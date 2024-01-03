Barça kritik bir galibiyet alırken Robert Lewandowski Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yaptı

Ansu Fati'nin ikinci yarıda attığı şimşek, konuk ekibin kritik üç puanı almasını ve eleme aşamalarına katılma şansını artırmasını sağladı.

İnanılmaz bir şekilde, bu galibiyet Barça'nın bir önceki teknik direktör Ronald Koeman'ın görevden alınmasına neden olan bir dizi kötü performansın ardından sezonun ilk deplasman galibiyeti oldu.

Katalan kulübünün geçici teknik direktörü Sergi Barjuan göreve başlarken, blaugrana Koeman'ın yerine geçecek ismi onayladı ve eski oyuncu Xavi'nin boşluğu doldurmak için sıraya girdiği bildirildi.

"Hepimiz ne pahasına olursa olsun kazanmak zorunda olduğumuzu biliyorduk. Oyuncular maçtan önce gergindi ve şimdi onlara baktığınızda yüzlerinin farklı olduğunu görüyorsunuz. Kazanmak her zaman yardımcı olur ve umarım bir sonraki maç için momentumu koruruz," dedi Barjuan gazetecilere.

Barcelona E Grubunda Bayern Münih'in ardından ikinci sırada yer alıyor ve bu sezon turnuvadaki ilk iki maçını da kaybetti.

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'Dünyanın en iyi forveti'

Bayern ise Salı günü Benfica karşısında aldığı 5-2'lik farklı galibiyetin ardından şimdiden 16. Tura yükseldi.

Yıldız forvet Robert Lewandowski 100. Şampiyonlar Ligi maçında bir kez daha skor tabelasında yer aldı ve muhteşem bir hat-trick yaptı.

Polonyalı süperstar kariyerinde dördü hat-trick olmak üzere 81 Şampiyonlar Ligi golüne imza attı.

Bayern baş antrenörü Julian Nagelsmann 33 yaşındaki Lewandowski'nin 100 gol barajına ulaşmayı hedeflemesi gerektiğini söyledi ve oyuncusunu dünyanın "en iyi" forveti olarak nitelendirdi.

Sadece Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo Avrupa futbolunun en prestijli kulüp turnuvasında 100'den fazla gol attı ancak Nagelsmann Lewandowski'yi bu ikiliyle kıyaslamaktan kaçındı.

Nagelsmann maçtan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada "Bence üçü de son birkaç yılda çok etkileyici oyunculardı" dedi.

"Lewy'nin fiziği, yaşam tarzı ve bir futbolcu olarak yaşama şekli nedeniyle ileri yaşlarda da çok şey başarabileceğine inanıyorum.

"Dünyanın en iyi forveti olmaya devam edecek çünkü bunu sürdürmek için her şeyi yapıyor."

Ancak Salı günü Benfica karşısında bir penaltı kaçıran Lewandowski için her şey iyi değildi - Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez penaltı kaçırdı.

Topal denemesi kaleci Odysseas Vlachodimos tarafından kolaylıkla kurtarıldı ve kaçırdığı penaltı mükemmel bir akşamın tadını kaçırdı.

Lewandowski maçtan sonra "Mükemmel bir maç mıydı bilmiyorum çünkü bir penaltı kaçırdım" dedi.

"Ama erken kaçırmak maçın sonlarına doğru kaçırmaktan iyidir. Neyse ki birkaç gol daha attık ve üç puanı aldık."

"Dürüst olmak gerekirse, Şampiyonlar Ligi'nde bu kadar çok maç oynayacağımı ve bu kadar çok gol atacağımı hiç düşünmemiştim."

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Kaynak: edition.cnn.com