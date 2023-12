Beatles, Japonya turnesi sırasında birlikte bir tablo yaptı. Şimdi açık artırmaya çıktı.

Beatles, Japonya'nın ünlü Nippon Budokan arenasında sadece üç gün içinde beş konser verdikleri bir turnenin ortasındaydı - ancak konser vermedikleri zamanlarda Tokyo Hilton'un başkanlık süitinde "Images of a Woman" olarak bilinen bir sanat eseri yaratıyorlardı.

Bazı uzmanlar tarafından dört Beatles tarafından ortaklaşa yapılmış (ya da en azından dördü tarafından imzalanmış) tek sanat eseri olduğuna inanılan bu tablo, 1 Şubat'ta New York'taki Christie's müzayede evinde satışa sunulacak.

"Images of a Woman "ın 400.000 ila 600.000 dolar arasında bir fiyata alıcı bulacağı tahmin ediliyor ve Christie's uzmanı Casey Rogers bir telefon görüşmesi sırasında "Beatles tarihindeki sihirli bir anı kristalize ediyor" dedi.

Rogers, 21,5 x 31 inç boyutlarındaki tablo için "Beatles'ın müzik kataloğunun dışında, fiziksel bir kalıntı, Beatles'ın dördünün de katkısının olduğu somut bir nesne olan kağıt üzerinde bir çalışmaya sahip olmak çok nadir bir durum" dedi.

"Bu bir hatıra, bir sanat eseri, muhtemelen koleksiyonerlerin çok daha geniş bir kesimine hitap ediyor... Harika bir hikaye anlatımı."

'Bir Kadının Görüntüleri' nasıl yaratıldı?

Hikayeye göre, Fab Four 1966 turnesi sırasında Japonya'da yaklaşık 100 saat geçirdi.

Performans dışında (ve Paul McCartney ve John Lennon'ın Tokyo'yu gezmek için beraberindekilerle birlikte dışarı çıktıkları iki durum dışında) grup, güvenliklerinden endişe eden yerel yetkililerin emriyle otel odalarında kaldı. Grubun ülkeyi ziyareti hem hayranları hem de protestocuları cezbetti - Japon milliyetçilerinden tehditler aldıklarını bildirenler arasında, Batılı bir rock grubunun dövüş sanatlarının ruhani evi olarak kabul edilen bir arenada çalmasına kızanlar da vardı.

Christie'nin basın açıklamasına göre, bir ziyaretçi onlara bazı sanat malzemeleri hediye etti; grup kısa süre sonra ortasında boş bir Japon sanat kağıdı ve kabaca ortalanmış bir lamba bulunan bir masanın etrafında toplandı. Her Beatle bir köşeye oturmuş, farklı bir şey çiziyordu. Arka planda "Revolver" olacak albümün kayıtları çalıyordu.

Grubun menajeri Brian Epstein tarafından temsil edilen fotoğrafçı Robert Whitaker, grubu iş başında yakalamak için hazır bulunuyordu. Christie'nin açıklamasına göre Whitaker, "Onları hiç bu kadar sakin ya da mutlu görmemiştim," diyor.

Beatles görsel sanata yabancı değildi. Lennon sanat okuluna git miş ve McCartney de bu konuda eğitim almıştı. Christie's'in basın bültenine göre George Harrison ve Ringo Starr da "sık sık ve büyük bir yetenekle" resim çiziyorlardı.

Tablonun her bir köşesi kişisel bir dokunuşu yansıtıyor; şekiller, renkler ve hatta kullanılan boyalar bile çeşitlilik gösteriyor. Harrison'ın daha koyu ve kızgın görünümlü fırça darbeleri kullandığı bölüm, köşesinden en fazla yayılmış gibi görünürken, Starr'ın alanı daha küçük ve karikatürize. Christie's, hem Lennon hem de McCartney'nin ağırlıklı olarak akrilikle çalıştığını, Harrison ve Starr'ın ise daha çok suluboya kullandığını belirtiyor.

Ve sonra ortada, bir zamanlar lambanın oturduğu yerde imzalar var.

Christie's'e göre Beatles tablolarına hiçbir zaman resmi bir isim vermedi, ancak 1980'lerin sonunda "Japon bir gazetecinin Paul'ün kadranında kadın cinsel organları görebildiğini düşünmesiyle" tablo "Bir Kadının Görüntüleri" olarak tanındı.

Rogers, "Her şey bakanın gözünde, öyle değil mi?" dedi. "Resmin yapılış amacı bu değildi. Bence daha akıcıydı, daha serbestti ve sadece üyeler kendilerini ifade ediyordu."

"Zaman içinde başka yorumlara sahip olması ve muhtemelen başka yorumlara sahip olmaya devam edecek olması gerçekten ilginç."

Resim tamamlandıktan sonra, Tokyo'daki Beatles fan kulübünün başkanı olan eğlence sektörü yöneticisi Tetsusaburo Shimoyama tarafından satın alındı. The Atlantic 'in 2012'de bildirdiğine göre, 1989'da plak dükkânı sahibi Takao Nishino tarafından satın alındı ve Nishino da "Images of a Woman "ı açık artırmaya çıkardı. (Dergi, Nishino'nun eseri birkaç yıl boyunca bir yatağın altında sakladığını belirtiyor).

Nishino tabloyla yollarını ayırmaya karar verdikten sonra The Atlantic'e şunları söyledi: "Başlangıçta bunun Japonya'nın kültürel mirasının bir parçası olarak saklanmasının daha iyi olacağını düşünmüştüm; 46 yıldır Japon topraklarından hiç ayrılmadı. Ancak Beatles fenomeni küresel bir fenomendi ve hala da öyle."

Beatles'ın kalıcı cazibesi

Beatlemania, grubun dağılmasından bu yana geçen on yıllar boyunca devam etti ve Rogers'ın da belirttiği gibi "manşetlerden hiç inmediler." Grubun müziğine, üyelerinin yaşamlarına ve pop kültürüne yaptıkları katkılara duyulan ilginin, "daimi" çekiciliklerinde büyük rol oynadığını söyledi.

Uzun süredir tamamlanmamış bir şarkı olan ve yapay zeka kullanılarak tamamlanan "Now and Then"in piyasaya sürülmesini işaret ederek, "Hatta (geçen ay) yapay zekanın yardımıyla onları haberlerde görüyoruz" dedi.

"Images of a Woman" Christie's'in New York, Londra ve Paris'te her yıl düzenlediği "Exceptional Sale" müzayede etkinliğinin bir parçası olacak.

Beatles'ın tablosunun diğer rock and roll hatıralarının yanı sıra güzel sanat eserleri, sporla ilgili eserler ve daha fazlasıyla birlikte açık artırmaya sunulacağını belirten Rogers, "Bunlar başyapıt düzeyinde, genellikle tarihi öneme sahip türünün tek örneği nadir nesnelerdir" dedi.

"Images of a Woman", yaygın olarak tanınmasa ve hatta bilinmese de, grubun kariyerindeki belirli bir anın eşsiz bir sonucuydu. Ağustos 1966'nın sonunda, Japonya'dan ayrılmalarının üzerinden iki aydan az bir süre geçmişken, The Beatles son konserini -1969 'daki bir çatı performansını saymazsak- San Francisco'daki Candlestick Park'ta vermiş, sıkı turne çalışmalarına son vererek stüdyo çalışmalarına odaklanmıştı.

"Bence ('Images of a Woman') gerçekten de birlikte geçirdikleri o 100 saati yansıtıyor... muhtemelen birlikte oturup düşündükleri, konserleri için Budokan'dan başka bir yere gitmelerini gerektirecek programlarının olmadığı son zamanlardan biri," diyor Rogers.

"Ve belki de, aynı zamanda, bu tecrit sırasında bir rahatlama oldu" diye belirtti. "Onlar için harika bir yaratıcı çıkış noktasıydı."

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com