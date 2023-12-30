Barcelona'nın yıldızı Ronald Araujo Celta Vigo'ya karşı alınan 3-1'lik galibiyette beyin sarsıntısı geçirdiği için hastaneye kaldırıldı

Araujo 67. dakikada takım arkadaşı Gavi ile kafa kafaya çarpıştıktan sonra sahayı terk etti ve ileri tetkikler için hastaneye gönderildi.

Bu galibiyetle Barça, üçüncü sıradaki Sevilla'nın yedi puan önüne geçerek La Liga'da ikincilikteki yerini sağlamlaştırdı.

Memphis Depay, Ousmane Dembélé'nin harika bir becerisinin ardından skoru açtı ve Pierre-Emerick Aubameyang, ilk yarının büyük bölümünde üstün oynamasına rağmen devre arasından hemen önce Barcelona'nın liderliğini ikiye katladı.

Moladan kısa bir süre sonra Aubameyang, Dembélé'nin bir başka asistinin ardından tekrar gol attı, ancak kaleci Marc-André ter Stegen'in yanlış bir pası Iago Aspas'ın Celta için bir geri çekilmesine izin verdi.

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Ancak geri dönüş umutları kısa bir süre sonra Jeison Murillo'nun Depay'a yaptığı müdahale nedeniyle oyundan atılmasıyla suya düştü.

Ardından Araujo'nun ambulansla sahadan çıkarılmadan önce tedavi görmesi ve yerine Clément Lenglet'in girmesi nedeniyle oyuna uzun bir ara verildi.

"Bugün bazı şeyleri iyi yaptık. Belki ilk yarı biraz karmaşıktı ama ikinci yarı çok daha iyiydi" dedi Aubameyang.

"Bu ikincilik için savaşmaya devam etmemiz açısından olumlu."

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Maçtan sonra Araujo'nun durumu sorulan Barcelona menajeri Xavi, savunma oyuncusunun "iyi" olduğunu ve bu gece hastanede kalacağını söyledi.

Barcelona'nın bu sezon Pazar günü Getafe ve gelecek hafta Villarreal ile oynayacağı iki lig maçı kaldı.

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Kaynak: edition.cnn.com