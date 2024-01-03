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Barbie Ferreira HBO'nun 'Euphoria' dizisinden ayrıldığını açıkladı

Barbie Ferreira "Euphoria "dan ayrılıyor.

 and  Hanna Hofmann
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Barbie Ferreira "Euphoria "da Kat rolünde..aussiedlerbote.de
Barbie Ferreira "Euphoria "da Kat rolünde..aussiedlerbote.de

Barbie Ferreira HBO'nun 'Euphoria' dizisinden ayrıldığını açıkladı

Dizide Kat'i canlandıran Ferreira, Çarşamba günü Instagram Hikayesi 'nde haberi açıkladı ve üçüncü sezonu öncesinde HBO dramasına geri dönmeyeceğini söyledi.

Ferreira, "En özel ve esrarengiz karakter Kat'i canlandırdığım dört yılın ardından, gözlerim yaşlı bir şekilde veda etmek zorundayım" diye yazdı.

Ferreira sözlerini şöyle sürdürdü: "Umarım birçoğunuz benim gibi onda kendinizi görebilmişsinizdir ve onun bugünkü karaktere dönüşme yolculuğunu görmek size keyif vermiştir. Ona tüm ilgimi ve sevgimi verdim ve umarım sizler de bunu hissedebilmişsinizdir. Seni seviyorum Katherine Hernandez."

Seks-pozitif karakter Kat, dizinin 1. Sezonunda çevrimiçi seks işçiliğini araştırıyor ve Ethan (Austin Abrams tarafından canlandırılıyor) ile bir ilişkiye başlıyor.

Hit olan 2. Sezonun ardından, "Euphoria" üçüncü sezon için yenilendi. Zendaya'nın karakteri Rue, Kaliforniya'nın banliyösünde yaşayan, uyuşturucu ve babasının kaybıyla mücadele eden bir genç etrafında şekilleniyor.

HBO ve CNN'in her ikisi de Warner Bros Discovery'nin bir parçasıdır.

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Kaynak: edition.cnn.com

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