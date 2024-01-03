Barcelona Celta Vigo ile 3-3 berabere kalarak üç gollü farkı eritti

Ansu Fati, Sergio Busquets ve Memphis Depay'ın golleri Barcelona'yı ilk yarıda 3-0 öne geçirdi ancak Celta ikinci yarıda Iago Aspas ve Nolito ile karşılık verdi ve Aspas'ın uzatmalarda bulduğu golle maç 3-3 sona erdi.

Geçtiğimiz ay teknik direktör Ronald Koeman'ı görevden alan Barcelona, Cuma günü yaptığı açıklamada 1998-2015 yılları arasında kulüpte 767 kez forma giyen Xavi'nin teknik direktörlük görevini devralacağını duyurdu.

Barcelona 12 maç sonunda La Liga'da dokuzuncu sırada yer alırken, eski orta saha oyuncusu sezonu kurtarmak için elinden geleni yapacak.

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Cumartesi günü Balaidos'ta Fati skoru açarken Busquets ceza sahası dışından yaptığı vuruşla Barcelona'nın liderliğini ikiye katladı.

Depay'ın 34. dakikadaki kafa vuruşuyla ilk yarıda kontrolü tamamen ele geçiren konuk ekip, devre arasından hemen önce Fati'nin uyluğundan sakatlanmasıyla sarsıldı.

Ancak ikinci yarıda oyun Barcelona için çözüldü. Aspas yakın mesafeden bir şutla Celta'nın geri dönüşünü başlattı ve Nolito'nun iyi hedeflenmiş kafa vuruşu 17 dakika kala durumu 3-2 yaptı.

Barcelona maçı tamamlamak isterken Frenkie de Jong üst direğe vurdu ancak Aspas'ın 96. dakikada sol ayağıyla yaptığı falsolu vuruş dramatik bir beraberlik sağlarken son sözü söyleyen Celta oldu.

La Liga TV'ye konuşan de Jong, "Bence ikinci yarıda oynamayı unuttuk, statiktik ve bence kişiliğimizden yoksunduk," dedi ve oyuncuların Xavi'nin gelişi için heyecanlı olduğunu sözlerine ekledi.

Koeman'ın görevden alınmasının ardından Barcelona'nın geçici teknik direktörü olan Sergi Barjuan maçtan sonra sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı: "Tüm oyunculara ve personele çabaları için şükranlarımı sunuyorum. Çok yoğun günler geçirdik. Şimdi kulüp için çalışmaya devam edeceğim."

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Bu arada Real Madrid, Cumartesi günü Rayo Vallecano karşısında Toni Kroos ve Karim Benzema'nın golleriyle aldığı 2-1'lik galibiyetle La Liga'nın zirvesine yerleşti.

Radamel Falcao'nun kafa vuruşu Rayo'ya ikinci yarıda bir geri dönüş şansı verdi ancak Kroos'un uzatma dakikalarında topu çizgiden çıkarmasıyla Real maça tutundu.

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Kaynak: edition.cnn.com