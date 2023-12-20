Barcelona Lionel Messi'siz hayata heyecan verici bir galibiyetle başladı

Kulüp, 10 Ağustos'ta iki yıllık bir anlaşmayla Paris Saint-Germain 'e katılan Arjantinli olmadan 18 yıl sonra ilk kez bir kampanyaya başlamış oldu.

Birçok taraftar Messi tişörtleri giydi ve Camp Nou'da eğlenceli bir maç izlerken kulübün gelmiş geçmiş en büyük oyuncusu hakkında şarkılar söyledi.

Uzun süredir Barça forması giyen Gerard Piqué takımını öne geçirirken, Martin Braithwaite devre arasında attığı golle Barcelona'nın kontrolü tamamen ele geçirmesini sağladı.

Ancak Real Sociedad'dan Julen Lobete ve Mikel Oyarzabal'ın iki geç golü farkı tek gole indirdi ve gergin bir son birkaç dakikaya girildi.

Konuk ekip eşitliği sağlamak için bastırırken, Sergi Roberto uzatmalarda müthiş bir kontra atakla Barcelona'nın yeni La Liga sezonundaki ilk maçında üç puanı almasını sağladı.

Piqué maçtan sonra "İşleri kendimiz için karmaşık hale getirdik ama harika bir oyun oynadık" dedi.

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'Yapmak zorunda olduğum bir jestti'

Pazar günü taraftarların 526 gün sonra ilk kez stadyuma girmesine izin verildi ve 20,000 taraftar bu genç Barcelona takımının Messi olmadan kendini kanıtlamaya çalışmasını izledi.

Kulübün içinde bulunduğu mali duruma rağmen bu takımın hala en üst düzeyde üretim yapabileceğine dair umut verici işaretler vardı.

Maçın büyük bölümünü domine etti ve hala heyecan verici hücum futbolu oynayabildiğini gösterdi.

Skoru Piqué'nin açması da yerindeydi, zira kulüp defans oyuncusunun mali baskıyı hafifletmek için maaşında kesintiye gittiğini açıklamıştı.

"Burada büyüdüm, neredeyse tüm hayatım boyunca burada oynadım ve bu yapmam gereken bir jestti ve diğer kaptanlarla da konuştum ve onlar da aynısını yapacaklar" diye ekledi golünü formasındaki rozeti öperek kutlayan Piqué.

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La Liga'da ise Real Madrid, Alavés karşısında açılış günü galibiyetiyle başladı.

Karim Benzema'dan gelen brace ve Nacho ile Vinícius'un golleri Carlo Ancelotti'nin kulüpteki yeni dönemine 4-1'lik bir zaferle başlamasını sağladı.

Bu arada Atlético Madrid, Celta Vigo karşısında aldığı 2-1'lik zorlu galibiyetle şampiyonluk savunmasına başladı.

Hugo Mallo ve Mario Hermoso'nun maçın son bölümlerinde yaşanan bir olay nedeniyle oyundan atılmasının ardından her iki taraf da on kişi kaldı. Sert geçen karşılaşma boyunca sekiz sarı kart da gösterildi.

Ancak Arjantinli forvet Ángel Correa'nın attığı gol, Iago Aspas'ın penaltı noktasından eşitliği sağlamasına rağmen şampiyonu zafere taşıdı.

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Kaynak: edition.cnn.com