'da Michigan'ı kazanmış ancak 2020'de Joe Biden'a karşı kaybetmişti. CNN'in yakın zamanda yaptığı bir anket, Trump'ın eyalette %50, Biden'ın ise %40 desteğe sahip olduğunu ortaya koydu.

GOP stratejisti ve Cumhuriyetçi Ulusal Komite'nin eski iletişim direktörü Doug Heye, "Tüm silindirleri ateşleyen bir eyalet partisi ve ardından kazanabilecek güçlü bir aday istiyorsunuz" dedi. "Bu ikisinden biriyle bir sorununuz varsa, bu bir yarış için dengeleri değiştiren şeylerden biri olabilir."

Trump kampanyasına yakın bir kaynak, mevcut Michigan GOP'unu bir karmaşa olarak tanımladı ve Karamo'ya herhangi bir sadakat belirtmedi ve onun yerini alabilecek Michigan Cumhuriyetçilerinin çoğunun da Trump yanlısı olduğunu belirtti.

'Gerçek anlaşma'

Karamo, 2020 seçimlerinde sandık görevlisi olarak görev yaptığı sırada defalarca hileye tanık olduğunu iddia ederek Michigan'da siyasi nüfuz kazandı. Cumhuriyetçiler tarafından yürütülen Michigan Senatosu soruşturması ertesi yıl o seçimde yaygın bir sahtekarlık yapıldığına dair "kanıt olmadığı" sonucuna vardı, ancak bu Karamo'yu caydırmadı.

MAGA mitinglerinde boy gösteren Karamo, 2022 yılında Michigan Eyalet Sekreterliği için başarısız bir kampanya yürüttü ve ABD'deki "otoriterlerin" "savaş alanındaki seçim sistemlerini bozabilirlerse Amerika'yı kontrol edebileceklerine inandıkları" gibi yanlış iddialarda bulundu. Bu alçakça komplo gerçektir ve gerçekleşmektedir."

Daha sonra seçim reformu ve partinin en büyük bağışçılarına karşı çıkma vaadiyle Michigan Cumhuriyetçi Parti başkanlığına adaylığını koydu.

Ocak ayında Michigan GOP başkan adaylarıyla yaptığı bir tartışmada, küçük işletme sahiplerinin bağışlarına güvenmek ve yerel aktivizmi teşvik etmek için bir plan sunduğunda, "Fonlarını almak için onların emirlerini yerine getirmeniz gerekiyor ve bu yüzden ülkeyi Demokratlardan daha yavaş yok ediyoruz" dedi.

Şubat ayında, parti kongresinde 11 saat süren üç tur oylamanın ardından Karamo başkan seçildi. Karamo'nun seçilmesiyle hem Michigan Cumhuriyetçi Partisi'nin hem de Michigan Demokrat Partisi'nin başkanı siyahi bir kadın oldu.

Eyaletteki pek çok muhafazakâr Karamo'nun yükselişini yeni bir soluk olarak kutladı.

Macomb County Cumhuriyetçi Parti Başkanı Mark Forton CNN'e verdiği demeçte "Gerçek bir anlaşma gibi görünüyordu" dedi.

Ancak Karamo'nun seçilmesinin ardından parti mali sıkıntılar ve suçlamalarla sarsıldı.

Eski bütçe başkanı Haziran ayında bir bildiri yayınlayarak partinin "harcamalarının bizi iflas yoluna sokacak kadar gelirle orantısız olduğunu" ve "sorumlu harcama limitleri uygulama çabalarının Başkan Karamo ve etrafındaki küçük ajan çemberinin sert muhalefetiyle karşılaştığını" söyledi.

İstifa eden bir başka bütçe komitesi üyesi de Karamo'ya gönderdiği bir yazıda partinin "Kredi Limitini ödeyememe tehlikesiyle" karşı karşıya olduğunu belirtmiştir.

Bu endişenin haklı olduğu görülüyor. Kayıtlara göre geçen ay Comerica Bank'ın avukatı, 509.009 dolarlık anaparanın faizini ödemediği için partiye bir "Temerrüt Bildirimi" gönderdi.

Karamo ve yerel parti liderleri şimdi birbirlerini hedef alan acı komplo teorileri ağına düştüler. Bazı muhalifleri Karamo'nun kötü niyetli bir komplonun parçası olduğunu iddia ederken, savunucuları da kendisini eleştirenler hakkında bu tür iddialarda bulunuyor.

"Basitçe söylemek gerekirse, kandırıldık. Çok önemli olan 2024 seçim yılı öncesinde MİGOP'u yok etmek için çalışan bir grup insanla karşı karşıyayız. Bu yıl bunlar tesadüfen olmuyor," diyen Macomb County'den Forton, başkan yardımcısıyla birlikte yaptığı açıklamada Karamo'nun Kasım ayında görevden alınması çağrısında bulundu.

Partinin dördüncü bölge başkanı Ken Beyer ise Karamo'yu savundu ve parti teşkilatının görev süresinin başından beri kendisini desteklemeyi reddettiğini ileri sürdü. Beyer, partinin önceki yönetiminde yer alan ve ismini vermekten kaçındığı birinden, yönetimin Karamo'nun başkan olmasına izin verdiğini, çünkü başka bir taban adayından "daha çabuk başarısız olmasını sağlayabileceklerini düşündüklerini" duyduğunu iddia etti.

Beyer CNN'e verdiği demeçte "Sanki Kristina'nın altından halıyı çekiyorlar ve sonra da 'Bakın, düştü' diyorlar" dedi. "Soruna onlar neden oldu ve sonra Kristina'yı suçladılar."

Karamo, Ekim ayındaki bir toplantıda partinin bazı engelleri hakkında soru sorulduğunda, etkinliğin bir kaydına göre, "Yine tüm bu derin devlet olayı çok gerçek" dedi.

Michigan GOP'un eski başkanı Ron Weiser, CNN'e geleneksel bağışçıların Karamo yönetimindeki partiyi büyük ölçüde mali olarak desteklemediğini düşünmesinin nedenini anlattı.

Weiser, "Birincisi, asıl önemli olan şeyi sorduğunu sanmıyorum ve ikincisi, sorsa bile insanların bağış yapma konusunda güven duyacaklarını sanmıyorum" dedi. "CEO olabilecek ve partinin en iyi yaptığı şeyi yapmak için gerekli fonları toplayabilecek deneyime sahip birine ihtiyacınız var."

Konferans tartışmaları

Michigan'ın kuzeyindeki bir adada düzenlenen Mackinac konferansı, uzun süredir eyalette bulunan birçok parti üyesi için, kısmen yüksek profilli katılımcıların da etkisiyle, partinin moralini ve mali durumunu istikrarlı bir şekilde artıran bir etkinlik olarak görülüyor. Örneğin 2015 yılında Senatör Ted Cruz ve eski Florida Valisi Jeb Bush da dahil olmak üzere beş Cumhuriyetçi başkan adayı konferansa katıldı.

Carpenter, "Buna en yakın şey Iowa Eyalet Fuarı, bu yüzden eyaletimiz için bir mücevher" dedi. Bu yılki etkinliği bir "felaket" olarak nitelendiren Carpenter, diğer nedenlerin yanı sıra, başkan adaylarının geleneksel olarak ücretsiz konuşma yapmalarına ya da masrafların karşılanmasına yardımcı olmalarına rağmen aktör Caviezel gibi dış konuşmacılara ödeme yapıldığını belirtti.

Ramaswamy'nin bu yıl etkinliğe katılan tek başkan adayı olması da hayal kırıklığı yarattı. Partinin şu anki başkan yardımcısı Hassan Nehme, konferansın ardından kaydedilen bir panelde, diğer başkan adaylarının katılmak istediklerini ifade ettiklerini ancak Karamo ve başka bir meslektaşının bu teklifleri reddettiğini söyledi. "Bu konferansın farklı olmasını istediler, bu yüzden ... doğru şekilde ayarlamadık" dedi.

Ayrı bir toplantıda Karamo, yönetiminin adaylara ulaşmadığının "doğru olmadığını" söyledi ve konferansı "net bir fayda" olarak nitelendirdi ancak ekledi, "Bundan çok daha fazlasını yapmak ister miydik? Bir kayda göre evet" dedi.

Konferansın ardından bir başka tartışma daha ortaya çıktı. Yüzlerce potansiyel konferans gönüllüsünü birden dörde kadar sıralayan bir hesap çizelgesi parti üyeleri arasında dolaşmaya başladı. Çizelgede bir numara "Vatansever" anlamına gelirken, dört numara "Önce Ben ya da RINO..." anlamına geliyordu, bu da "sadece ismen Cumhuriyetçi" anlamına gelen bir kısaltmaydı.

Karamo Ekim ayında bu sıralamalarla hiçbir ilgisi olmadığını söyledi ve bunları oluşturduğu için "geçici bir gönüllüyü" suçladı. Geçen hafta verdiği ayrı bir röportajda ise kendisini eleştirenleri "ben-öncüler" olarak nitelendirdi ve partinin "RINO" fraksiyonuyla alay etti.

Dördüncü sırada yer alan eyalet komitesi üyesi Bree Moeggenberg, bu tablonun Karamo yönetimindeki daha geniş bir bölünme kültürünün parçası olduğunu söyledi.

Moeggenberg CNN'e verdiği demeçte "Bizi haklarımızdan mahrum bıraktı" dedi. "RINO'ları başlı başına uzaklaştırdı. Müesses nizamın tüm taraflarını uzaklaştırdı. Tabanı uzaklaştırdı."

Partinin genel sekreter yardımcısı Joel Studebaker verdiği bir röportajda bağış toplamanın zor olduğunu kabul etti ve partinin bu yıl 1 milyon dolardan az bağış topladığına inandığını söyledi. Aktör Caviezel'e yapılan ödeme sorulduğunda, "Ona şahsen 110.000 dolar öder miydim? Muhtemelen hayır. Bence daha düşük bir rakam olurdu ama konuşmacı bulmakta zorlandığımızı da biliyorum" dedi.

Ancak Studebaker, Caviezel'in konferansa enerji kattığını ve tıklım tıklım dolu bir salona konuştuğunu da sözlerine ekledi. Daha genel olarak, partinin mevcut durumunu, ekibinin borçlarla ve sınırlı varlıklarla başladığı bir start-up organizasyonuna benzetti.

Karamo'nun parti içindeki eleştirmenlerinin de mevcut durumdan sorumlu olduğunu söyleyen Studebaker, "Masaya neredeyse hiç siyasi deneyimimiz olmadan geliyoruz ve bunu kötü bir şey olarak görmüyoruz, ancak siyaset açısından öğrenme eğrisini artırıyor" dedi.

"Herkes bunu Karamo'yla ilgili hale getirmek istiyor. Bu eyalette, bu ülkede tepeden inmeci bir zihniyetimiz var. Gerçek şu ki, bu bir biz-halk tartışması" dedi.

CNN röportajı için Studebaker'a katılan partinin dördüncü bölge başkanı Beyer, "Eğer geri çekilirlerse ve bizi yok etmek için kullandıkları enerjiyi alıp sahip oldukları deneyimle bize yardım etmeye çalışırlarsa durdurulamaz oluruz" diye ekledi.

Seçimler yaklaşıyor

Cumhuriyetçi stratejistler Michigan'ı kazanmanın Beyaz Saray'ı kazanmak için çok önemli olduğuna inanıyor ve bu nedenle seçmenlere ulaşma, bağışçı desteği ve lojistik yardım sağlayabilecek organize bir eyalet partisinin çok önemli olduğunu düşünüyor.

Michigan Cumhuriyetçi stratejisti Dennis Lennox, "Michigan giderek artan bir şekilde savaş alanı eğilimli sütununa, hatta Trump sütununa geçti ve Cumhuriyetçilerin kazanmak için umutsuzca bir yol haritası bulmaları gerekiyor" dedi.

Karamo'yu eleştirenler bunun gerçekleşmesi için liderlikte bir değişikliğin gerekli olduğuna inanıyor.

"Onu sevmediğimden değil. Öte yandan yaptığı şey oldukça sinsi" diyen partinin ikinci bölge başkanı Andy Sebolt, daha fazla şeffaflık için bastırdığını söyledikten sonra Karamo'nun kendisini görevden aldırdığı yakın zamana kadar eyalet partisinin politika komitesine de başkanlık ediyordu.

"Michigan eyaletinde seçmenlerimizi bir Cumhuriyetçiye vermek için mücadele etme şansımız olmalı. ... Bu kaos ve diğer Cumhuriyetçilerin yabancılaşmasıyla böyle bir şansımız yok" dedi.

CNN'den Linh Tran ve Kristen Holmes bu habere katkıda bulunmuştur.

