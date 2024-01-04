Bayern Münih üst üste dokuzuncu Bundesliga şampiyonluğunu kazandı

Bayern'i matematiksel olarak yakalayabilecek tek takım olan ikinci sıradaki RB Leipzig'in Borussia Dortmund'a deplasmanda 3-2 mağlup olmasının ardından Alman ekibi Cumartesi günü üst üste dokuzuncu Bundesliga şampiyonluğunu elde etti.

Sahaya çıkmadan önce yeni bir zafere imza atmış olmalarına rağmen, Bayern'in Borussia Mönchengladbach'ı 6-0 mağlup ederek pastanın üzerine krema koymasıyla hiçbir rehavet belirtisi görülmedi.

Sezon boyunca bazı noktalarda, bu yılki şampiyonluk yarışı pek çok kişinin anlaşılır bir şekilde tahmin ettiği gibi kesin bir sonuç olmayabilirmiş gibi görünüyordu. Ancak çoğu zaman olduğu gibi Bayern sezonu müthiş bir formla tamamladı ve son 16 maçında sadece bir kez kaybederek üç maç kala şampiyonluğu garantiledi.

Yıldız forvet Robert Lewandowski'nin ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle neredeyse bir ay sahalardan uzak kaldığı ve ancak 24 Nisan'daki son maçlarda takıma döndüğü düşünüldüğünde bu form grafiği çok daha etkileyiciydi.

Takım ayrıca, çok sevilen baş antrenör Hans-Dieter Flick'in sezon sonunda - David Alaba ve Javi Martinez ile birlikte - ayrılacağı haberiyle de uğraşmak zorunda kaldı ve Leipzig'den Julian Nagelsmann'ın gelecek sezonun başından itibaren onun yerini alacağı açıklandı.

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Saha içinde ve dışında övgü

Nagelsmann'ın doldurması gereken büyük görevler var; Cumartesi günkü şampiyonluk Bayern'in bir yıl içinde kazandığı yedinci kupa oldu. Takımın gösterişli futbol tarzı pek çok övgü kazandı ancak Münih kulübü geçtiğimiz ay Avrupa Süper Ligi'ne katılmayı reddettiği için de övgü aldı.

Fransa şampiyonu Paris Saint-Germain ve Portekiz şampiyonu Porto gibi takımlarla birlikte Bayern, taraftarlar ve paydaşlar tarafından yoğun bir şekilde eleştirilen bu turnuvada yer almayı reddederek Avrupa'nın diğer üst düzey takımlarına meydan okudu. Başlangıçta 12 kulüp tarafından desteklenen turnuvadan Real Madrid ve Barcelona dışındaki tüm kulüpler çekildi.

"Büyük kulüp olmak sadece küresel bir taraftar kitlesine sahip olmakla ilgili değildir, doğru zamanda doğru şekilde hareket etmektir," diyen Sky Sports yorumcusu Gary Neville, başlangıçta katılan 12 takımın açıklanmasının ardından şunları söyledi "Bayern Münih, onlara karşı oynarken her zaman iyi bir kulüp olduklarını düşündüğümü söylemeliyim."

Bayern'in Süper Ligi reddetme kararı, Alman kulüplerindeki oy haklarının çoğunluğunun ticari ortaklar yerine üyeler ve taraftarlar tarafından kontrol edilmesini öngören 50+1 sahiplik modelinden kaynaklandı.

Buna karşın, İngiltere Premier Ligi gibi Avrupa'nın diğer üst düzey kulüpleri özel yatırımcılara ait ve onlar tarafından kontrol ediliyor.

Avrupa futbolu uzmanı Raphael Honigstein CNN Sport'a verdiği demeçte, "(Almanya'daki) kulüpler, en azından çoğunluğu, bu demokratik çizgide örgütlenmiş durumda ve bu da, doğru ya da yanlış, ama kendi bakış açılarına göre, aslında üyeleri ya da taraftarları sadece müşteri olarak gören yatırımcılardan çok daha güçlü bir hesap verebilirlik derecesi yaratıyor" dedi.

"Almanya'da öyle değiller. (Taraftarların) bir hakkı var, onlar da birer seçmen, oy kullanabiliyorlar ve seslerini duyurabiliyorlar.

"Elbette bu da farklı bir kültür yaratıyor çünkü sorumlu kişiler yatırımcı değil, çünkü bir kulübü alıp satamazsınız, kulüp her zaman üyelerin elindedir."

Taraftarların kulüp sahiplerini protesto etmesine yol açan Süper Lig fiyaskosunun ardından Avrupa'daki diğer kulüplerin de Almanya'daki gibi bir sahiplik modelini benimseyip benimsemeyecekleri tartışma konusu oldu.

Birleşik Krallık hükümeti, Premier Lig kulüplerinin zengin sahiplerinin sahip olduğu gücün miktarının mercek altına alınacağı, taraftarların öncülüğünde bir spor incelemesi yapacağını duyurdu.

İngiltere Spor Bakanı Nigel Huddleston CNN Sport'a verdiği demeçte Alman sahiplik yapısıyla ilgili olarak "Bu kesinlikle incelediğimiz bir model" dedi.

"Yönetişim, yapı ve sahiplik, finansal akışlar açısından dünyanın dört bir yanındaki modellere bakacağız, çünkü dünyanın dört bir yanında ilginç farklı modeller var.

"Almanya'nın Süper Lig'de nasıl yer almadığı gerçekten çok açıktı... Bu hareketin taraftar kitlesine karşı olacağı çok açıktı, ancak Alman kulüplerinde taraftarlar en büyük etkiye sahip ve bu nedenle asla yerden kalkamazdı."

Bayern Münih, Liverpool ve Manchester City'nin eski orta saha oyuncusu Dietmar Hamann, 50'den fazla kez Almanya forması giymiş olmasına rağmen, Alman sahiplik modelinin Premier Lig'de uygulanıp uygulanamayacağı konusunda şüphelerini koruyor.

CNN Sport'a verdiği demeçte "Bence muhtemelen işe yarayabilir ama bence kuş uçtu, bence çok ileri gitti" dedi.

"Bu (Premier Lig) kulüplerden bazılarının değeri iki, üç ya da dört milyar pound (2,8 milyar ila 5,5 milyar dolar arasında) ve bu kulüplerin gücünü geri kazanmanın mümkün olup olmadığından çok emin değilim."

CNN'den Amanda Davies ve Christina Macfarlane bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com