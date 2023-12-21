Barcelona yıla 1-0'lık La Liga galibiyetiyle başladı ve Şampiyonlar Ligi'ne yaklaştı

Barça'nın tablonun alt yarısında oyalandığı zorlu sezon başlangıcının ardından yeni teknik direktör Xavi, yedi La Liga maçında sadece bir yenilgi alarak yavaş yavaş gemiyi düzeltmeye başladı.

Barcelona, Mallorca karşısında üç puanı korumak için kaleci Marc-André ter Stegen'in son dakika kahramanlığına ihtiyaç duydu ancak bu çalkantılı geçiş döneminde önemli olan tek şey puanları hanesine yazdırmak.

Ter Stegen'in takım için önemi Pazar günü 91. dakikada Jaume Costa'nın yakın mesafeden attığı şutu tek eliyle müthiş bir şekilde kurtarmasıyla ortaya çıktı ve Barcelona defans oyuncusu Eric García Barcelona'nın "galibiyetin yüzde 70'ini Ter Stegen'e borçlu olduğunu" söyleyerek övgüler yağdırdı.

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García Movistar TV'ye verdiği demeçte "Muhteşemdi ve çok iyi bir kaleci," dedi. "Böyle anlarda nasıl tepki verdiğini biliyoruz.

"Mallorca baskı yapıyordu ve biz de bunu absorbe etmemiz gerektiğini biliyorduk ve bunu yapabileceğimizi gösterdik."

Bu galibiyet Barça'yı Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü ve son sıradaki Atletico Madrid'in sadece bir puan gerisinde beşinci sıraya taşıdı.

Blaugrana için iyi bir hafta sonu oldu ve ilk üçteki iki takım - Real Madrid ve Real Betis - puan kaybetti.

Real deplasmanda zor durumdaki Getafe karşısında şok bir yenilgi alırken, Enes Ünal'ın dokuzuncu dakikada attığı gol iki taraf arasındaki farkı belirledi.

Topa sahip olma konusunda üstünlük kurmasına ve Getafe kalecisi David Soria'yı çok sayıda etkileyici kurtarış yapmaya zorlamasına rağmen Real baş antrenörü Carlo Ancelotti takımının performansından memnun değildi.

Ancelotti gazetecilere verdiği demeçte "Maç hakkında söylenecek çok şey yok, fazladan bir gün daha tatilde kaldık" dedi. "Yılı bitiren aynı takım değildik.

"Daha az odaklanmış ve daha az kararlıydık. Beraberlik adil olurdu çünkü kaybetmeyi hak etmedik ama bir gol hediye ettik ve kaybettik. Bu bir uyanış çağrısı olmalı."

Ancak bu sonuç Real'in La Liga şampiyonluğu umutlarına zarar vermedi zira Los Blancos, lig lideriyle arasında iki maç bulunan ve Pazartesi günü oynayacak olan ikinci sıradaki Sevilla'nın sekiz puan önünde yer alıyor.

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Kaynak: edition.cnn.com