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Baskı yok: Kraliçe Elizabeth Euro 2020 finali öncesinde Gareth Southgate'e 'iyi dileklerini' gönderdi

Kraliçe 2. Elizabeth, İngiltere'nin İtalya ile Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşmadan önceki Cumartesi akşamı İngiltere milli futbol takımı teknik direktörü Gareth Southgate'e bir destek mesajı gönderdi.

 and  Max Becker
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.aussiedlerbote.de
.aussiedlerbote.de

Baskı yok: Kraliçe Elizabeth Euro 2020 finali öncesinde Gareth Southgate'e 'iyi dileklerini' gönderdi

İngiltere'nin 1966 Dünya Kupası zaferine atıfta bulunan Kraliçe, "55 yıl önce Dünya Kupasını Bobby Moore'a takdim etme şansına sahip oldum ve büyük bir uluslararası futbol turnuvasının finaline ulaşmanın ve kazanmanın oyuncular, yönetim ve destek personeli için ne anlama geldiğini gördüm" dedi.

"Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldiğiniz için hepinize tebriklerimi ve ailemin tebriklerini iletmek ve tarihin sadece başarınızı değil aynı zamanda ruhunuzu, bağlılığınızı ve gururunuzu da kaydedeceği umuduyla yarın için iyi dileklerimi iletmek istiyorum."

İngiltere, Çarşamba günü Wembley Stadyumu'nda oynanan heyecan verici karşılaşmada Danimarka'yı 2-1 yenerek 55 yıl sonra ilk büyük erkekler turnuvası finaline ulaştı.

Milli takım Pazar günü İtalya ile karşılaşacak. İtalyanlar turnuva boyunca güçlü göründüler ancak İngiltere ev sahibi avantajının kendisine tarihi bir zafer için ilham vermesini umuyor. Yaklaşık 65,000 taraftar bekleniyor.

Goldman Sachs, İngiltere'nin Euro 2020 finalinde İtalya'yı yenme şansının %58 olduğunutahmin ediyor.

CNN'den Schams Elwazer ve Ben Church bu habere katkıda bulundu.

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Kaynak: edition.cnn.com

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