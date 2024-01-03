Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero 'kardiyolojik değerlendirmenin' ardından üç ay sahalardan uzak kalacak

Arjantinli oyuncu Cumartesi günü Barcelona'nın Alavés ile 1-1 berabere kaldığı maçın 40. dakikasında yere düşüp göğsünü tuttuktan sonra oyundan çıkmak zorunda kaldı ancak yardım almadan sahayı terk edebildi.

İspanyol haber gazetesi Sport ve haber ajansı EFE daha sonra Agüero'nun kalp ritim bozukluğu yaşadığını bildirdi.

"Barça'dan yapılan açıklamada "A takım oyuncusu Sergio Agüero, Dr. Josep Brugada tarafından teşhis ve tedavi sürecine tabi tutulmuştur.

"Seçilemeyecek durumda ve önümüzdeki üç ay boyunca iyileşme sürecini belirlemek için tedavinin etkinliği değerlendirilecek.

"Arjantinli oyuncu, Barça forvetinin ilk yarıda rahatsızlandığı ve devre arasında Philippe Coutinho'nun yerine oyuna girdiği Barça - Alavés maçının ardından Cumartesi günü kardiyolojik değerlendirme için hastaneye götürüldü."

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Agüero Twitter'da "İyiyim ve iyileşme sürecine devam etmek için moralim yerinde" diye yazdı."Bugün kalbimi daha da güçlendiren tüm destek ve sevgi mesajları için herkese teşekkür etmek istiyorum."

Agüero, Manchester City'den Blaugrana 'ya katıldığından beri sakatlıklarla mücadele etti ve ancak Ekim ayında ilk maçına çıkabildi.

Onun yokluğu Barça'nın sıkıntılarını daha da arttıracak, zira Katalan kulübü sezona kötü bir başlangıç yaptıktan sonra Ronald Koeman'ı teknik direktörlük görevinden aldı.

La Liga'da 11 maç sonunda dokuzuncu sırada yer alan Barcelona, lig lideri Real Sociedad'ın dokuz puan gerisinde ve Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'le büyük bir karşılaşmaya çıkacak.

Geçici baş antrenör Sergi Barjuan üç puan için çok istekli olacak zira Barcelona şu ana kadar oynadığı üç maçta sadece bir galibiyet alarak E Grubunda Bayern Münih ve Benfica'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor.

Eriksen son durumu

Öte yandan Inter Milan, Christian Eriksen'in futbol kariyerine devam edebilmesi için yurt dışına taşınmasına izin vereceğini açıkladı.

Danimarkalı orta saha oyuncusu, ülkesinin Haziran ayında Finlandiya'ya karşı oynadığı Euro 2020 maçı sırasında kalbi durmuş ve yere yığılmıştı.

Sahada hayat kurtaran bir tedavi gördü ve daha sonra kalp atış hızını izlemek için deri altına yerleştirilen küçük bir cihaz olan implante edilebilir kardiyoverter defibrilatör (ICD) takıldı.

Bu cihaz kalbe ince tellerle bağlanıyor ve elektrik şokları yoluyla anormal kalp ritimlerini düzenleyebiliyor.

Ancak Eriksen halen İtalya'da profesyonel futbol oynayamıyor.

Inter'den geçen hafta yapılan açıklamada, "Haziran 2021'deki Avrupa Şampiyonası sırasında meydana gelen ciddi bir sakatlığın ardından, oyuncunun İtalyan sağlık otoritesi tarafından mevcut sezonda sportif faaliyetlerden geçici olarak men edildiği unutulmamalıdır" denildi.

"Oyuncunun mevcut koşulları İtalya'da sportif uygunluğa ulaşma gerekliliklerini karşılamasa da, aynı durum oyuncunun rekabetçi faaliyetlerine devam edebileceği diğer ülkelerde de sağlanabilir."

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Kaynak: edition.cnn.com