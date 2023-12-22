Bazı bölgelerde sel tehdidi sürerken Cuma günü Güney Kaliforniya'yı daha fazla yağmur vuracak

Fırtına sistemi Güney Kaliforniya'nın kıyı kesimlerini Çarşamba gününden Perşembe gününün sonlarına kadar 1 ila 5 inç yağmurla ıslattı ve bazı bölgelerde 6 inçten fazla yağış görüldü. Tufan, bazı bölgelerde diz boyu sel sularına, yolların kapanmasına ve hatta hafta sonu tatilinden sadece birkaç gün önce Ventura County'deki topluluklar için tahliye uyarısına yol açtı.

Perşembe günü atmosferik nehir en kötü etkilerini gösterirken, Cuma günü yağan şiddetli yağmur hala etkilenen bazı bölgelerde ve Kaliforniya'nın ötesinde sel tehdidi yaratmaktadır.

Hava Tahmin Merkezi'ne göre, Cuma günü Güney Kaliforniya'nın bazı bölgelerinde aşırı yağış için hafif bir risk - 4. Seviye 2 - yürürlükte. Atmosferik nehir Cuma günü doğuya doğru ilerlemeye devam ederken, güney Arizona'nın bazı bölgeleri de aynı seviyede yağış tehdidi altında. 2 inç'e kadar yağmur yağması mümkündür.

Ulusal Hava Durumu Servisi'ne göre, Kaliforniya'nın güneybatısındaki çeşitli bölgeler için Cuma akşamına kadar sel saatleri de yürürlükte. Orange ve San Diego ilçelerindeki kıyı bölgeleri ile San Bernardino ve Riverside ilçelerindeki vadiler sel nöbeti altındadır. San Diego, Riverside ve San Bernardino ilçelerindeki dağlık alanlar da Cuma günü sel gözlemi altında.

Los Angeles bölgesinde Cuma günü bir inçten fazla yağış beklenebilir. Yerel Ulusal Hava Durumu Servisi internet üzerinden yaptığı açıklamada, bölgede Perşembe akşamı yağmur ve izole gök gürültülü fırtınalar yaşandığını, yağmurun 30 dakikada yaklaşık 0,10 inç oranında düştüğünü söyledi.

Los Angeles'taki Ulusal Hava Durumu Servisi'ne göre, yakındaki Ventura County'de, kıyı kenti Oxnard'ın şehir merkezi Perşembe sabahı bir aylık tufan gördü.

"Bu, sadece bir saat içinde düşen 3,18 inç'in gerçekten ne kadar ağır olduğunu perspektife koyuyor. Aralık ayının tamamı için ortalama yağış miktarı 2.56 inçtir" dedi.

Bir ilçe itfaiye sözcüsüne göre, su baskını Ventura County'de en az 60 evi etkiledi; Oxnard ve Port Hueneme fırtınanın en büyük yükünü çekti.

"Fırtınanın en şiddetli anında saatte 3 inçten fazla yağmur yağdı. Yollar sular altında kaldı ve araçlar yolda mahsur kaldı," dedi Ventura County İtfaiye Departmanı sözcüsü Andy VanSciver.

VanSciver, Ventura County'nin bazı bölgelerinde sel sularının 2 ila 3 metre derinliğe ulaştığını belirtti. VanSciver, ilçenin itfaiye departmanının beş saat içinde 275 çağrı aldığını ve bunun günde 190 çağrıya kıyasla şaşırtıcı bir artış olduğunu söyledi.

Yetkililer Perşembe günü yaptıkları açıklamada, şiddetli selin Ventura County'deki yetkililerin ilçenin bazı bölgeleri için tahliye uyarısı yapmasına yol açtığını söyledi.

Santa Barbara'da şiddetli yağışlar bazı yolların kapanmasına ve bölgedeki 101 numaralı otoyolun rampalarının Perşembe sabahı kapanmasına neden oldu.

CNN Meteoroloji Uzmanı Robert Shackelford bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com