Bazı büyük eczaneler kürtaj hapı dağıtmayı planlıyor, ancak her eyalette değil

FDA Salı günü web sitesinde yaptığı açıklamada, ilaçla kürtajda kullanılabilen mifepristonu dağıtmak üzere sertifika alan eczanelerin, bunu sertifikalı bir reçete yazıcısından reçetesi olan birine doğrudan yapabileceğini söyledi.

Amerikan Üniversitesi Washington Hukuk Fakültesi'nde hukuk profesörü olan Lewis Grossman, bunun ilk kez ayakta tedavi eczanelerinin mifepriston dağıtmasına izin verdiğini söyledi.

Ancak bu, tüm eczanelerin ilacı dağıtacağı anlamına gelmiyor.

Grossman, "Bunun kürtajın yasak olduğu eyaletlerde herhangi bir etkisi olup olmayacağına gelince, bence cevap muhtemelen hayır," dedi. "Orada gerçek bir etki görmüyorum."

Başka hangi eczanelerin sertifika alacağı ya da kürtajın yasak veya kısıtlı olduğu yerlerde kürtaja erişim üzerinde nasıl bir etkisi olacağı belli değil.

Michigan Üniversitesi'nde hukuk profesörü olan Leah Litman Çarşamba günü gönderdiği bir e-postada, "Eczanelerin çoğunun ya da tamamının ya da daha kırsal bölgelerdeki eczanelerin ya da kırmızı eyaletlerdeki eczanelerin ilaçlı kürtaja erişimi anlamlı bir şekilde artıracak şekilde bunu yapacakları hiç de açık değil" dedi.

Ayrıca, "posta yoluyla sipariş veren eczaneler zaten FDA'nın izniyle hap dağıtıyorlar" diye yazdı. "Yani ilaçla kürtaj imkanı bu son karardan önce de mevcuttu."

Farklı bir standart

İlaçla kürtajda mifepriston, hamileliği sonlandırmak için misoprostol adı verilen başka bir ilaçla birlikte kullanılır. Mifepriston, gebeliğin devam etmesi için gerekli olan progesteron adlı bir hormonu bloke eder. Misoprostol halihazırda eczaneler tarafından dağıtılabilmektedir.

Walgreens Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "kayıt, eczacılarımızın gerekli eğitimi ve eczane ağımızı normalde ekstra FDA gereklilikleri olan ürünleri nerede dağıttığımız açısından değerlendirmenin yanı sıra bunları federal ve eyalet yasalarıyla tutarlı bir şekilde dağıtacağız" dedi.

CVS yaptığı açıklamada, "Yasal olarak izin verilen yerlerde mifepriston dağıtmak için sertifika almayı planlıyoruz" dedi.

Kürtaj ilaçları tedarik eden ve gönderen bir çevrimiçi eczane şirketi olan Honeybee Health, Salı günü doğrulanmış Facebook sayfasında "resmi olarak ilaçlı kürtaj dağıtımı için sertifika alan ilk eczane" olduğunu duyurdu.

Online eczane, hapları yalnızca izin verilen eyaletlerde dağıtabiliyor.

"Pandeminin başlangıcında, Honeybee Health hızla ilaçlı kürtaj tedarik eden ve gönderen ilk dijital eczane oldu. ABD'deki teletıp kürtaj sağlayıcılarının çoğuyla ortak olmaktan ve FDA'nın REMS programında yaptığı düzenlemeye yanıt olarak sertifikasyon için gereken yüksek standartların belirlenmesine yardımcı olmak üzere üreticimizle yakın bir şekilde çalışmaktan gurur duyuyoruz." REMS, mifepriston için Risk Değerlendirme ve Azaltma Stratejisi programını ifade etmektedir.

Ancak birçok eczane için sertifikasyon sürecini gözden geçirmek ve bu süreçten geçip geçmemeye karar vermek biraz zaman alacaktır ve sertifikasyon süreci karmaşık olabilir.

Grossman, "Mifepriston normalde herhangi bir eczane sertifikasyonunun gerekli olduğu türden bir ilaç değildir" dedi. "Ve bu özel eczane sertifikasyon rejimi, benzer bir güvenlik profiline sahip rastgele bir ilaç için beklenenden çok daha zahmetli görünüyor."

Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği yaptığı açıklamada "FDA'nın yaptığı değişiklik eczanelerin mifepriston stoklamasını ya da dağıtmasını zorunlu kılmadığı gibi, ilacın reçetelenmesini ya da dağıtılmasını kısıtlayan herhangi bir eyalet yasasının yerini de almıyor" dedi.

Kürtaja erişim üzerindeki etkisi

Litman, değişikliklerin kürtaja erişim ortamını nasıl etkileyebileceği konusunda soru işaretleri olduğunu söyledi.

"FDA'nın son hamlesinin, eyaletlerin ilaçlı kürtaj reçetesi yazan doktorlara veya reçeteleri yerine getiren eczacılara veya kürtajı tetiklemek için ilaçlı kürtaj alan kişilere karşı farklı kürtaj kısıtlamaları uygulayamayacağı anlamına geldiği açık değil" dedi. Buna ek olarak, kürtaj kısıtlamaları olan bir eyalette yaşayan birinin mifepriston reçetesi almak için tele-sağlık hizmetlerini kullanıp kullanamayacağı ve reçetenin posta yoluyla teslim edilip edilemeyeceği net değil.

Kâr amacı gütmeyen bir üreme sağlığı kuruluşu olan Guttmacher Enstitüsü'nde devlet meseleleri konusunda baş politika ortağı olan Elizabeth Nash, FDA güncellemesinden önce kürtajın yasaklandığı veya büyük ölçüde kısıtlandığı yerlerde, kürtajın hala yasaklı veya kısıtlı olduğunu söyledi.

"FDA'nın eczanelerde dağıtıma izin veren değişikliği, kürtajın ağır bir şekilde düzenlenmediği ve kürtaj haklarının korunduğu eyaletlerdeki insanlar için erişim için daha fazla seçenek olduğu anlamına geliyor. Kürtajın yasaklandığı yerlerde kürtaj yasaklı kalmaya devam ediyor," dedi Nash.

"Şu anda gördüğümüz şey, eğer bir eyalet kürtajı yasaklamışsa, o zaman ilaçla kürtajın mümkün olmadığıdır. Sanırım FDA'nın ilaçlar ve cihazlar üzerindeki yetkisi ile eyalet yasaları arasındaki bu gerilimin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz" dedi. "Bu konuda FDA'nın yetkisi ve eyalet yasaları ile ilgili bazı davalar görebiliriz."

Ulusal Üreme Sağlığı Enstitüsü adlı savunma grubunun başkanı Andrea Miller, FDA'nın yaptığı değişiklikleri kürtaj ilaçlarına erişimin artırılması açısından "ileriye doğru atılmış önemli bir adım" olarak nitelendirerek övdü - ancak "talihsiz bir gerçek" olduğunu söyledi.

"Talihsiz gerçek şu ki, şu anda kürtajın yasadışı olduğu ya da tamamen yasadışı olmaya yakın olduğu bir düzineden fazla eyalet var, yasaklanmış durumda. Ve ne yazık ki, tıpkı şu anda insanların yapmak zorunda bırakıldığı gibi, kürtajın yasak olduğu eyaletlerdeki bazı insanların ilaçla kürtaj yaptırmak için başka bir eyalete gitmeyi tercih etmesi muhtemeldir" dedi.

"Hiç kimsenin bu şekilde seyahat etmeye zorlanması gerektiğine inanmıyoruz ve kesinlikle, bu ilerledikçe, eczanelere ve eczane zincirlerine nasıl dahil edileceği ve bunun nerede olabileceği ve bu farklı federal ve eyalet hükümlerinin nasıl etkileşime gireceği sorusuna bakan çok akıllı avukatlar var" dedi.

FDA'nın mifepriston için eczane sertifikasyonu, eczanelerin sevkiyatları takip etmesini ve reçete yazanların, alıcıların ve dağıtılan her ilacın lot numaralarının kayıtlarını tutmasını gerektiriyor. Grossman, bunun "bu ilaç için ikincil bir dağıtım ağı oluşturulmasını engellediğini", örneğin erişimi olan bir eyaletteki kişilerin ilacı kürtaj kısıtlaması olan eyaletlerdekilere göndermesi gibi.

Guptaever, "Birini saptırma suçundan yargılayan bir eyaletin bu kayıtlara erişimi olur mu? Çünkü eğer varsa, o zaman bu, yasaklayan eyaletlerdeki insanlara bunu sağlamak için caydırıcı bir unsur olacaktır."

Litman, eyaletlerin başka bir eyalette ya da bir eyalet içinde bir kişiye "ilaçlı kürtaj sağlayan, erişimi kolaylaştıran ya da temin eden" kişilere karşı kısıtlayıcı kürtaj yasalarını uygulayıp uygulayamayacağının kısmen, federal yasanın amacını ya da hedeflerini baltalayan bir eyalet yasasının uygulanamayacağı, önleme olarak bilinen bir doktrine bağlı olduğunu söyledi.

Litman, mevcut siyasi ortamda, ABD Yüksek Mahkemesi'nin FDA'nın son eylemlerinin ilaçlı kürtaja erişimi kısıtlayan eyalet yasalarını "geçersiz kıldığını" veya eyalet yasalarının ilaçlı kürtajı düzenledikleri ölçüde geçersiz kılındığını söyleyip söylemeyeceğinin "net olmaktan uzak" olduğunu söyledi.

CNN'den Carma Hassan bu habere katkıda bulunmuştur.

