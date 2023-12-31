Barbie ilk işitme cihazlı bebeğini tanıttı

Richardson, çocukların "kapsayıcılığın önemini anlamalarına ve kutlamalarına" yardımcı olmak için kendilerine benzemeyen bebeklerle oynamaya teşvik edilmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.

İşitme cihazlı Barbie için şirket, oyuncağın kulak arkası cihazlarını doğru bir şekilde taklit etmesine yardımcı olması için eğitim odyolojisinde önde gelen bir pratisyen olan Dr. Jen Richardson'ın uzmanlığına başvurdu. Richardson, sıcak pembe işitme cihazıyla tamamlanan at kuyruklu Barbie'nin işitme kaybı yaşayanlara ilham verebileceğini söyledi. Bir basın açıklamasında Richardson, "Genç hastalarımın kendilerine benzeyen bir oyuncak bebek görmeleri ve onunla oynamaları beni çok heyecanlandırıyor" dedi.

Klişeleşmiş Barbie vücut tipinde de değişiklikler yapıldı. Daha küçük göğüslerden daha dolgun figürlere ve hatta ince, daha az kaslı erkek bebeklere kadar, yeni oyuncakların çeşitli vücut tiplerini daha iyi temsil etmesi amaçlanıyor.

Barbie'nin bebek yelpazesi son yıllarda giderek çeşitlendi. 2019'da tekerlekli sand alyede oturan sarışın, mavi gözlü bir Barbie ve protez bacaklı esmer bir bebek piyasaya sürüldü. Şirket 2020'de vitiligo cilt hastalığına sahip Siyah bir Barbie'yi tanıttı - şirkete göre o yıl ABD'de Fashionista serisinden en çok satanlardan biri oldu. Benzer şekilde 2021'de afro saç stiline sahip Siyah bir bebek dünya çapında en popüler beş modelden biri olarak küresel bir başarı elde etti.

En üstteki resim: Barbie'nin ilk işitme cihazlı bebeği Haziran 2022'den itibaren satışta.

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Kaynak: edition.cnn.com