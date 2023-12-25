Beatles'ın Liverpool'daki Cavern Club'da verdiği ilk konserin yeni görüntüleri ortaya çıktı

İngiltere merkezli bir müzik hatırası satıcısı olan Tracks'ten yapılan açıklamaya göre, fotoğraflar grubun Parlophone etiketiyle çıkan ilk single'ı "Love Me Do "nun Ekim 1962'de yayınlanmasının 60. yıldönümü münasebetiyle yayınlandı.

Tracks'in genel müdürü Paul Wane CNN'e yaptığı açıklamada fotoğrafların 1960'ların başında grubu takip eden ve o dönem için alışılmadık bir şekilde fotoğraf makinesine sahip olan bir hayran tarafından çekildiğini söyledi.

Wane Pazartesi günü CNN'e verdiği demeçte, "O zamanlar pek fazla insanın fotoğraf makinesi yoktu," dedi. "Bu yüzden Beatles'ın Cavern'de çekilmiş çok az fotoğrafı var. Çok, çok, çok az."

Wane, fotoğrafçının hala hayatta olduğunu ve Liverpool'un banliyölerinde yaşadığını, ancak isminin kamuya açıklanmasını istemediğini söyledi.

Wane, "Beatles'ı ilk konserlerinden bazılarında takip etmişti," dedi. "Onlarla çok iyi anlaşıyordu."

Fotoğrafçı fotoğrafların negatiflerini kaybetmiş olsa da, Tracks'in elinde film rulosunun orijinal kontak sayfası var.

Wane, "Bunların gün ışığına çıkması harika," dedi. "Çok mutlu oldum."

Tracks'in birlikte çalıştığı Beatles tarihçisi Mark Lewisohn, fotoğrafların Temmuz 1961'de, grubun Almanya'nın Hamburg kentinde verdiği uzun bir konserden döndükten hemen sonra, bir öğle ya da akşam şovu sırasında çekildiğini söyledi.

Lewisohn açıklamasında, "Bu maraton onları o kadar ince yapmış ki, sanki kafaları ve vücutları birbirine yabancı, bu da alışılmadık kıyafetlerle (deri pantolonlar ve pamuklu üstler) vurgulanan bir görünüm" dedi. "Başka hiçbir fotoğrafta bu şekilde giyindikleri görülmüyor."

"Buradan üç ay sonra John ve Paul Paris'e gittiler ve 'Beatle saç kesimi' olarak bilinen bir kesimle döndüler. Günler sonra Brian Epstein Beatles'ı Cavern'de gördü, menajerleri olmayı teklif etti ve onları dünyamızı değiştiren (bir) rotaya soktu."

1960'ta Liverpool'da kurulan ve 1970'te dağılan Beatles'ın mirası, dünyanın en etkili rock gruplarından biri olarak geçirdikleri 10 yılın çok ötesine geçti.

"Fab Four" olarak bilinen grup, kariyeri boyunca Billboard'a 20 adet 1 numara single kazandırdı.

Türe meydan okuyan kayıtları, döneme damgasını vuran albüm kapakları ve Beatlemania - grubu çevreleyen fanatik heyecanı tanımlamak için kullanılan terim - ile müzik endüstrisini kasıp kavurdular.

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Kaynak: edition.cnn.com