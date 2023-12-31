Barcelona Femení eşi benzeri görülmemiş 30-0'lık mükemmel bir sezona imza attı

Ancak Barcelona Femení için 30 mükemmel bir sayı oldu ve Pazar günü Atlético Madrid karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle tarihe geçerek 30 maçta 30 galibiyetten oluşan mükemmel bir lig kampanyasını tamamladı. Primera Liga Iberdrola'da bu başarıya ulaşan ilk takım oldu.

Barça'nın ligdeki üstünlüğü, sezon boyunca 148 gol atıp (maç başına ortalama 4,93 gol) sadece 11 gol yiyerek (maç başına ortalama 0,36 gol) gol farkıyla da vurgulandı.

Lig kupası altı maç önce garantilenmişti ancak tarihi bir sezon vaadi ve kulüp efsanesi Melanie Serrano'nun 517. maçına çıkarken emekli olması Estadí Johan Cruyff'ta duygu yüklü bir atmosfer yarattı.

Barça skoru 11. dakikada María León'un kullandığı kornerde Irene Paredes'in kafa vuruşuyla açtı.

Aitana Bonmatí 23. dakikada Blaugrana'yı 2-0 öne geçiren golü attığında, tarafının zafere doğru ilerlediği görülüyordu. Atlético'nun stoperi Merel van Dongen'in iki kez kırmızı kart görmesi Barça'nın erken avantajını pekiştirdi.

Ancak Amanda Sampedro'nun golü Atlético'yu yeniden mücadelenin içine çekti ve Barça'da Bonmatí kırmızı kartla oyun dışı kaldı, yani her iki takım da maçı sahada 10 oyuncuyla tamamladı ancak Barcelona sonunda galibiyete uzandı.

Barça bu sezon sadece sahada tarih yazmakla kalmadı. Camp Nou'da iki kez kapalı gişe oynayarak bir kadın futbol maçında en yüksek seyirci sayısına ulaşarak dünya rekoru kırdı.

Bu arada forvet oyuncusu Asisat Oshoala, 19 lig maçında 20 gol atarak Altın Ayakkabı ödülünü aldı. Oshoala bu ödülü kazanan ilk Nijeryalı oldu.

Barcelona'nın tarihi başarısı, Cumartesi günü Torino'da Lyon'a karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesinde geldi.

Fransız kulübü, geçen yıl Paris Saint-Germain tarafından çeyrek finalde elenmeden önce üst üste beş Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ile Avrupa'nın tartışmasız şampiyonuydu.

Lyon'un yokluğunda Barcelona ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı ve şimdi ilk arka arkaya zaferini arıyor.

Şampiyonlar Ligi finalinden dört gün sonra Blaugrana ayrıca Copa de La Reina yarı finalinde Real Madrid ile karşılaşacak.

Eğer bu iki kupayı da kazanabilirse Barcelona, tarihte üst üste iki Avrupa şampiyonluğu kazanan ikinci kadın takımı olacak.

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Kaynak: edition.cnn.com