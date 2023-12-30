Barcelona, Copa del Rey finaline ulaşmak için yaptığı muhteşem geri dönüşle saha dışı sorunlarına bir nebze olsun nefes aldırdı

İlk ayağı 2-0 geride tamamlayan Barcelona, Ousmane Dembele'nin müthiş vuruşuyla farkı erkenden ikiye indirdi ve Gerard Pique 94. dakikada dramatik bir kafa vuruşuyla beraberliği uzatmalara taşıdı.

Sevilla, 73. dakikada Lucas Ocampos'un zayıf penaltısının Marc-André ter Stegen tarafından kurtarılmasının ardından olabilecekler için pişmanlık duyacak.

Sonunda Barcelona'nın Danimarkalı forveti Martin Braithwaite, uzatmaların sadece dört dakikasında Jordi Alba'nın ortasını kafayla ağlara göndererek, kulüp tarihindeki önemli anlarla dolu çalkantılı bir haftaya parlak bir nokta ekledi.

Pazartesi günü dört üst düzey Barcelona yetkilisi tutuklandı ve önümüzdeki Pazar günü kulüp belki de bugüne kadarki en önemli başkanlık seçimiyle karşı karşıya.

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Adayların üçü de - Joan Laporta, Victor Font ve Toni Freixa - Barça'nın sahadaki dirilişine tanıklık etmek için Camp Nou'da hazır bulundular ve taraftarlar nihai kazananın saha dışında da benzer mucizeler gerçekleştirmesi için ilham alacağını umacaklar.

Yeni başkanın karşı karşıya olduğu sorunlar - bir milyar dolardan fazla olduğu bildirilen tarihi borçlardan yeniden inşa edilmesi gereken zayıf bir kadroya kadar - çok sayıda ama gündemin en üst sırasında kulüp kaptanı ve tılsım Messi'nin geleceği var.

Arjantinli oyuncu geçtiğimiz yaz Barcelona'dan ayrılmak istediğini kamuoyuna açıkladı ve yeni bir sözleşme imzalama ihtimali giderek azalıyor, yani kulüp tarihinin en büyük oyuncusu bu sezon sonunda bedavaya ayrılabilir.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Messi, iki aydır potansiyel talipleriyle görüşmekte serbestti ancak bildirildiğine göre geleceğiyle ilgili bir karar vermek için seçimlerin sonrasına kadar beklemeye karar verdi.

Her üç aday da Messi'nin geleceğinin diğer tüm konulardan öncelikli olduğunu ve seçimden kim galip çıkarsa çıksın, kulübün yıldızının yönetim kuruluyla olan kırılmış ilişkisini onarmak için elinden geleni yapacağını açıkça ifade etti.

Şubat ayında Barcelona bir açıklama yayınlayarak Messi'nin 672 milyon dolarlık kontratının İspanyol El Mundo gazetesinde yayınlanmasının sorumluluğunu "kategorik olarak" reddetti.

Bu sızıntı Messi ile Barcelona hiyerarşisi arasındaki gerilimi arttırmaktan başka bir işe yaramadı ki zaten Arjantinli oyuncunun eski takım arkadaşı Luis Suarez'e duygusal bir veda konuşması yaparken yönetim kurulunu üstü kapalı bir şekilde hedef almasının ardından bu gerilim kopma noktasına gelmişti.

Ancak bunlar gelecek haftanın meseleleri; şimdilik taraftarlar takımlarının 11 sezonda dokuzuncu Copa del Rey finaline ulaşmasının keyfini çıkarabilir.

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Kaynak: edition.cnn.com