Başörtüsü, PDA ve alkol: Suudi Arabistan'ı ziyaret ederken bilinmesi gerekenler

Suudi Arabistan kendisi için iddialı bir hedef belirledi: 2030 yılına kadar 150 milyon turist ziyareti. Seyahat e-vizeleri, artan sayıda uluslararası hava bağlantısı ve yeni 96 saatlik aktarma programı ziyaretleri lojistik olarak kolaylaştırdı.

Ancak, özellikle Orta Doğu'yu ya da Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkeleri tanımayan ve ilk kez gelen ziyaretçiler için yola çıkmadan önce biraz araştırma yapmak kritik önem taşıyor.

Suudi Arabistan hakkında bilinmesi gereken ilk ve en temel şey, dünyaya kapalı olmadığıdır. Ülke 2019'dan beri turist vizesi veriyor olsa da, o zamandan beri işler oldukça hızlı ilerledi.

Tıpkı Avrupa veya Kuzey Amerika'daki büyük şehirler gibi Cidde ve Riyad'da da yenilikçi kafeler, havalı sanat ve kültür mekânları ve uluslararası oyuncularla dolu büyük spor takımları var.

Yol işaretleri, menüler, haritalar ve daha fazlası genellikle hem Arapça hem de İngilizce'dir. Batılı kredi kartları da yaygın olarak kabul edilmektedir.

Oraya nasıl gidebilirim?

Suudi Arabistan'ın başlıca hava merkezleri en büyük iki şehridir - başkent Riyad ve liman şehri Cidde. Doha, Dubai, Londra ve diğer büyük geçitler üzerinden düzenli bağlantılar mevcuttur.

Ülke içinde seyahat ettiğinizde, birkaç seçenek vardır. İç hat uçuşları, gezginlerin Hegra arkeolojik alanına erişmek için gittikleri vaha kasabası AlUla gibi popüler turistik yerler için en kolay olanıdır.

Suudi Arabistan ayrıca yüksek hızlı demiryolunu da içeren altyapıya büyük yatırım yapmıştır. Şu anda sistem sadece Cidde ve çevresine, yani Müslümanların kutsal şehirleri Mekke ve Medine'ye hizmet veriyor, ancak genişletme planları var.

Yabancı ziyaretçiler Suudi Arabistan'da araba kiralayabilir ve hem erkekler hem de kadınlar - uluslararası ehliyetleri ve diğer evrak işlerinin düzgün olması koşuluyla - araba kullanabilir.

Uber, Careem ve Kaiian gibi Orta Doğu araç paylaşım uygulamaları gibi büyük şehirlerde mevcuttur ve her ikisinin de İngilizce seçenekleri vardır. Sokakta taksi çağırmak için alışveriş merkezleri ve spor stadyumları gibi yoğun alanlarda taksi durakları bulunmaktadır. Oteliniz de sizin için taksi ayarlayabilir.

Yanıma ne almalıyım?

İslam'ı seçen ve şu anda Cidde'de ikamet eden Bulgaristan doğumlu Elena Nikolova, yerel halk ile yabancılar arasında mükemmel bir köprü oluşturuyor. Muslim Travel Girl adlı web sitesinde, takipçilerine ziyaretleri sırasında ne beklemeleri gerektiği konusunda yardımcı oluyor.

Nikolova ayrıca birçok kadının vücudu örten bol giysiler olan abayalar ya da yüzü de örten peçeler giydiğini ancak bunların yabancılar için zorunlu olmadığını da ekliyor. "Cidde ve Riyad gibi büyük şehirlerde eşarp ya da abaya takmanıza gerek yok. Vücudunuzu örten kıyafetler giymenizde bir sakınca yok."

Bununla birlikte, daha kırsal bölgelerdeki küçük köyler büyük şehirlerle aynı havaya sahip olmayabileceğinden, konumun önemli olduğuna dikkat çekiyor. "Örneğin maksi bir elbise ya da açık bir ferace ve eşarp [orada] giymeniz sizin için daha iyi olur" diye ekliyor. Nikolova'ya göre bu kurallar kanun değil - sadece "uyum sağlamakla" ilgili.

Seyahat uzmanı ve tur organizatörü Culture Traveler'ın CEO'su Kareem George da Suudi Arabistan turu öncesinde müşterilerinden giyimle ilgili sorular almış.

"Gözlemlediğim kıyafet çeşitliliği beni çok şaşırttı" diyor. "Suudi kadınlar ve erkekler hem geleneksel hem de daha çağdaş kıyafetler içindeydi. Her iki cinsiyet için de kıyafetlerde genel bir tevazu vardı, ancak renkler, stiller ve dokularda çok fazla çeşitlilik vardı."

Bununla birlikte, erkek giyim kuralları daha rahat olduğu için, bazı erkeklerin şort (kısa şortlar değil, diz hizasında olanlar) ve polo tişört giydiğini görmek alışılmadık bir durum değil.

George, Orta Doğu'da pek çok erkeğin giydiği geleneksel giysiye atıfta bulunarak, "Bir yabancının thobe giymesi gibi bir beklenti yoktu," diye ekliyor. "Batılı kıyafetlerim kabul gördü ve hiçbir şekilde kaba olarak görülmedi."

Giyinme söz konusu olduğunda, hava durumu ve arazi önemli hususlardır. Örneğin AlUla'da yürüyüş yapmayı veya çöldeki turistik yerleri ziyaret etmeyi planlıyorsanız, yerel halktan ipuçları almak isteyeceksiniz: bol kıyafetler, keten ve doğal pamuk gibi hafif kumaşlar ve yürüyüş botları. Suudi bir kadının abaya ile spor ayakkabı giydiğini görmek alışılmadık bir durum değildir.

Gayrimüslimlerin camileri ziyaret etmesinde bir sakınca olmasa da -ki bu oldukça yaygın bir durumdur, zira birçoğu başlı başına turistik yerlerdir- uygun kıyafet şarttır. Kadınlar saygılı olmak için saçlarını örtmelidir.

Camileri ziyaret etmeyi planlıyorsanız yanınıza çorap alın - içeri girmek için ayakkabılarınızı çıkarmanız istenecektir.

Halka açık sevgi gösterileri

Suudi Arabistan'da turizm gelişiyor ve bununla birlikte kültürel özgürlükler de artıyor, ancak bazı sevgi gösterilerinden kaçınılması gerektiğini unutmamak önemlidir.

İlişkideki kişilerin cinsiyeti ya da statüsü ne olursa olsun, toplum içinde dudakların kilitlenmesi bazı şaşkın bakışlara neden olabilir.

George, "Kişinin davranışlarında genel bir alçakgönüllülük ve toplum içinde başkalarının kişisel alanına saygı beklentisi vardır" diyor.

Nikolova ekliyor: "El ele tutuşabilirsiniz, ancak öpüşmek - özellikle de uzun süre - normalde hoş karşılanmaz, çünkü çoğunlukla [yerel halkı] rahatsız eder. "PDA, pek çok Müslüman ülkede özel hayattaki çiftler için ayrılmıştır."

Evli olmayan çiftlerle ilgili bazı düzenlemeler son yıllarda gevşedi.

Suudi yetkililer 2019 yılında evli olmayan yabancı çiftlerin otel odalarını paylaşmalarına izin verileceğini duyurdu.

Ülkenin ulusal seyahat otoritesinin web sitesi LGBTQ turistlerin Suudi Arabistan'da hoş karşılandığını belirtiyor. Sitede şu ifadeler yer alıyor: "Herkes Suudi Arabistan'ı ziyaret edebilir ve dünyanın herhangi bir ülkesini ziyaret ederken olduğu gibi kültürümüze, geleneklerimize ve yasalarımıza uymalarını ve saygı göstermelerini rica ediyoruz."

Bununla birlikte, eşcinsel seksin kanunen yasak olduğunu ve para cezası, hapis cezası ve hatta ölüm gibi sonuçları olduğunu belirtmek önemlidir. Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı, diğerlerinin yanı sıra, vatandaşlarını "zina da dahil olmak üzere eşcinsel veya evlilik dışı cinsel ilişkilerin yasadışı olduğu ve ağır cezalara tabi olabileceği" konusunda uyarmaktadır.

Dikkat edilmesi gereken başka sosyal kurallar da vardır. Genel olarak, akraba olmayan erkek ve kadınlar özel bir alanda birlikte bulunmazlar. Ancak bu, etrafınıza bakmanız ve yerel halkın yaptığını yapmanız gereken alanlardan biridir.

Yabancı bir kadın ve yerel bir erkeğin, kahve dükkanı gibi halka açık bir yerde olmaları ya da ofis kapısını açık tutmaları halinde birlikte iş toplantısı yapmalarında bir sakınca olmayabilir. Selamlaşma söz konusu olduğunda, kibar bir merhaba yeterli olacaktır - herkes, özellikle karşı cinsten biriyle tokalaşmaktan veya yanaktan öpmekten çekinmeyecektir.

Cidde gibi kentsel bölgelerde bekar kadınlar genellikle erkekler tarafından kullanılan taksilere binerler - ancak her zaman arkada oturmaları beklenir.

Nikolova, "Suudi Arabistan'da kadınların seyahat etmesi aslında güvenli," diyor. "Özellikle Cidde ve Riyad gibi büyük şehirlerde pek çok kadının tek başına ya da arkadaşlarıyla sorunsuz bir şekilde dışarı çıktığını göreceksiniz."

Kadeh kaldırmak

Suudi Arabistan'da yabancı turistler için en çok tartışılan konulardan biri alkol.

Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi çoğunluğu Müslüman olan diğer yakın ülkeler çok özel ve sınırlı koşullar altında alkol satarken ve otellerde alkol bulundururken, Suudi Arabistan'da durum böyle değil. Alkol sadece modası geçmiş bir şey değil, aynı zamanda ister yerel ister turist olun, yasa dışı.

Ve bu alkol yasağı sadece Suudi Arabistan'a ayak bastığınızda uygulanmıyor.

Bu yasa ülkenin ulusal havayolu şirketi Saudia için de geçerli. Uzun bir uçuşta uyumanıza yardımcı olması için bir kadeh şarap içmeye alışkınsanız, uçakta içki servisi yapan bir havayolu şirketinden bilet almayı düşünebilirsiniz.

Her şey zamanlamada

İslam'ın en kutsal şehri olan Mekke, Suudi Arabistan'da bulunmaktadır. Müslümanların hayatları boyunca en az bir kez hacca ya da şehrin en kutsal yerlerine dini ziyarete gitmeleri gerekmektedir.

Suudi Arabistan'ı ziyaret etmek için kötü bir zaman gibi görünse de Nikolova, Müslüman değilseniz ve ülkenin diğer bölgelerini görmek istiyorsanız, haccın aslında bir gezi planlamak için en iyi zaman olabileceğini söylüyor.

Nikolova, Cidde'de turistlere kısıtlamalar getirilirken, Suudi Arabistan'ın geri kalanının turistlere açık olduğunu söylüyor. "Yerli ve yabancıların çoğu iki hafta izinli olduğu ve tatil için ülkeyi terk ettiği için genellikle o zaman daha az kalabalık oluyor."

Camileri ziyaret etmek söz konusu olduğunda, haftanın en kutsal günü olan Cuma günü veya namaz vakitlerinde gitmeye çalışmamak en iyisidir. Birçok caminin dışında ziyaretçi saatleri yazmaktadır ve daha büyük, daha ünlü camilerin genellikle daha fazla ayrıntı içeren bir web sitesi vardır.

Ancak, ziyaret edemeyeceğiniz bazı camiler vardır - Mekke ve Medine'dekiler gibi. Bunlar sadece Müslümanlarla sınırlıdır.

Ayrıca gayrimüslimlerin İslami takvimin dokuzuncu ayı olan Ramazan'da ziyaret etmekten kaçınmaları akıllıca olabilir. (2024'te muhtemelen 10 Mart'tan 8 Nisan'a kadar devam edecek - Ramazan gibi kameri aylar her iki tarafta da bir gün değişebilir)

Nikolova, "Ramazan ayında Müslüman ülkelerden uzak durmanızı tavsiye ederim çünkü gün içinde yapacak pek bir şey yok" diyor ve katılımcılar gündüz oruç tutup gece yemek yedikleri için mağaza ve restoranların daha geç açıldığını ya da hiç açılmadığını belirtiyor.

Birçok yerel halk da, sıcaklıkların 120 Fahrenheit (yaklaşık 50 Santigrat) dereceyi aşması normal olduğundan, yaz aylarında ziyaret edilmemesini tavsiye ediyor.

Aşırı sıcaklar nedeniyle bazı işletmeler öğleden sonra kapanacak ve günün ilerleyen saatlerinde tekrar açılacaktır. Örneğin, Cidde'nin tarihi al-Balad mahallesinde çoğu kafe ve mağaza öğlen saatlerinde birkaç saatliğine kapanmaktadır.

Öğle yemeği için açık bir yer bulmak istiyorsanız, bir alışveriş merkezine gidin - ve ayrıca bir kazak getirin, çünkü klima bazen çok güçlü olarak havayı telafi edebilir.

Kızıldeniz'in lüks sahil tatil köy leri en iyi şekilde fiyatların da daha düşük olduğu ara sezonda deneyimlenebilir.

Ocak ayı genellikle yılın en serin ayıdır ve sıcaklıklar 64-68 Fahrenheit (18-20 santigrat derece) civarındadır. Kış mevsimi, tarihi arkeolojik alanlarda yürüyüş yapmaktan çölde yıldızları izlemeye kadar Suudi Arabistan'ın pek çok açık hava aktivitesinin tadını çıkarmak için ideal bir mevsimdir.

CNN'den Julia Buckley haberleriyle katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com